Bước vào mẫu giáo sẽ là hành trình mới lạ với con bạn, để xóa bỏ sự bỡ ngỡ đó, ba mẹ nên tham khảo những mẹo hay này!

Có vẻ như thật đau đầu khi các bậc cha mẹ nghĩ về việc phải chuẩn bị gì cho trẻ đi học mẫu giáo. Tất nhiên bạn sẽ muốn chuẩn bị tinh thần cho con mình. Nhưng về mặt học thuật sẽ ra sao khi con bắt đầu làm quen với việc học hỏi đây? Đó chẳng phải là vì mẫu giáo là bước đệm để chuẩn bị cho trẻ vào lớp một sao hay sao?
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Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em ở các trường mầm non vui chơi học tập tốt hơn cả về mặt xã hội và học tập, ở mẫu giáo và ở các lớp sau, so với trẻ em ở các trường mầm non tập trung vào học tập. Điều đó ngụ ý rằng những đứa trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo không biết bất kỳ điều gì có thể sẽ học được chúng một cách nhanh chóng. Vì vậy, ý tưởng về sự sẵn sàng đi học mẫu giáo đối dường như chỉ dựa trên một số giả định có vấn đề. Đối với nhiều bậc cha mẹ, sự sẵn sàng đi học mẫu giáo có nghĩa là đứa trẻ sẵn sàng nghe lời giáo viên và sẵn sàng làm việc với những đứa trẻ khác.
Nhưng vì chương trình học mẫu giáo hiện nay cho rằng trẻ em vào mẫu giáo sẽ biết một số điều nhất định, nên nhiều bậc cha mẹ lo lắng về việc chuẩn bị cho con họ đi học mẫu giáo. May mắn thay, những điều con bạn mong đợi là tất cả những điều mà trẻ có thể học dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ bằng những câu hỏi của bạn như "Chữ cái đó là gì?"
Vì vậy, tại sao không dành thời gian cho con bạn tương tác về các con số, bảng chữ cái, màu sắc, hình dạng đúng không? Hãy nhớ rằng, hãy vui vẻ với điều này khi vui học cùng con. Vui lòng không kiểm tra bài con, hoặc sử dụng thẻ flash để bắt con học bài. Trẻ học nhanh hơn khi nhìn thấy mọi vật đang hoạt động. Làm cho việc học trở nên thú vị là điều sẽ mang lại cho con một khởi đầu thuận lợi khi con đi học mẫu giáo.
Những Điều Trẻ Mẫu Giáo Cần Biết
- Biết các màu cơ bản: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím.
- Biết các hình cơ bản: hình tròn, hình thoi, hình chữ nhật, hình tam giác, hình bầu dục và hình vuông.
- Biết các loại tiền cơ bản: đồng xu, tiền giấy .
- Có thể đếm các đối tượng đến 10.
- Biết các số đến 10 và nhận ra mười số đầu tiên trong dãy số như: 2, 5, 9, 8, 1, 3, 4, v.v.
- Nhận dạng bảng chữ cái viết hoa và có thể đặt tên cho các chữ cái không theo thứ tự, chẳng hạn như: B, D, X, K, J, M, O, v.v.
"Bài tập về nhà" cho ba mẹ
- Dừng lại công việc, nói chuyện và lắng nghe mỗi ngày khi bạn đoàn tụ với con mình.
- Dỡ ba lô / cặp bài tập về nhà với con bạn hàng ngày.
- Đọc sách với con bạn mỗi đêm trong 15 phút.
- Chơi các trò chơi lặp đi lặp lại với con bạn.
- Đặt câu hỏi mở để giúp con bạn giao tiếp.
Theo Aha Parenting