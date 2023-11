Lỵ trực khuẩn là bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa cấp tính thường gặp do trực khuẩn Shigella gây ra. Loại vi khuẩn này ẩn náu ở những nơi mắt thường không nhìn thấy được như vỏ dưa, sữa hỏng, thức ăn để qua đêm và một số nơi do ô nhiễm nguồn nước. Do hệ chức năng đường ruột của trẻ còn tương đối yếu nên khi trẻ ăn phải những thực phẩm chứa vi khuẩn này rất dễ bị nhiễm khuẩn và ốm vặt. Vì vậy, mẹ phải thật tươi và đảm bảo vệ sinh khi chế biến đồ ăn cho bé.

Trẻ sơ sinh bị kiết lỵ thường có các triệu chứng sau: