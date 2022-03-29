Hành trình nuôi dạy con cái hiệu quả hơn bất ngờ nếu ba mẹ áp dụng 9 bước sau

Dưới đây là 9 mẹo nuôi dạy con cái có thể giúp bạn cảm thấy chu toàn hơn với vai trò làm cha mẹ.

Khen ngợi những thành tích, dù nhỏ, sẽ khiến con cảm thấy tự hào, để trẻ làm mọi thứ một cách độc lập sẽ khiến chúng cảm thấy mình có khả năng và mạnh mẽ. Ngược lại, việc coi thường những lời nhận xét hoặc so sánh một cách bất lợi một đứa trẻ với đứa khác sẽ khiến trẻ cảm thấy mình vô dụng.

Trẻ em bắt đầu phát triển ý thức về bản thân khi còn nhỏ, khi chúng nhìn thấy mình qua đôi mắt của cha mẹ. Giọng nói của bạn, ngôn ngữ cơ thể của bạn và mọi biểu hiện của bạn đều được con bạn tiếp thu. Lời nói và hành động của bạn với tư cách là cha mẹ ảnh hưởng đến lòng tự trọng đang phát triển của trẻ hơn bất cứ điều gì khác.

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Tránh đưa ra các tuyên bố tiêu cực hoặc sử dụng từ ngữ làm vũ khí tổn thương con. Những bình luận như "Thật là một điều ngu ngốc để làm!" hoặc "Con hành động giống như một đứa bé!" gây ra thiệt hại giống như đòn vật lý lên con.

Hãy lựa chọn lời nói của bạn một cách cẩn thận và từ bi. Hãy cho con bạn biết rằng ai cũng mắc lỗi và bạn vẫn yêu chúng, ngay cả khi bạn không hài lòng hành vi của chúng.

2. Bắt trẻ ngoan theo cách tinh tế

Bạn đã bao giờ dừng lại để nghĩ về bao nhiêu lần bạn phản ứng tiêu cực với con mình trong một ngày chưa? Bạn có thể thấy mình bị chỉ trích thường xuyên hơn nhiều so với khen ngợi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào về một người sếp đã đối xử với bạn bằng những hướng dẫn tiêu cực đến mức đó, ngay cả khi đó là ý tốt?

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Cách tiếp cận hiệu quả hơn là bắt trẻ làm đúng điều gì đó: "Con đã dọn giường mà không cần nhắc, thật tuyệt vời!" hoặc "Mẹ/ Ba đã xem con chơi với em gái rất kiên nhẫn". Những câu nói này sẽ giúp khuyến khích hành vi tốt về lâu dài hơn là những lời mắng mỏ lặp đi lặp lại với trẻ.

Hãy tìm điều gì đó để khen ngợi mỗi ngày. Hãy hào phóng với phần thưởng tình yêu, những cái ôm và những lời khen ngợi của bạn có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu với con. Chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy con mình đang "phát triển" nhiều hơn những hành vi mà bạn muốn thấy.

3. Đặt giới hạn và nhất quán với kỷ luật của bạn dành cho con

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Kỷ luật là cần thiết trong mỗi hộ gia đình. Mục tiêu của kỷ luật là giúp trẻ lựa chọn các hành vi có thể chấp nhận được và học cách tự kiểm soát. Chúng có thể kiểm tra những giới hạn mà bạn thiết lập cho chúng, nhưng chúng cần những giới hạn đó để phát triển thành những người lớn có trách nhiệm.

Thiết lập các quy tắc trong nhà giúp trẻ hiểu được mong đợi của bạn và phát triển khả năng tự chủ. Một số quy tắc có thể bao gồm: không xem TV cho đến khi làm xong bài tập về nhà và không được phép đánh, gọi tên hoặc trêu chọc gây tổn thương người khác.

4. Dành thời gian cho con bạn

Cha mẹ và con cái thường khó quây quần bên nhau trong bữa ăn gia đình chứ chưa nói đến việc dành thời gian chất lượng cho nhau. Nhưng có lẽ không có gì trẻ em thích hơn ngoài việc được ba mẹ dánh thời gian.

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Hãy dậy sớm hơn 10 phút vào buổi sáng để bạn có thể ăn sáng cùng con hoặc để bát đĩa vào bồn rửa và đi dạo sau bữa tối. Những đứa trẻ không nhận được sự chú ý mà chúng muốn từ cha mẹ chúng thường hành động hoặc cư xử sai.

Nhiều bậc cha mẹ thấy thật bổ ích khi sắp xếp thời gian cùng nhau với con cái của họ. Tạo một "đêm đặc biệt" mỗi tuần để ở bên nhau và để con bạn giúp quyết định cách sử dụng thời gian. Tìm các cách khác để kết nối và ghi chú hoặc một thứ gì đó đặc biệt vào hộp cơm của con bạn giúp con hiểu được mình được quan tâm đến nhường nào.

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Trẻ vị thành niên dường như ít cần sự quan tâm của cha mẹ hơn so với trẻ nhỏ. Vì có ít cơ hội để cha mẹ và thanh thiếu niên gặp nhau hơn, nên cha mẹ nên cố gắng hết sức sẵn sàng khi con của họ bày tỏ mong muốn được trò chuyện hoặc tham gia vào các hoạt động gia đình. Tham dự các buổi hòa nhạc, trò chơi và các sự kiện khác với con bạn thể hiện sự quan tâm và giúp bạn hiểu thêm về con mình và bạn bè của chúng theo những cách quan trọng.

Đừng cảm thấy tội lỗi nếu bạn là một phụ huynh đang đi làm. Những việc nhỏ bạn làm như làm bắp rang bơ, chơi bài, mua sắm cùng con thì bọn trẻ đều sẽ ghi nhớ.

5. Hãy trở thành một hình mẫu tốt

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Trẻ nhỏ học được nhiều điều về cách hành động khi quan sát cha mẹ. Trước khi đánh đòn hoặc la mắng trước mặt con, hãy nghĩ về điều này: Đó có phải là cách bạn muốn con mình cư xử khi tức giận không? Hãy lưu ý rằng bạn thường xuyên bị con cái theo dõi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ bị đánh thường có hình mẫu về sự hung hăng ở nhà.

Làm mẫu những đặc điểm bạn muốn thấy ở con mình: tôn trọng, thân thiện, trung thực, tốt bụng, khoan dung. Thể hiện hành vi không ích kỷ. Làm những việc cho người khác mà không mong đợi sự đền đáp. Bày tỏ lời cảm ơn và khen ngợi. Trên tất cả, hãy đối xử với con bạn theo cách mà bạn mong đợi người khác đối xử với mình.

6. Đặt giao tiếp thành ưu tiên

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Con bạn luôn muốn và đáng được giải thích nhiều như người lớn. Nếu chúng ta không mất thời gian để giải thích, bọn trẻ sẽ bắt đầu thắc mắc về giá trị và động cơ của chúng ta. Cha mẹ lý luận với con cái của họ cho phép chúng hiểu và học theo cách không phán xét.

Làm cho kỳ vọng của bạn rõ ràng. Nếu có vấn đề, hãy mô tả vấn đề đó, bày tỏ cảm xúc của bạn và mời trẻ cùng tìm cách giải quyết. Đưa ra đề xuất và đưa ra các lựa chọn cùng con. Hãy cởi mở với những đề xuất của con bạn. Những đứa trẻ tham gia vào các quyết định có nhiều động lực hơn để thực hiện chúng.

7. Linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh phong cách nuôi dạy con cái của bạn

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy "thất vọng" trước hành vi của con mình, có lẽ bạn đang có những kỳ vọng không thực tế.

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Môi trường của trẻ em có ảnh hưởng đến hành vi của chúng, vì vậy bạn có thể thay đổi hành vi đó bằng cách thay đổi môi trường. Khi con bạn thay đổi, bạn sẽ dần phải thay đổi cách nuôi dạy con của mình. Rất có thể, những gì phù hợp với con bạn bây giờ sẽ không còn hiệu quả trong một hoặc hai năm nữa.

Thanh thiếu niên có xu hướng ít nhìn vào cha mẹ của họ và nhìn nhiều hơn với bạn bè của họ để làm hình mẫu. Tuy nhiên, hãy tiếp tục cung cấp hướng dẫn, khuyến khích và kỷ luật thích hợp trong khi cho phép con bạn tự lập hơn. Hãy nắm bắt mọi khoảnh khắc có sẵn để tạo kết nối!

8. Chứng tỏ rằng tình yêu của bạn là vô điều kiện

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Là cha mẹ, bạn có trách nhiệm sửa chữa và hướng dẫn con mình. Nhưng cách bạn thể hiện sự hướng dẫn sửa sai của mình sẽ tạo nên sự khác biệt trong cách một đứa trẻ tiếp nhận nó.

Khi bạn phải đối mặt với con, hãy tránh đổ lỗi, chỉ trích hoặc tìm lỗi, điều này làm giảm lòng tự trọng và có thể dẫn đến oán giận trong con. Thay vào đó, hãy cố gắng nuôi dưỡng và khuyến khích, ngay cả khi kỷ luật con bạn. Hãy chắc chắn rằng con biết rằng mặc dù bạn muốn và mong đợi tốt hơn vào lần sau, nhưng tình yêu của bạn vẫn ở đó cho dù có thế nào đi nữa.

9. Biết nhu cầu và hạn chế của chính bạn với tư cách là cha mẹ

Hãy đối mặt với sự thực, bạn khó là một bậc cha mẹ không hoàn hảo và đôi lúc nên nhứ vậy. Bạn có những điểm mạnh và điểm yếu với tư cách là "người lãnh đạo" gia đình.

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Bạn hãy cố gắng biến việc nuôi dạy con cái trở thành một công việc có thể quản lý được. Tập trung vào những lĩnh vực cần chú ý nhất thay vì cố gắng giải quyết tất cả mọi thứ cùng một lúc. Hãy thừa nhận việc khó kiểm soát con khi bạn kiệt sức. Hãy dành thời gian từ việc nuôi dạy con cái để làm những điều khiến bạn hạnh phúc với tư cách là một người hoặc với tư cách là một cặp vợ chồng.

Tập trung vào nhu cầu của bạn không làm cho bạn trở nên ích kỷ. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn quan tâm đến hạnh phúc của chính mình, đó là một giá trị quan trọng khác để làm gương cho con bạn.

Theo Kids Health