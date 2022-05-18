Trẻ sơ sinh bị kiết lỵ thường có các triệu chứng sau:

Lỵ trực khuẩn là bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa cấp tính thường gặp do trực khuẩn Shigella gây ra. Loại vi khuẩn này ẩn náu ở những nơi mắt thường không nhìn thấy được như vỏ dưa, sữa hỏng, thức ăn để qua đêm và một số nơi do ô nhiễm nguồn nước. Do hệ chức năng đường ruột của trẻ còn tương đối yếu nên khi trẻ ăn phải những thực phẩm chứa vi khuẩn này rất dễ bị nhiễm khuẩn và ốm vặt. Vì vậy, mẹ phải thật tươi và đảm bảo vệ sinh khi chế biến đồ ăn cho bé.

Thông thường, các bác sĩ sẽ sử dụng thuốc kháng sinh liều nhẹ để điều trị và chỉ có thể ngừng thuốc sau khi đường ruột của bé trở lại bình thường sau khi xem xét lại trong khoảng 7 ngày.

Điều trị trẻ bị kiết lỵ như thế nào?

Làm thế nào để chăm sóc một em bé bị ốm?

Khử trùng đồ dùng của trẻ đúng cách và sử dụng phương pháp làm mát vật lý

Trước hết, bạn nên đun sôi và tiệt trùng bình bú, núm vú giả và các bộ đồ ăn khác của trẻ, giữ vệ sinh tay, tránh cho bệnh xâm nhập vào miệng trở lại.

Đặc biệt chú ý trong cách chăm sóc trẻ nhỏ. Vào mùa hè nắng nóng, bé tiêu chảy thường xuyên dễ gây hăm tã.

Cha mẹ khi tiếp xúc với em bé cũng nên chăm sóc vệ sinh bản thân thật tốt, sức khỏe của bạn cũng chính là sự đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh của em bé.

Chế độ ăn giàu dinh dưỡng, nhiều bữa nhỏ

Do chức năng tiêu hóa của bé bị ảnh hưởng nên trong giai đoạn đầu của bệnh cần cho bé uống nhiều nước, ăn thức ăn lỏng hoặc nửa lỏng nhẹ, dễ tiêu, sau đó mới dần trở lại chế độ ăn bình thường.

Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh kiết lỵ?

Cố gắng chọn mua thực phẩm có thương hiệu ở các siêu thị có thương hiệu rõ ràng. Nấu chín kỹ thức ăn, đặc biệt là thịt, gia cầm, trứng và hải sản.

Khi chế biến súp hoặc món hầm (dùng nồi) để đun sôi, khi nấu thịt và gia cầm, phải đảm bảo nước dùng trong, không bị đỏ.

Nên chế biến các bữa ăn và ăn càng nhiều bữa càng tốt, nếu ăn thừa cần hâm lại và đun kỹ.

Để riêng thực phẩm sống và chín. Tốt nhất nên có dụng cụ chuyên dụng để xử lý thực phẩm sống. Khi bảo quản thực phẩm, lưu ý không để thực phẩm sống và chín tiếp xúc với nhau.

Ví dụ, khi bảo quản thực phẩm sống và chín trong tủ lạnh cùng một lúc, chúng nên được bảo quản như đã nấu chín bên trên thực phẩm sống để tránh nhiễm bẩn vào thực phẩm đã nấu chín.

Dạy em bé chú ý đến vệ sinh cá nhân và rửa tay trước và sau khi ăn. Không ăn thức ăn nguội, không sạch, cần chú ý phòng và diệt ruồi.

Khi thời tiết ngày càng nắng nóng và các bệnh tiêu chảy như lỵ trực khuẩn bước vào mùa báo động đỏ, một số thói quen vệ sinh chúng ta đã quen trong cuộc sống rất dễ bị vi khuẩn lợi dụng vì không được đảm bảo thực hiện đầy đủ. Cha mẹ và bé phải chú ý giữ gìn vệ sinh. Một khi bé bị tiêu chảy, nhất định phải đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán sớm và điều trị sớm để ngăn chặn sự lây lan của bệnh kiết lỵ.