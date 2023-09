Bước vào mẫu giáo sẽ là hành trình mới lạ với con bạn, để xóa bỏ sự bỡ ngỡ đó, ba mẹ nên tham khảo những mẹo hay này!

Ảnh minh họa

Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em ở các trường mầm non vui chơi học tập tốt hơn cả về mặt xã hội và học tập, ở mẫu giáo và ở các lớp sau, so với trẻ em ở các trường mầm non tập trung vào học tập. Điều đó ngụ ý rằng những đứa trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo không biết bất kỳ điều gì có thể sẽ học được chúng một cách nhanh chóng. Vì vậy, ý tưởng về sự sẵn sàng đi học mẫu giáo đối dường như chỉ dựa trên một số giả định có vấn đề. Đối với nhiều bậc cha mẹ, sự sẵn sàng đi học mẫu giáo có nghĩa là đứa trẻ sẵn sàng nghe lời giáo viên và sẵn sàng làm việc với những đứa trẻ khác.

Nhưng vì chương trình học mẫu giáo hiện nay cho rằng trẻ em vào mẫu giáo sẽ biết một số điều nhất định, nên nhiều bậc cha mẹ lo lắng về việc chuẩn bị cho con họ đi học mẫu giáo. May mắn thay, những điều con bạn mong đợi là tất cả những điều mà trẻ có thể học dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ bằng những câu hỏi của bạn như "Chữ cái đó là gì?"