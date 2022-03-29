Một báo cáo năm 2011 cho thấy 34% tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em là thành viên gia đình của trẻ.

Cha mẹ thường nghĩ rằng thảo luận về "mối nguy hiểm của người lạ" là đủ để bảo vệ trẻ khỏi bị lạm dụng tình dục, nhưng 85 đến 90% lạm dụng tình dục là do một người mà trẻ biết và được tin tưởng cha mẹ, chẳng hạn như cha mẹ kế, huấn luyện viên, giáo viên, anh họ hoặc anh chị em, nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc người trông trẻ,....

Điều đó có vẻ cực đoan, nhưng trên thực tế, lạm dụng tình dục là nguy cơ đối với mọi đứa trẻ. Nhiều nhà nghiên cứu ước tính rằng một trong bốn trẻ em gái và một trong số sáu trẻ em trai sẽ gặp phải tình trạng đụng chạm tình dục không mong muốn nào đó trước 18 tuổi.

Chúng ta có xu hướng cho rằng trẻ em được an toàn miễn là chúng ta không để chúng không được giám sát với những người lớn mà chúng ta không biết rõ, nhưng một báo cáo năm 2000 của Cơ quan thống kê nguồn tư pháp hình sự cho thấy độ tuổi trung bình của hầu hết tội phạm tình dục là 14, vì vậy nguy cơ tồn tại bất cứ lúc nào có sự bất cẩn.

Cha mẹ thường băn khoăn khi bắt đầu nói chuyện với trẻ về vấn đề này. Câu trả lời là việc phòng ngừa bắt đầu bằng cách chúng ta nói chuyện với con cái về cơ thể của chúng ngay từ khi còn nhỏ. Dưới đây là một số lời khuyên cơ bản để hướng dẫn bạn trong việc giáo dục trẻ phòng tránh xâm hại tình dục.

Dạy trẻ em về an toàn cơ thể

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1. Sử dụng một câu chuyện như một công cụ để bắt đầu cuộc trò chuyện với con bạn

Thêm một vài cuốn sách bổ ích vào giá sách của con bạn và đọc chúng theo định kỳ. Sử dụng chúng như một điểm khởi đầu để đặt câu hỏi nhằm củng cố thông điệp về an toàn cơ thể cho con.

2. Dạy trẻ các thuật ngữ chính xác cho các bộ phận trên cơ thể

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Dạy trẻ những thuật ngữ chính xác về các bộ phận trên cơ thể ngay khi trẻ biết nói. Nếu một đứa trẻ bị chạm vào một cách không thích hợp, chúng cần có khả năng thông báo rõ ràng với bạn hoặc bất kỳ ai khác có thẩm quyền về những gì đã xảy ra. Tên chính xác của các bộ phận nhạy cảm ba mẹ cũng nên làm giảm bớt sự xấu hổ về vấn đề tình dục.

3. Dạy con bạn rằng các bộ phận dưới áo tắm như dương vật, âm hộ, âm đạo, đáy, vú và núm vú được gọi là "bộ phận riêng tư của chúng"

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Không ai được chạm vào vùng kín của trẻ ngoại trừ bố mẹ hoặc bác sĩ nếu bố mẹ có mặt. Hãy hưỡng dẫn con không ai không được chạm vào vùng kín của người khác bằng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể (tay, miệng, v.v.)

4. Dạy con bạn rằng nếu ai đó yêu cầu được xem hoặc chạm vào vùng kín của chúng hoặc cho con bạn xem bộ phận riêng tư của họ, chúng phải nói ngay với bạn hoặc một người lớn đáng tin cậy khác

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Điều này đúng bất kể người đó là ai, kể cả người thân, người trông trẻ hay thậm chí là một đứa trẻ khác. Chỉ cần nói "Đôi khi bố hoặc mẹ giúp con lau khi bạn đi ị, nhưng không ai khác cần chạm vào con ở vị đó đâ nha con. Con có thể tự lau khi bạn tè, vì vậy không ai, kể cả bố hoặc mẹ, cần chạm vào con ở đó cả. Bây giờ con đã lên ba, con có thể tự tắm trong bồn tắm, vì vậy không ai cần phải rửa cho con ở vị trí đó. Vì vậy, nếu bất kỳ ai yêu cầu được xem hoặc chạm vào bộ phận riêng tư của con, con phải cho ba/mẹ biết nhé."

5. Hỏi con bạn những câu hỏi để giúp chúng luyện tập tinh thần cho các tình huống có thể xảy ra

"Con sẽ làm gì nếu ai đó chạm vào con trên _______ của con?"

"Tại sao lại quan trọng phải kể với ba/mẹ?"

"Con sẽ nói với ai?"

"Con sẽ làm gì nếu người đó nói đó là "đây là bí mật của chúng ta"?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu họ thực hiện một lời đe dọa, như họ sẽ làm tổn thương con hoặc ba/mẹ?"

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Khuyến khích trẻ nói rằng chúng sẽ dũng cảm và nói với cha mẹ hoặc giáo viên ngay lập tức, vì đó là cơ thể của chúng.

6. Các tình huống nhập vai

Các chuyên gia nói rằng chơi trò chơi "điều gì xảy ra nếu" với trẻ giúp trẻ có cơ hội luyện tập không chỉ lời nói mà còn cả hành vi của chúng. Điều đó lập trình tiềm thức của con bằng một kịch bản để sử dụng nếu một cuộc gặp gỡ nguy hiểm như vậy có thể xảy ra trong tương lai.

7. Thảo luận về tầm quan trọng của quy tắc "không có bí mật"

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Hãy áp dụng quy tắc này vào thực tế: Nếu ai đó, thậm chí là ông bà, nói điều gì đó với con bạn như: "Lát nữa tôi sẽ lấy cho con một cây kem, nhưng đó sẽ là bí mật của chúng ta nhé", hãy nói một cách chắc chắn nhưng lịch sự, "Chúng ta không làm bí mật trong gia đình của chúng ta con hiểu không. ”

Sau đó quay sang con bạn và lặp lại, "Đôi khi chúng ta có những điều bất ngờ, nhưng không bao giờ là bí mật. Chúng ta nên nói với nhau mọi thứ nhé con."

8. Nuôi dạy con bạn bằng các quy tắc cơ bản về an toàn thân thể

Hãy hướng dẫn trẻ: "Chúng ta nên hỏi mọi người trước khi chúng ta muốn chạm vào cơ thể của họ" và "Khi ai đó nói DỪNG LẠI !, chúng ta phải dừng lại nhé con."

9. Khuyến khích con bạn kể cho bạn nghe về những điều xảy ra với chúng khiến chúng cảm thấy sợ hãi, buồn bã hoặc khó chịu

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Lắng nghe, phản ánh cảm xúc, khen ngợi, ôm con là điều rất cần thiết. Nếu trẻ có đường dây giao tiếp cởi mở, chúng sẽ có xu hướng cảnh báo bạn về điều gì đó không phù hợp ngay từ sớm đang xảy ra với con.

10. Thảo luận rõ ràng với con bạn rằng bạn sẽ không bao giờ tức giận hoặc bắt chúng phải chịu trách nhiệm nếu ai đó chạm vào chúng một cách không thích hợp

Khi những kẻ săn mồi ve vãn con cái bạn, chúng nói với đứa trẻ rằng cha mẹ sẽ trừng phạt hoặc ngừng yêu thương chúng, nếu cha mẹ được cho biết về hoạt động tình dục chúng bị hại. Đứa trẻ sẽ làm bất cứ điều gì để không cho bạn biết về điều này, bởi vì thà bị những kẻ xấu xa ngược đãi còn hơn đánh mất tình yêu của bạn.

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Khi bạn đọc sách cho con mình, hãy thảo luận câu chuyện từ góc độ của trẻ và của cha mẹ. Hỏi xem trẻ cảm thấy thế nào khi bị chạm vào một cách không thích hợp. Con có muốn nói với cha mẹ không? Con sợ điều gì? Phụ huynh sẽ phản ứng như thế nào? Trách nhiệm của ai? Liệu cha mẹ có bao giờ đổ lỗi cho con? Đây là một cuộc thảo luận quan trọng cần có với trẻ nhiều lần để chúng biết rằng bạn sẽ không bao giờ đổ lỗi cho chúng.

11. Đừng bao giờ ép trẻ ôm bất cứ ai, kể cả người thân

Trẻ em cần biết chúng chịu trách nhiệm về cơ thể của chính mình và chúng là người duy nhất quyết định cách ai đó chạm vào chúng. Khi con bạn nhìn thấy ai đó mà chúng chưa gặp trong một thời gian và có thể chưa sẵn sàng để được ôm, đừng bắt con có hành động thân thiết nếu con không muốn.

12. Đừng lơ mối quan hệ giữa con của bạn với bất kỳ ai, ngay cả bạn trai của bạn, trừ khi bạn hoàn toàn tin tưởng anh ta

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Tin tốt và xấu về lạm dụng là hầu hết không phải do người lạ gây ra. Nó xảy ra dưới bàn tay của các thành viên trong gia đình hoặc bạn trai của mẹ. Hầu như tất cả phần còn lại được thực hiện bởi những người thân tín đáng tin cậy như huấn luyện viên, nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc giáo viên. Đây là những người mà con bạn tin tưởng. Nhưng đó là một tin tốt vì đó là rủi ro mà bạn thường có thể tránh được, nếu bạn tin tưởng vào bản năng của mình và chú ý đến con mình.

13. Khuyến khích con bạn tin tưởng vào cảm xúc của chúng

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Nếu cảm thấy có điều gì đó không ổn, trẻ nên tránh xa càng sớm càng tốt và nói cho bạn biết về điều đó. Con cần được nói rõ ràng rằng điều quan trọng hơn là giữ an toàn và tin tưởng bản thân hơn là lịch sự. Không sao cả khi con thắc mắc, không vâng lời, và thậm chí chạy trốn khỏi người có hành vi khiến con khó chịu. "Động vật ăn thịt" sẽ đưa ra tín hiệu khi chúng nhăm nhe con bạn, con bạn chỉ cần bạn hỗ trợ để tin tưởng vào lời con và cram giác của con!

Theo Aha Parenting