Trẻ học cách tự xúc ăn sẽ là bài học thiết yếu dành cho con và đây là phương pháp giúp con thực hành điều ấy hiệu quả hơn

Thứ hai, giai đoạn này liên quan đến nhiều cảm giác, bóp và rơi thức ăn. Nó có vẻ lộn xộn, nhưng đó là một trong những cách con bạn phát triển các kỹ năng vận động tốt như học cách cầm thìa.

Khi trẻ đang học cách tự xúc ăn, đó là một giai đoạn quan trọng vì nhiều lý do. Đầu tiên, trẻ em đang học cách ăn uống một cách độc lập, đây là một kỹ năng mà chúng cần phát triển trong những năm sau này của thời thơ ấu và suốt đời.

Sau khi bạn giới thiệu thức ăn đặc, con bạn có thể có dấu hiệu muốn tự ăn. Ví dụ, con có thể bắt đầu đưa tay lấy thìa hoặc cố gắng lấy thức ăn ra khỏi đĩa của bạn.

Thứ ba, đây là cơ hội để giúp con bạn tìm hiểu thêm về mùi vị, kết cấu, nhiệt độ của thức ăn. Ví dụ, con sẽ học được rằng việc nhặt một miếng chuối hoặc trái kiwi dễ dàng hơn là một nắm sữa chua hoặc mì Ý.

Việc con bạn muốn tự ăn là điều bình thường và bạn nên khuyến khích điều này mặc dù việc này thường lộn xộn và đôi khi có thể khiến bạn bực bội.

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Hãy kiên nhẫn và con bạn sẽ đạt được điều đó. Bạn có thể muốn cầm theo một chiếc máy ảnh để ghi lại khía cạnh hài hước của giai đoạn cho ăn này của con yêu.

1. Bắt đầu với thức ăn bằng ngón tay

Thức ăn với được bằng ngón tay là những miếng thức ăn mềm, vừa miệng để bé dễ dàng gắp và nghiền giữa nướu hoặc răng. Nếu trẻ tỏ ra thích tự xúc ăn, bạn có thể bắt đầu với những thức ăn bằng ngón tay mà bạn có thể cho vào tay trẻ, chẳng hạn như một miếng trái cây nhỏ hoặc rau nấu chín mềm như khoai tây hoặc bí ngô.

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Mẹo hàng đầu : đặt một vài miếng thức ăn trong tầm tay của bé. Bạn có thể cho thêm nhiều hơn khi con ăn xong chúng hoặc bỏ chúng đi.

2. Sử dụng thìa

Hầu hết trẻ sơ sinh sẽ không thể sử dụng thìa cho đến khi chúng được khoảng 18 tháng tuổi. Nhưng tốt hơn hết là bạn nên để con bạn sử dụng thìa từ độ tuổi sớm hơn nhiều. Thông thường trẻ sơ sinh sẽ cho bạn biết khi nào chúng muốn bắt đầu, bằng cách liên tục với lấy thìa.

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Mẹo hàng đầu : cho trẻ ăn bằng một thìa trong khi trẻ cầm thìa khác.

Để tránh bị "nghẹt thở" vì bận bịu khi con tập ăn bằng thìa, hãy luôn giám sát con bạn khi con bạn đang học cách tự xúc ăn. Đảm bảo rằng con đang ngồi ăn và không chơi đùa hay bò lung tung. Một số thực phẩm, ví dụ, các loại hạt nguyên hạt và thực phẩm cứng như cà rốt sống thái nhỏ là những nguy cơ gây nghẹn ở trẻ. Trẻ em đang tập ăn không nên ăn những thức ăn này.

Làm thế nào để xử lý khi con ăn lộn xộn và chơi đồ ăn

Ăn lộn xộn và nghịch đồ ăn là những phần bình thường trong quá trình phát triển của bé khi bé tập ăn một cách độc lập.

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Nếu bạn thấy tình trạng lộn xộn trở nên căng thẳng, nó có thể hữu ích nếu bạn:

đeo yếm cho em bé của bạn

cắt thức ăn thành miếng nhỏ để con dễ lấy và ăn hơn

để em bé của bạn ăn bằng tay

đặt một tấm nhựa hoặc báo dưới ghế ăn

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Việc bé làm rơi hoặc ném thức ăn xuống sàn là điều bình thường. Nếu bạn phản ứng khi con làm điều này, con có thể nghĩ rằng đó là sự khởi đầu của một trò chơi mới thú vị. Một cách để xử lý điều này là bỏ qua nó. Bình tĩnh gắp thức ăn mà không cần luống cuống. Hoặc bạn có thể để thức ăn trên sàn cho đến khi bữa ăn kết thúc, vì vậy bạn chỉ cần dọn dẹp một lần.

Cho con dùng cốc

Khi bé được sáu tháng, bé đã sẵn sàng tập uống nước từ cốc. Giống như học ăn, đây có thể là một quá trình chậm chạp và lộn xộn.

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Dưới đây là một số mẹo hữu ích khi con bạn tập uống nước từ cốc:

Đưa cho con bạn một chiếc cốc nhỏ bằng nhựa, không vỡ, dễ cầm và nắm.

Hãy để trẻ chơi với cốc trước để trẻ quen với cảm giác của nó.

Trong vài lần đầu tiên con bạn sử dụng cốc, hãy hướng dẫn trẻ bằng cách cầm cốc.

Chỉ sử dụng một lượng nhỏ chất lỏng trong cốc để giảm việc bị tràn.

Vào giờ ăn của gia đình, bạn hãy tự mình dùng một chiếc cốc để chỉ cho trẻ cách sử dụng vì trẻ rất thích bắt chước bố mẹ.

Trẻ từ 6-12 tháng chỉ nên uống nước máy đun sôi để nguội, hoặc sữa mẹ hay sữa bột dành cho trẻ sơ sinh. Sau 12 tháng, trẻ có thể uống sữa bò nguyên chất béo. Đồ uống như nước trái cây, nước ngọt và sữa có hương vị không được khuyến khích cho trẻ sơ sinh và trẻ em. Chúng có nhiều đường và làm tăng nguy cơ sâu răng.

Theo Raising Children Network