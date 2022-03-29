5 bí mật để có một mối quan hệ khăng khít hơn với con trẻ

Cách con người chúng ta xây dựng mối liên hệ với nhau, cách chúng ta đào sâu chúng và cách chúng ta sửa chữa chúng khi chúng bị sờn, vừa đơn giản như một nụ cười ấm áp vừa bí ẩn như cách mặt đất chao đảo khi chúng ta nhìn thấy bức ảnh của người mà chúng ta yêu thương mất đi.

Sự thân mật rất khó để định nghĩa, nhưng chúng ta đều biết khi nào chúng ta cảm thấy nó. Cho dù đó là ôm nhau trong im lặng đồng hành với người bạn đời của bạn hay khóc trên vai người bạn thân nhất của bạn, sự thân mật là khi chúng ta cảm thấy được kết nối.

Trong các mối quan hệ hạnh phúc, cho dù là giữa bạn đời lãng mạn, cha mẹ và con cái, bạn bè hay đồng nghiệp, sự trả lời nên được đưa ra và được đáp lại một cách nồng nhiệt. Hầu như không quan trọng "giá thầu" là gì, quá trình tiếp cận và nhận phản hồi sẽ xây dựng mối quan hệ. Nó cũng làm tăng mức độ tin cậy để chúng ta có nhiều khả năng liên hệ lại với người đó hơn và nội dung của "giá thầu" sẽ sâu hơn.

John Gottman, một trong những nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất trên thế giới về động lực gia đình, đã chắt lọc việc tạo ra các mối quan hệ thân thiết từ bản chất thực tế của chúng. Ông chỉ ra rằng các khối kết nối xây dựng là những lời nói nhỏ mà chúng ta thực hiện với nhau hàng ngày và cách những người thân yêu của chúng ta đáp lại. Gottman gọi những giá trị này như trong "giá thầu để thu hút sự chú ý."

Nếu chúng ta bắt đầu bằng câu "Tôi lo lắng về XYZ" và nhận được phản hồi đồng cảm, chúng tôi có thể sẽ giải thích cặn kẽ và có thể nhờ đối tác hỗ trợ. Sự tin tưởng của chúng ta trong việc tiếp cận được đền đáp bằng sự quan tâm. Cả hai khi kết thúc tương tác sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Mặt khác, nếu nhận xét của chúng ta bị phớt lờ hoặc được chào đón bằng bất cứ điều gì không cảm thấy đồng cảm, chúng ta có khả năng cảm thấy bị tổn thương và mối quan hệ mất cơ hội sâu sắc hơn. Trên thực tế khi chúng ta bị tổn thương sẽ vô tình một bức tường nhỏ trong mối quan hệ sẽ được xây dựng.

Quá trình tương tự được thực hiện với trẻ em của chúng ta trong hàng trăm tương tác hàng ngày. Nếu chúng ta hỏi con về buổi khiêu vũ sắp tới ở trường và nhận được phản hồi tích cực, chúng ta có thể mạo hiểm hơn nữa và hỏi liệu con có lo lắng không, để đưa cuộc trò chuyện đi sâu hơn. Mặt khác, nếu phản ứng của cô ấy quá đột ngột, hầu hết chúng ta sẽ lùi bước không muốn hỏi nữa.

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Tất nhiên, con cái chúng ta thường kiểm tra chúng ta bằng cách nói điều gì đó tiêu cực để xem liệu chúng ta có đồng cảm hay không. Nếu chúng ta đáp lại với sự thấu hiểu, mặc dù con đang thể hiện sự tiêu cực, con sẽ tin tưởng rằng chúng tôi có thể xử lý cảm xúc chân thực của con và con sẽ cởi mở hơn. Nếu chúng ta phớt lờ, phủ nhận cảm xúc của con, sửa sai hoặc phán xét, con sẽ "đóng cửa" với ba mẹ ngay.

Nếu sự tương tác không vui vẻ này được lặp lại thường xuyên, trẻ sẽ có thói quen giữ chặt cảm xúc của mình trong lòng. Con không những không liên hệ với chúng ta mà còn thường xuyên từ chối kết nối với ba mẹ.

Đây là cách bạn có thể sử dụng những kết quả nghiên cứu này để tạo mối quan hệ thân thiết hơn với con mình

1. Bất cứ khi nào có thể, hãy phản hồi lại con bạn

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Điều bất tiện về câu hỏi từ con bạn là chúng bắt đầu nói bất cứ khi nào chúng cảm thấy hoặc muốn điều gì đó, và bạn có thể lúc đó đang việc bận làm việc khác. Việc rời khỏi màn hình để trả lời câu hỏi của trẻ là một việc làm cần có sự tự kỷ luật thực sự, nhưng cách bạn trả lời trước sự quá khích của trẻ là rất quan trọng trong việc xây dựng sự gần gũi. Sau đó, khi bạn cố gắng để con kể cho bạn nghe về những gì đã xảy ra ở trường ngày hôm nay, đây là khoảnh khắc quan trọng để con nghĩ con có nên chia sẻ với bạn tiếp không. Khi chia sẻ cùng con, hãy tắt màn hình điện thoại.

2. Rèn luyện bản thân để phản hồi con bằng sự đồng cảm, bất kể nhận xét của con là gì

Nếu con bạn hoặc trẻ vị thành niên leo lên xe sau giờ học và chào đón bạn bằng một nhận xét tiêu cực như "Bố, bố biết con ghét âm nhạc đó, chúng ta không thể nghe nhạc khác sao?" hoặc "Mẹ ơi, con đã có một ngày tồi tệ và tất cả là lỗi của mẹ vì mẹ ...." đó là sự sắp đặt cho một cuộc tranh cãi và hầu hết chúng ta sẽ mắc phải. Trước khi chúng ta lấy được bình tĩnh để suy xét, có những tiếng nói lớn lên và sự phòng thủ, sau đó là sự im lặng và phẫn nộ lẫn nhau. Một viên gạch khác ở bức tường giữa bạn và con bạn đang hình thành.

Nhưng có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm. Bởi vì nhận xét của trẻ em hoặc thanh thiếu niên cũng là một sự trả lời. Con thực sự hỏi liệu bạn có hài lòng với con không, nếu bạn quan tâm đến điều gì quan trọng với con, liệu bạn có lắng nghe câu chuyện đau khổ của con để con có thể giải quyết tất cả những điều khó chịu đó không, nếu bạn sẽ giúp đỡ, con sẽ làm mọi thứ tốt hơn.

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Nếu bạn có thể hít thở sâu và đáp lại bằng sự đồng cảm với con, bạn sẽ thấy mình có thể xoay chuyển tình thế. Tất nhiên, sau đó, bạn có thể hỏi con xem có thực sự nghĩ rằng ngày tồi tệ của con hoàn toàn là lỗi của bạn hay không. Con bạn gần như chắc chắn sẽ ngượng ngùng xin lỗi. Trong khi đó, thay vì gây gổ, bạn đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình và con.

3. Nếu bạn không nhận được phản hồi như mong muốn khi giao tiếp với con, hãy lùi lại và xem cách bạn bắt đầu

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Bạn có đang mời một phản ứng tích cực từ con không? Nếu những gì bạn muốn là kết nối cùng con, đừng bắt đầu với việc nói về sửa chữa lỗi gì của con. Luôn kết nối với con trước khi bạn sửa lỗi hoặc yêu cầu con làm gì đó.

4. Nếu bạn đang mệt mỏi và được chào đón bằng một điều gì đó gây tổn thương, khinh thường, mỉa mai hoặc trống rỗng, hãy cố gắng không đáp lại bằng sự tức giận. Thay vào đó, hãy thừa nhận sự tổn thương của con

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Khi bạn trả lời nhẹ nhàng lúc con nói chuyện thiếu tinh tế rằng con đi ra ngoài đi. Con bạn gần như chắc chắn sẽ cảm thấy tồi tệ về việc đã làm tổn thương bạn. Sau đó, khi bạn không còn cảm thấy bị tổn thương và tức giận, bạn có thể cho con biết cảm giác của bạn khi nhận được phản hồi đó.

Cố gắng chỉ nói về cảm xúc của bạn chứ không phải về việc con sai và mời con chia sẻ bất kỳ sự bực bội nào đang khiến con phản ứng lại với bạn.

5. Dành thời gian trong thói quen hàng ngày của bạn cho những tương tác thân mật với con

Thông thường, chúng ta đi cả ngày hoặc thậm chí cả tuần. Hầu hết các bậc cha mẹ không thể tưởng tượng họ sẽ tìm được nhiều thời gian hơn để kết nối ở đâu với con. Vì vậy, hãy tìm kiếm những cơ hội đã có trong lịch trình của bạn, nơi bạn có thể sống chậm lại và tạo cơ hội cho sự gần gũi. Có thể đó là khi bạn làm tóc cho con vào buổi sáng, và dành nhiều thời gian cho những cái ôm và hôn, hoặc khi bạn ngồi trên xe chỉ với một đứa trẻ vào buổi chiều, hay khi đi ngủ bạn nằm với từng đứa trẻ trong 10 phút.

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Hãy chắc chắn rằng bạn bắt đầu những cái ôm chào buổi sáng và những cái ôm tạm biệt. Khi bạn ở bên con, hãy tắt thiết bị điện tử để cho phép các tương tác tự nhiên của thời điểm này trở nên sâu sắc hơn giữa bạn và con.

Thân mật là một điệu nhảy. Nó sâu sắc hơn hoặc bị xói mòn bởi mọi tương tác mà chúng ta có. Mọi tương tác của bạn có đều là cơ hội chuyển sang hướng tích cực và làm sâu sắc thêm mối liên hệ của bạn với những người thân yêu. Chỉ cần chú ý đến cách bạn phản ứng trong một tuần khi con cái tiếp cận với bạn có thể thay đổi toàn bộ giai điệu trong gia đình bạn.

Theo Aha Parenting