Cho trẻ uống sữa công thức hoặc ăn thức ăn đặc vào ban đêm có thực sự giúp trẻ ngủ ngon hơn không?

Một số trẻ sẽ ngủ kém hơn do phản ứng với sữa công thức hoặc chất rắn (vì dụ: trẻ bị đau bụng, v.v. không phải là hiếm), đặc biệt nếu trẻ nhỏ hơn khoảng 6 tháng. Đã có ba nghiên cứu đã chỉ ra rằng thêm thức ăn đặc hoặc sữa công thức vào chế độ ăn không khiến trẻ ngủ lâu hơn. Những nghiên cứu này không tìm thấy sự khác biệt trong cách ngủ của những trẻ được cho ăn thức ăn đặc trước khi đi ngủ so với những trẻ không được cho ăn thức ăn đặc.

1. Không có bằng chứng cho thấy việc uống sữa công thức hoặc ăn thức ăn đặc vào ban đêm sẽ giúp ích

Sữa công thức khó tiêu hóa hơn sữa mẹ, do đó trẻ bú sữa công thức có xu hướng bú lâu hơn giữa các lần bú. Mặc dù điều này có vẻ là một lợi ích, nhưng nó có thể không phải là điều chúng ta muốn cho cơ thể của trẻ sơ sinh trừ khi không có lựa chọn thay thế nào khác.

2. Sữa bột đòi hỏi hệ tiêu hóa của em bé phải làm việc ngoài giờ

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Cũng có những rủi ro khi sử dụng sữa công thức. Nó chắc chắn có vị trí trong việc cho trẻ sơ sinh bú nhưng có lẽ không nên sử dụng bất cứ khi nào sữa mẹ trực tiếp từ nguồn hoặc được vắt ra có sẵn.

3. Việc đưa chất rắn vào sử dụng sớm (trước 6 tháng) có những rủi ro riêng

Nghiên cứu gần đây cho thấy giấc ngủ sâu kéo dài hơn có liên quan đến hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) và trẻ ngủ lâu hơn / sâu hơn có thể dễ bị SIDS hơn.

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Một số nhà khoa học nói rằng dường như giấc ngủ kéo dài không phải là "tự nhiên" đối với trẻ sơ sinh. Cần có nhiều nghiên cứu hơn về chủ đề này, nhưng các bậc cha mẹ có thể muốn suy nghĩ kỹ về việc điều chỉnh đáng kể mô hình giấc ngủ tự nhiên của trẻ trong những tháng đầu tiên.

Việc cho trẻ ăn ngũ cốc từ bình pha với sữa có ổn không?

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Các bác sĩ và các chuyên gia khác khuyến cáo rằng bạn không bao giờ nên cho trẻ ăn ngũ cốc trong bình trừ khi được bác sĩ của trẻ khuyến nghị cho một tình trạng bệnh cụ thể. Dưới đây là một số lý do như:

Đó là một nguy cơ gây nghẹt thở.

Ngũ cốc lấy đi lượng sữa trong bình (thêm carbohydrate và làm loãng mật độ chất dinh dưỡng), và em bé có thể không nhận được đủ lượng sữa để tăng trưởng và phát triển thích hợp.

Em bé đang được cung cấp một lượng calo tập trung cao hơn mà không thể tự điều chỉnh lượng ăn vào của mình. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về cân nặng trong tương lai.

Nếu bác sĩ đề nghị cho trẻ bú đặc hơn để chữa trào ngược, hãy cân nhắc hỏi về các lựa chọn thay thế, vì nhiều bác sĩ đặt câu hỏi về cách làm này và nó có khả năng gây hại nhiều hơn lợi.

Theo Kelly Mom