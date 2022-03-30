Những cuộc 'đua ngầm' của điểm số sẽ khiến trẻ áp lực về học tập, đây là những bí quyết để bảo vệ con bạn khỏi căng thẳng rất hữu hiệu

Các nhà nghiên cứu về căng thẳng hiện tin rằng nguy cơ lớn nhất đối với nhiều trẻ em là căng thẳng trong cách chúng ta sống. Căng thẳng có một tác động sinh học thực tế gây ra những thay đổi về thể chất, cảm xúc và não bộ. Căng thẳng làm cho tất cả mọi người, già và trẻ, dễ bị nguy hiểm hơn từ lo lắng đến trầm cảm, béo phì đến lạm dụng chất kích thích.

Với tư cách là cha mẹ, chúng ta cảm thấy căng thẳng như thế nào, chúng ta thường ngạc nhiên khi biết rằng căng thẳng có thể còn tồi tệ hơn đối với con cái của chúng ta hơn là đối với chúng ta. Tại sao lại như vậy? Trẻ em cũng gặp phải tình trạng "kín lịch" cao như người lớn, nhưng điều đó càng trở nên khó khăn hơn bởi sự phát triển trí tuệ và cảm xúc chưa trưởng thành của chúng.

Cuộc khảo sát căng thẳng hàng năm của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đã kết luận rằng thanh thiếu niên cũng bị căng thẳng như người lớn. Trên thực tế, thanh thiếu niên có nguy cơ báo cáo các triệu chứng lo âu và trầm cảm cao hơn từ 5 đến 8 lần. Nhưng hóa ra ngay cả những đứa trẻ nhỏ tuổi cũng thường căng thẳng hơn chúng ta nghĩ.

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So với người lớn, trẻ em cảm thấy mình bất lực, phụ thuộc vào lịch trình, cha mẹ, bạn bè đồng trang lứa, trường học. Con phải vật lộn với những áp lực mà hầu hết chúng ta không làm được, từ bài tập về nhà nhiều hơn đến văn hóa bạn bè quá sớm cho đến việc phải liên tục cắm mặt vào học thêm. Con có ít thời gian chết hơn, ít thời gian chơi hơn, ít kết nối mặt đối mặt hơn và ít tiếp cận với tự nhiên hơn.

Nhưng việc chống lại sự dụ dỗ của nền văn hóa hiện đại hoàn toàn là điều không thể, bởi vì hầu như tất cả các bậc cha mẹ đều tự mình tham gia vào nó. Có bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng chuyển đến đất nước và sống cuộc sống chậm hơn, yên bình hơn mà không có màn hình máy tính và đồng hồ báo thức, hòa nhịp với nhịp điệu của thiên nhiên?

Mặt khác, nhiệm vụ của chúng ta là cha mẹ phải bảo vệ con cái khỏi những thứ có thể gây nguy hiểm cho phúc lợi của chúng, và chúng ta cần phải đối mặt với sự thật khó khăn rằng một số điều chúng ta coi là đương nhiên trong cuộc sống hiện đại thực sự đang hủy hoại con cái của chúng ta.

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Dưới đây là những lời khuyên để cung cấp một lá chắn bảo vệ con bạn trước những căng thẳng trong cuộc sống hiện đại của chúng ta.

1. Chậm lại

Căng thẳng làm xói mòn sự kiên nhẫn, sức khỏe và khả năng cống hiến hết mình cho con cái của chúng ta. Căng thẳng khiến chúng ta khó chịu và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc của chúng ta, vì vậy chúng ta có nhiều khả năng trở nên khó chịu hoặc tức giận. Căng thẳng phá hoại hệ thống miễn dịch và mức năng lượng của chúng ta.

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Nếu thành thật với bản thân, chúng ta thường có thể thấy cách chúng ta làm cho cuộc sống của mình căng thẳng hơn mức cần thiết, chỉ đơn giản là không muốn đưa ra lựa chọn quay lại. Nếu bạn muốn con mình cư xử tốt hơn, hãy bắt đầu bằng cách giảm tốc độ và không quá vội vàng. Con bạn sẽ bị thu hút bởi sự hiện diện tập trung của bạn và muốn làm theo sự dẫn dắt của bạn.

2. Chống lại sự thôi thúc để con bạn không bị xếp lịch học quá mức

Tất cả trẻ em cần thời gian chết, thời gian sáng tạo, thời gian để mơ ước. Trẻ em cần học cách thích ở với chính mình mà không cần được giải trí bằng điện tử. Con cần yên tĩnh để khai thác giọng nói tĩnh lặng của chính mình.

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Con cần học cách sắp xếp thời gian của riêng mình mà không phải lúc nào cũng nhìn vào chúng ta hoặc màn hình máy tính. Con cần có cơ hội để nhận thấy cảm giác của mình tốt như thế nào khi có thời gian nghỉ ngơi và không cảm thấy quá vội vàng. Con cần hiểu rằng cuộc sống không phải là những hoạt động chạy vội vã để lấp đầy nó, mà là một thứ gì đó rộng lớn và bí ẩn hơn nhiều.

3. Dạy con kỹ năng giảm căng thẳng

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Hãy dạy con bạn rằng tất cả chúng ta đều cần có một loạt các cách lành mạnh để giảm căng thẳng, vì vậy chúng ta không dễ bị lạm dụng những cách không lành mạnh, như thức ăn và rượu. Ví dụ, hoạt động thể chất là một trong những cách tốt nhất để giảm các hormone căng thẳng lưu thông trong cơ thể chúng ta. Hãy tạo thói quen hàng ngày để trẻ vận động. Thiên nhiên cũng là một liều thuốc giải độc cho căng thẳng đã được chứng minh, hãy cho con tham ra các hoạt động ngoài trời để con gần gũi hơn với thiên nhiên.

Một kỹ thuật hữu ích khác dành cho trẻ em là thường xuyên nghe âm thanh được thiết kế đặc biệt để giúp chúng học cách điều chỉnh căng thẳng, chẳng hạn như hình ảnh trực quan có hướng dẫn hoặc câu chuyện dạy thở sâu cho con.

4. Lắng nghe và cười

Giống như người lớn, trẻ em cần một cơ hội để nói chuyện, để trút bỏ những lo lắng và căng thẳng trong ngày. Một truyền thống nên có thường xuyên là con nói chuyện và bạn lắng nghe mà không cố gắng giải quyết bất cứ điều gì. Chỉ với sự tôn trọng và đồng cảm sẽ giúp con bạn hoặc thanh thiếu niên cởi mở và trò chuyện với bạn khi có điều gì đó căng thẳng xảy ra trong cuộc sống của chúng, từ bắt nạt đến những nguy hiểm con cảm nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em cũng cần nhiều tiếng cười, điều này giúp chúng chữa lành những lo lắng bình thường trong cuộc sống hàng ngày và thực sự chuyển hóa cơ thể. Hãy xây dựng một số hoạt động kết nối nhỏ vào cuộc sống gia đình của bạn, chẳng hạn như ôm nhau vào mỗi buổi sáng, cùng trò chuyện vui cười trước khi đi tắm và mọi người cùng chia sẻ phần yêu thích và phần tồi tệ nhất trong ngày vào bữa tối.

5. Khuyến khích niềm đam mê của con bạn và không thúc ép

Ảnh minh họa: Internet

Khuyến khích trẻ em sáng tạo mang lại cho chúng nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn là việc tiêu thụ thụ động văn hóa do người khác tạo ra. Bất kỳ tài năng, kỹ năng hoặc sở thích nào quan trọng đối với con bạn sẽ cách ly con bạn khỏi áp lực từ bạn bè, sử dụng ma túy và các hành vi quá khích của thương mại hóa. Chỉ cần bạn không thúc ép con bạn thực hiện hoặc để "chiến thắng" với niềm đam mê của mình, con sẽ hòa nhập sở thích vào những hoạt động con muốn làm.

6. Chọn một trường học giảm thiểu bài tập về nhà và cạnh tranh

Theo các nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, gần một nửa số trẻ em ở Mỹ bị căng thẳng khi đi học. Đó là bởi vì hầu hết các trường học đều đẩy trẻ vượt quá trình độ phát triển của chúng, buộc chúng phải ngồi yên và học bằng cách lắng nghe và ghi nhớ thay vì khám phá, làm và thảo luận. Nhiều trường học khác trên thế giới cũng sử dụng các kỹ thuật kỷ luật quá mức, điều này làm tăng căng thẳng ở những đứa trẻ đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em học tốt nhất khi "toàn bộ đứa trẻ" đều như nhau, ít ganh đua, được thừa nhận và khuyến khích. Điều đó có nghĩa là một chương trình giảng dạy bao gồm phát triển tình cảm-xã hội sẽ giúp con bạn phát triển cả trí tuệ cảm xúc và trí tuệ, đồng thời giảm mức độ căng thẳng.

Bài tập về nhà là một áp lực lớn đối với những đứa trẻ đã ngồi trong lớp cả ngày. Nếu bạn có thể chọn một trường học giảm thiểu bài tập về nhà, bạn sẽ giúp con bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn để chơi, tự bắt đầu khám phá và theo đuổi đam mê của riêng mình. Điều đó không chỉ làm giảm mức độ căng thẳng trong cuộc sống của con bạn, nó cũng tốt hơn cho việc học.

7. Chọn các hoạt động gia đình phù hợp với lứa tuổi để kết nối hơn là kích thích quá mức

Thông thường, chúng ta với tư cách là cha mẹ quên mất điều gì thực sự nuôi dưỡng tâm hồn con mình. Ví dụ, trẻ em rất cần dành nhiều thời gian hơn trong tự nhiên, điều này giúp xoa dịu tâm sinh lý của chúng và tạo cơ sở cho chúng học hỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ KHÔNG cần phim, hầu như tất cả đều không phù hợp với chúng. Nếu mọi học sinh lớp hai khác đang nói về một bộ phim mới nào đó, bạn có thể đồng ý cho con xem, nhưng điều đó rất khác so với việc coi phim trở thành một phần thường lệ của cuộc sống. Cha mẹ thường đưa trẻ nhỏ đi xem phim vì cha mẹ thấy việc này dễ dàng hơn so với việc đưa trẻ tham gia một cuộc phiêu lưu, cho dù đó là đi bộ đường dài, đi xe đạp hay bảo tàng.

8. Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị và dạy kiến ​​thức về phương tiện truyền thông

Nghiên cứu cho thấy rằng tất cả việc sử dụng màn hình đều góp phần vào mức độ căng thẳng của chúng ta.

TV dạy trẻ em rằng những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống là tiền bạc, ngoại hình và danh vọng, điều này làm tăng mức độ căng thẳng của chúng. Nghiên cứu cho thấy rằng TV ngăn cản sự sáng tạo, làm giảm lòng tự trọng (đặc biệt là ở trẻ em gái) và gia tăng bạo lực.

Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện liên tục với con bạn về các thông điệp truyền thông mà chúng nhìn thấy. Quảng cáo này có khiến con muốn mua sản phẩm đó không? Điều gì khác khiến con cảm thấy và suy nghĩ?

Nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả khi chúng ta không nghĩ rằng mình bị ảnh hưởng bởi quảng cáo và hầu hết mọi người nói rằng họ không bị ảnh hưởng, chúng ta rất có thể sẽ hành động theo thông điệp của quảng cáo. Đáng sợ là vậy, nhưng điều thực sự đáng sợ hơn là các tập đoàn chi hàng tỷ đồng để nhắm vào con cái của chúng ta, những đứa trẻ thậm chí còn là con mồi dễ dàng hơn chúng ta. Trẻ em, có bộ não hoạt động khác với bộ não của người lớn, dễ bị ảnh hưởng bởi những thông điệp từ quảng cáo hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng căng thẳng đến từ nhiều thứ hơn là quảng cáo. Các nghiên cứu cho thấy người lớn và trẻ em xem tin tức trên TV tin rằng thế giới là một nơi nguy hiểm hơn thực tế. Xem tin tức trên TV làm tăng mức độ căng thẳng, gây ra ác mộng và khiến trẻ lo lắng hơn. Bạn vẫn có thể chọn xem tin tức, nhưng điều đó không phù hợp với trẻ em. Trẻ em dưới mười tuổi chưa sẵn sàng để xem tất cả những điều khủng khiếp xảy ra trên thế giới bằng màu sắc công nghệ. Đọc báo cùng nhau là tốt, vì bạn có thể giúp giải thích cho con, không giống như chủ nghĩa giật gân không qua trung gian của tin tức trên truyền hình. Ngay cả những học sinh trung học cơ sở cũng cần sự giúp đỡ của bạn để trở thành những thông dịch viên hiểu biết về phương tiện truyền thông.

9. Giữ cho điện thoại không trở thành một căng thẳng khác

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết người lớn thừa nhận rằng việc nghe thấy các tin nhắn đến trên điện thoại của họ sẽ làm tăng mức độ căng thẳng của họ và nghiên cứu đã chỉ ra điều này. Nếu con bạn có điện thoại riêng, hãy đảm bảo rằng nó được "tách ra" trước trong hầu hết thời gian con bạn ở nhà, bao gồm cả bữa ăn, bài tập về nhà và sau bữa tối. Trẻ em cần được hướng dẫn rõ ràng rằng điện thoại là một sự tiện lợi đối với chúng nhưng các tin nhắn và cuộc gọi không cần phải được trả lời ngay lập tức.

10. Bảo vệ giấc ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều trẻ em và hầu như tất cả thanh thiếu niên bị thiếu ngủ triền miên, điều này làm giảm khả năng đối phó với những căng thẳng bình thường của cuộc sống. Nếu bạn phải đánh thức liwnw tục con mình vào buổi sáng, tức là bé đã ngủ không đủ giấc.

Hãy bắt đầu lùi thời gian đi ngủ sớm hơn 15 phút mỗi đêm cho đến khi bạn tìm thấy khung giờ thích hợp để con bạn tự thức dậy, sảng khoái và vui vẻ.

Theo Aha Parenting