Bước vào mẫu giáo sẽ là hành trình mới lạ với con bạn, để xóa bỏ sự bỡ ngỡ đó, ba mẹ nên tham khảo những mẹo hay này!

Nuôi dạy con 30/03/2022 20:19

Có vẻ như thật đau đầu khi các bậc cha mẹ nghĩ về việc phải chuẩn bị gì cho trẻ đi học mẫu giáo. Tất nhiên bạn sẽ muốn chuẩn bị tinh thần cho con mình. Nhưng về mặt học thuật sẽ ra sao khi con bắt đầu làm quen với việc học hỏi đây? Đó chẳng phải là vì mẫu giáo là bước đệm để chuẩn bị cho trẻ vào lớp một sao hay sao?

Bước vào mẫu giáo sẽ là hành trình mới lạ với con bạn, để xóa bỏ sự bỡ ngỡ đó, ba mẹ nên tham khảo những mẹo hay này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em ở các trường mầm non vui chơi học tập tốt hơn cả về mặt xã hội và học tập, ở mẫu giáo và ở các lớp sau, so với trẻ em ở các trường mầm non tập trung vào học tập. Điều đó ngụ ý rằng những đứa trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo không biết bất kỳ điều gì có thể sẽ học được chúng một cách nhanh chóng. Vì vậy, ý tưởng về sự sẵn sàng đi học mẫu giáo đối dường như chỉ dựa trên một số giả định có vấn đề. Đối với nhiều bậc cha mẹ, sự sẵn sàng đi học mẫu giáo có nghĩa là đứa trẻ sẵn sàng nghe lời giáo viên và sẵn sàng làm việc với những đứa trẻ khác.

Bước vào mẫu giáo sẽ là hành trình mới lạ với con bạn, để xóa bỏ sự bỡ ngỡ đó, ba mẹ nên tham khảo những mẹo hay này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhưng vì chương trình học mẫu giáo hiện nay cho rằng trẻ em vào mẫu giáo sẽ biết một số điều nhất định, nên nhiều bậc cha mẹ lo lắng về việc chuẩn bị cho con họ đi học mẫu giáo. May mắn thay, những điều con bạn mong đợi là tất cả những điều mà trẻ có thể học dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ bằng những câu hỏi của bạn như "Chữ cái đó là gì?"

Vì vậy, tại sao không dành thời gian cho con bạn tương tác về các con số, bảng chữ cái, màu sắc, hình dạng đúng không?  Hãy nhớ rằng, hãy vui vẻ với điều này khi vui học cùng con. Vui lòng không kiểm tra bài con, hoặc sử dụng thẻ flash để bắt con học bài. Trẻ học nhanh hơn khi nhìn thấy mọi vật đang hoạt động. Làm cho việc học trở nên thú vị là điều sẽ mang lại cho con một khởi đầu thuận lợi khi con đi học mẫu giáo.

Bước vào mẫu giáo sẽ là hành trình mới lạ với con bạn, để xóa bỏ sự bỡ ngỡ đó, ba mẹ nên tham khảo những mẹo hay này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Những Điều Trẻ Mẫu Giáo Cần Biết

Bước vào mẫu giáo sẽ là hành trình mới lạ với con bạn, để xóa bỏ sự bỡ ngỡ đó, ba mẹ nên tham khảo những mẹo hay này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa
  1. Biết các màu cơ bản: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím.
  2. Biết các hình cơ bản: hình tròn, hình thoi, hình chữ nhật, hình tam giác, hình bầu dục và hình vuông.
  3. Biết các loại tiền cơ bản: đồng xu, tiền giấy .
  4. Có thể đếm các đối tượng đến 10.
  5. Biết các số đến 10 và nhận ra mười số đầu tiên trong dãy số như: 2, 5, 9, 8, 1, 3, 4, v.v.
  6. Nhận dạng bảng chữ cái viết hoa và có thể đặt tên cho các chữ cái không theo thứ tự, chẳng hạn như: B, D, X, K, J, M, O, v.v.

"Bài tập về nhà" cho ba mẹ

Bước vào mẫu giáo sẽ là hành trình mới lạ với con bạn, để xóa bỏ sự bỡ ngỡ đó, ba mẹ nên tham khảo những mẹo hay này! - Ảnh 5
Ảnh minh họa
  1. Dừng lại công việc, nói chuyện và lắng nghe mỗi ngày khi bạn đoàn tụ với con mình.
  2. Dỡ ba lô / cặp bài tập về nhà với con bạn hàng ngày.
  3. Đọc sách với con bạn mỗi đêm trong 15 phút.
  4. Chơi các trò chơi lặp đi lặp lại với con bạn.
  5. Đặt câu hỏi mở để giúp con bạn giao tiếp.

Theo Aha Parenting

Cách cắt móng và vệ sinh tay an toàn cho trẻ sơ sinh mà ba mẹ nên lưu ý

Cách cắt móng và vệ sinh tay an toàn cho trẻ sơ sinh mà ba mẹ nên lưu ý

Bạn không cần phải cắt móng tay cho bé sơ sinh thường xuyên. Ba mẹ có thể giúp cắt móng tay khi bé bình tĩnh hoặc buồn ngủ. Em bé nhà bạn cũng có thể bị nhiễm trùng quanh móng tay hoặc móng chân. Nếu bạn thấy các dấu hiệu của nhiễm trùng, hãy đến gặp bác sĩ ngay nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   chuẩn bị cho con vào mẫu giáo giúp con đi học vui vẻ cho con đi học mẫu giáo

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 22 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 25 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 45 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?