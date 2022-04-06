Khoảng 20% ​​trẻ em bị sốt kèm theo biểu hiện đờ đẫn và hôn mê khi bị viêm họng. Các bác sĩ nhi khoa nghi ngờ nó có thể đây là là "viêm họng hạt". Nhưng chính xác thì bệnh viêm họng hạt là gì, nó có khác gì với bệnh viêm họng thông thường không? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Viêm họng là một bệnh nhiễm trùng do liên cầu, một nhóm vi khuẩn liên cầu gây ra. Tình trạng không bình thường ở những đứa trẻ lớn, nó dễ lây lan, đôi khi có những dấu hiệu thậm chí trước khi một người bắt đầu cảm thấy bệnh rõ ràng. Trẻ em bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với nước bọt, mũi của người bệnh, vết loét trên da hoặc do tiếp xúc gián tiếp khi vi trùng từ người bệnh lây lan qua ho hoặc hắt hơi các giọt trong không khí.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu trẻ bị đau họng kèm theo bất kỳ triệu chứng nào sau đây, bạn phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ vì trẻ có thể bị viêm họng.

- Sốt nhẹ ở trẻ sơ sinh, chảy nước mũi đặc hoặc lẫn máu kèm theo tiếng ọc ọc.

- Nếu con bạn bị nôn ra chất nhầy hoặc đi ngoài phân dính.

- Con bạn cáu kỉnh và không muốn ăn uống gì

- Ở trẻ em trên 3 tuổi, đau họng có thể khiến trẻ khó nuốt. Con cũng có thể bị sốt cao, sưng hạch cổ, viêm hoặc có mủ trên amidan và vùng xung quanh.

- Các triệu chứng ít phổ biến hơn có thể bao gồm phát ban hoặc một chấm đỏ nhỏ gần phía sau vòm miệng, đau nhức cơ thể, đau đầu, nôn và buồn nôn.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù viêm họng không phải là tình trạng khẩn cấp, nhưng con bạn cần phải đến gặp bác sĩ trong vòng vài ngày và bạn cần đưa con đi xét nghiệm Kiểm tra Liên cầu khuẩn nhanh. Kết quả xét nghiệm âm tính có thể yêu cầu bạn làm các xét nghiệm chính xác hơn như cấy dịch cổ họng.

Điều trị viêm họng liên cầu khuẩn được thực hiện bằng thuốc kháng sinh, uống hoặc tiêm. Nếu không được điều trị kịp thời, nó có thể dẫn đến viêm thận hoặc sốt thấp khớp. Sốt thấp khớp có thể dẫn đến đau nhức cơ thể, sưng khớp, phát ban và tổn thương van tim.

Theo Times of India