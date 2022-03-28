Đừng lo lắng nếu con thường xuyên xao nhãng, 4 mẹo hay này sẽ giúp con bạn tập trung và hứng thú hơn khi học tập

Hầu hết trẻ em bắt đầu với khoảng thời gian chú ý ngắn khi làm một việc gì đó. Khả năng tập trung của chúng phát triển khi chúng lớn lên dần. Dưới đây là một số gợi ý để giúp con bạn củng cố kỹ năng ngày càng mở rộng này.

Trong những năm đầu đời, trẻ em có xu hướng chuyển nhanh từ hoạt động này sang hoạt động hoặc điểm yêu thích khác. Hãy thử trò chơi "chuyển động chậm" trong đó bạn yêu cầu trẻ đi chậm và có chủ ý đến một đồ vật, nhặt đồ vật đó và đưa đồ vật đó cho bạn.

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Bạn hãy tăng độ phức tạp của nhiệm vụ mỗi lần cho con tham gia. Điều này giúp con nhận thức rõ hơn về suy nghĩ và chuyển động của mình.

3. Xem và lắng nghe

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Hai trong số những cách quan trọng nhất để trẻ học cách tập trung là tăng cường các giác quan về thị giác và âm thanh. Hãy im lặng "lắng nghe" xung quanh nhà hoặc khu vực lân cận, chỉ về hướng phát ra âm thanh để giúp con bạn tập trung hơn. Cuối cùng, hãy nói về những gì bạn đã nghe. Lần tới, hãy thử "đi bộ ngắm cảnh" im lặng cùng với con để con phát huy tính tập trung váo ự vật nhé.

4. Ba mẹ thay phiên nhau chơi cùng con

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Chơi các trò chơi trên bàn hoặc kể chuyện tại bàn ăn, khuyến khích mỗi thành viên trong gia đình chú ý khi người khác đang làm gì. Đó là một cách thú vị để giúp trẻ trau dồi kỹ năng tập trung của mình và một số người lớn tuổi hơn cũng có thể hưởng lợi từ việc thực hành này.

Theo Scholastic