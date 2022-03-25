Con liên tục gặp phải sự cố đi vệ sinh ngoài quần, chứng tỏ trẻ đang gặp tình trạng đại tiện không tự chủ

Encopresis là tình trạng đại tiện không tự chủ. Đái ra máu là tình trạng phân đi ngoài không chủ ý, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển mà bạn mong đợi con kiểm soát được nhu động ruột của mình. Nó có thể trông giống như vết trượt trên quần lót, đi tiêu thực sự hoặc hỗn hợp phân lỏng và phân cứng. Bạn không cần phải lo lắng nếu con của bạn gặp phải tai nạn kỳ lạ, nhưng nếu nó vẫn tiếp tục xảy ra, đây là dấu hiệu cho thấy có một vấn đề khác đang xảy ra, chẳng hạn như chứng bệnh quái ác.

Khi phụ huynh đưa ra những lo lắng của mình với bác sĩ về vấn đề vệ sinh của con, nhiều ba mẹ sẽ nhận ra tai nạn không phải do lỗi của con mình mà do con đang phải đối phó với một tình trạng y tế được gọi là bệnh đại tiện không tự chủ

Việc chẩn đoán vùng nhạy cảm của trẻ có thể phức tạp vì không có độ tuổi chính xác khi cha mẹ có thể mong đợi trẻ ngừng gặp tai nạn về đại tiện. Herbert Brill, bác sĩ tiêu hóa nhi khoa tại William Osler Health System, cho biết: Ở khoảng bốn tuổi, có tới 20% trong số trẻ e không được hướng dẫn đi vệ sinh ở trường, và điều đó không sao cả.

Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về tai nạn của con mình, điều quan trọng là bạn phải đến gặp bác sĩ của chúng.

Nguyên nhân nào gây ra bệnh này?

Đái ra máu thường là dấu hiệu cảnh báo táo bón. Nó có thể bắt đầu, chẳng hạn với đứa trẻ không chịu đi cầu vì trải nghiệm đau đớn trước đây khi phải rặn.

Ảnh minh họa

Công việc của ruột già là hấp thụ nước từ chất thải tạo ra phân. Tuy nhiên, khi trẻ bắt đầu ngậm phân ở bụng, ruột già tiếp tục hấp thụ nước với lượng nước ít hơn, điều này tạo ra phân cứng hơn khiến trẻ đi ngoài thậm chí còn đau đớn hơn.

Quá trình này tiếp tục nhắc lại trong tâm trí con rằng con nên tránh trải nghiệm này. Tuy nhiên, trong khi đứa trẻ tự nhủ rằng chúng không nên tự đi ngoài, thì đại tràng và trực tràng lại chứa đầy phân rắn và lỏng mà chúng đang cầm cự. Khi trẻ tiếp tục ăn uống bình thường, đại tràng sẽ quá đầy và căng ra, dẫn đến phân lỏng bị rò rỉ ra ngoài.

Lý do đứa trẻ không kiểm soát được nó là vì cơ để kéo phân trở lại đang nằm trong trực tràng. Nếu khu vực đó bị kéo căng ra hoặc không thể làm mất khả năng vận động của một cục phân lớn, trẻ sẽ thực sự không cảm thấy hoặc không kiểm soát được phân.

Ảnh minh họa

Niraj Mistry, một bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện SickKids ở Toronto, cho biết chứng ngại đi vệ sinh cũng có thể do các lý do tâm lý, chẳng hạn như ngại sử dụng phòng tắm công cộng ở trường của trẻ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sự cưỡng lại việc đi vệ sinh không phải là điều đáng trách đối với con bạn.

Điều tương tự cũng xảy ra với việc đại tiện không tự chủ. Vì nó đang xảy ra và đôi khi nó diễn ra hàng ngày hoặc nhiều lần trong ngày nên trẻ không biết nó đang xảy ra. Nó chỉ như một trò chơi lén lút nhỏ. Cơ thể đã quen với việc có phân đó trong quần lót của trẻ và đã từng có mùi đó, vì vậy con bỏ qua nó mà không thấy cảm giác gì.

Các phương pháp điều trị cho con

Cho con đi vào phòng tắm

Để tình trạng khó tiêu biến mất, con bạn cần bắt đầu đi tiêu thường xuyên. Một cách để khuyến khích điều này là cho trẻ ngồi vào bồn cầu thường xuyên, lý tưởng nhất là ngay sau bữa ăn.

Nhưng đừng lo lắng nếu con bạn không đi tiêu mỗi lần. Chỉ cần thường xuyên ngồi vào nhà vệ sinh sẽ khuyến khích cơ thể tổng thể tự giải tỏa.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, bác sĩ không khuyến khích sử dụng điện thoại hoặc xem video khi đi vệ sinh vì điều đó không cho phép trẻ tập trung vào việc tự tiêu. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng âm nhạc để đánh lạc hướng hoặc các hoạt động như thổi bong bóng, chong chóng để giúp hoạt động các cơ chính xác để khuyến khích đi ị cho con.

Chế độ ăn

Ảnh minh họa

Uống nước và chế độ ăn uống cũng có thể giúp phân mềm hơn nhiều, giúp phân ra dễ dàng hơn. Những thứ hấp thụ nước, nhiều protein hoặc thực phẩm chế biến sẵn, có nhiều khả năng khiến trẻ bị phân cứng hơn. Vì vậy, trái cây, rau và thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp quá trình đi ị dễ dàng hơn.

Thuốc nhuận tràng

Ảnh minh họa

Ba mẹ cũng nên đến gặp bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ gia đình để thảo luận về thuốc nhuận tràng. Với nhiều loại thuốc nhuận tràng khác nhau dành cho trẻ em, ngay cả khi trẻ 6 tháng tuổi, đây có thể là một cách hiệu quả để điều trị táo bón của trẻ bằng cách đảm bảo phân mềm và dễ tiêu.

Mất bao lâu để tình trạng đại tiện mát kiểm soát biến mất?

Ảnh minh họa

Việc điều trị chứng bệnh này có thể mất nhiều thời gian, nhưng kiên nhẫn và nhất quán là chìa khóa để quản lý bệnh này cho trẻ. Nếu bạn tuân thủ nguyên tắc giữ cho trực tràng trống rỗng thì sẽ dễ dàng tránh được tai nạn và không khuyến khích các cơ bị kéo căng và làm việc quá sức trong ruột kết co lại.

Nếu một vấn đề mất từ ​​ba đến sáu tháng để phát triển các dấu hiệu bệnh hoặc một đứa trẻ đã phải chịu đựng vấn đề đó trong một hoặc hai năm trước khi tìm kiếm thêm lời khuyên về chuyên môn, thì cần bốn đến sáu tháng điều trị hàng ngày để trực tràng đó co lại bình thường.

Theo Today Parents