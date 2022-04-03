Bạn có tin không, thực phẩm sẽ làm thay đổi cảm xúc? 5 loại thực phẩm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của con bạn

Nuôi dạy con 03/04/2022 18:02

Cha mẹ nhìn bằng trực giác biết rằng thức ăn có thể tác động đến hành vi và tâm trạng của con mình. Chúng ta biết rằng đồ ngọt có thể gây ra các cơn tăng động. Nhưng thực phẩm làm thay đổi tâm trạng không chỉ giới hạn ở đường, có những thủ phạm khác trong đồ ăn nhẹ và bữa chính mà chúng ta cho những đứa con nhỏ của mình ăn cũng có thể là tác nhân cần được chú ý.

Bạn có tin không, thực phẩm sẽ làm thay đổi cảm xúc? 5 loại thực phẩm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của con bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm loại thực phẩm sau đây là những nguyên nhân phổ biến nhất góp phần tạo nên những thay đổi về tâm trạng và hành vi ở trẻ em.

Sản phẩm bơ sữa 

Nếu con bạn không dung nạp lactose hoặc dị ứng với các protein có trong sữa, bạn có thể thấy những thay đổi trong tâm trạng và hành vi của trẻ. Nhiều trẻ trở nên cáu kỉnh, khó chịu hoặc hung dữ.

Bạn có tin không, thực phẩm sẽ làm thay đổi cảm xúc? 5 loại thực phẩm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của con bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em bị dị ứng hoặc không dung nạp sữa cũng có xu hướng bị cảm lạnh và nhiễm trùng tai thường xuyên. Trẻ sơ sinh có thể có các triệu chứng đau bụng, trong khi trẻ mới biết đi và trẻ lớn hơn có thể trở nên khó chịu và cáu kỉnh.

Màu nhân tạo

Bạn có tin không, thực phẩm sẽ làm thay đổi cảm xúc? 5 loại thực phẩm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của con bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều quốc gia đã cấm phẩm màu nhân tạo do tác hại của các hóa chất này đối với trẻ em. Có liên quan đến lo lắng, tăng động và đau đầu ở trẻ em, màu nhân tạo cũng có thể gây ra những thay đổi hành vi đáng kể. Bởi vì phẩm màu nhân tạo có trong nhiều loại thực phẩm có đường, cha mẹ thường đổ lỗi cho sự thay đổi hành vi của con là do đường.

Màu nhân tạo thường ẩn trong các loại thực phẩm không thể ngờ tới như bánh mì và sữa chua. Tránh các sản phẩm có màu vàng, màu đỏ và màu xanh lam nếu bạn lo lắng về sự thay đổi tâm trạng của con mình sau khi ăn thực phẩm có phẩm màu nhân tạo.

Đường

Bạn có tin không, thực phẩm sẽ làm thay đổi cảm xúc? 5 loại thực phẩm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của con bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đường có thể khiến trẻ tăng động. Trừ khi chúng đang ăn một chế độ ăn hoàn toàn dựa trên thực phẩm, đường chỉ có vai trò nhỏ trong tất cả những gì mà một đứa trẻ bình thường ăn thì sẽ ít ảnh hưởng hơn. Đường đã được chứng minh là gây hại cho sức khỏe lâu dài và chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có liên quan đến chứng trầm cảm, chậm nhận thức và các vấn đề về giấc ngủ.

Chất bảo quản

Bạn có tin không, thực phẩm sẽ làm thay đổi cảm xúc? 5 loại thực phẩm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của con bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một số chất bảo quản có thể gây ra các vấn đề về hành vi ở trẻ em. Chất bảo quản bao gồm nitrat, nitrit và natri benzoat. Bột ngọt (MSG) là một chất điều vị cũng gây ra những thay đổi về tâm trạng và hành vi, bao gồm đau đầu và tăng động ở trẻ. Natri benzoat thường được tìm thấy trong các sản phẩm nước trái cây dành cho trẻ em.

Thực phẩm gây dị ứng

Các chất gây dị ứng thực phẩm phổ biến là sữa, các loại hạt, trứng, đậu nành và ngô. Khi một đứa trẻ không dung nạp hoặc dị ứng với một loại thực phẩm cụ thể, nó có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và hành vi. Tuy nhiên, có thể khó xác định chất gây dị ứng nào đang khiến con bạn bị bệnh nếu không có sự trợ giúp của bác sĩ chuyên khoa dị ứng.

Bạn có tin không, thực phẩm sẽ làm thay đổi cảm xúc? 5 loại thực phẩm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của con bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, tình trạng không dung nạp thực phẩm thường bị bỏ qua và thay vào đó, một đứa trẻ được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn tăng động guarm chú ý (ADHD).

Nếu bạn nhận thấy những thay đổi về hành vi hoặc tâm trạng thất thường ở con mình, hãy cân nhắc ghi nhật ký ăn uống. Theo dõi những gì chúng ăn và thời điểm chúng biểu hiện hành vi liên quan. Thử loại bỏ những thực phẩm đáng ngờ để xem liệu hành vi có thay đổi hay không.

Mặc dù thức ăn không phải là nguyên nhân của tất cả các vấn đề và tình trạng hành vi, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng con bạn được ăn uống lành mạnh và có thể tránh khỏi những hiểm họa khó lường từ thực phẩm

Theo Childdevelopmentinfo

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