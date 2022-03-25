Con trở thành đứa trẻ giàu tình cảm biết yêu thương là mơ ước của mọi bậc cha mẹ, điều đó sẽ thật dễ dàng nếu ba mẹ chú ý những mẹo sau

Những lợi ích của trí tuệ cảm xúc rất có ý nghĩa. Một đứa trẻ có thể làm dịu bản thân khi chúng cảm thấy tức giận có khả năng làm tốt trong những hoàn cảnh khó khăn. Một đứa trẻ có thể bộc lộ cảm xúc một cách lành mạnh có khả năng duy trì các mối quan hệ lành mạnh hơn một đứa trẻ la hét hoặc nói những điều ác ý khi chúng tức giận.

Trong nhiều thập kỷ qua, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trí thông minh cảm xúc mang lại nhiều lợi ích sẽ phục vụ tốt cho con bạn trong suốt cuộc đời. Dưới đây chỉ là một số cách cho thấy trí tuệ cảm xúc là một tài sản:

Trẻ em cần biết cách nhận biết cảm giác của chúng. Bạn có thể giúp con mình bằng cách đặt tên cho cảm xúc của con, ít nhất là cảm xúc mà bạn nghi ngờ con mình đang cảm thấy.

Tin tốt là tất cả trẻ em đều có khả năng học các kỹ năng trí tuệ cảm xúc. Chúng chỉ cần người lớn dạy chúng như thế nào.

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Khi con bạn đang buồn vì chúng đã thua một trò chơi, bạn có thể nói, "Có vẻ như con cảm thấy thực sự tức giận ngay bây giờ hả. Có đúng không con?" Nếu con trông có vẻ buồn, bạn có thể nói, "Con có cảm thấy thất vọng vì hôm nay chúng ta sẽ không đến thăm Bà và Ông không?"

Các từ cảm xúc như "tức giận", "khó chịu", "xấu hổ" và "đau đớn" đều có thể xây dựng một từ vựng để diễn đạt cảm xúc. Cũng đừng quên chia sẻ những từ chỉ những cảm xúc tích cực, chẳng hạn như "vui sướng", "phấn khích", "hồi hộp" và "hy vọng".

Giúp con thể hiện Lòng cảm thông

Khi con của bạn đang buồn, đặc biệt là khi cảm xúc của chúng có vẻ hơi kịch tính thì việc giảm thiểu cảm giác của chúng có thể cần thiết. Nhưng những lời nhận xét có tính chất bác bỏ sẽ dạy con bạn rằng cách chúng cảm nhận là sai.

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Một cách tiếp cận tốt hơn là xác thực cảm xúc của con và thể hiện sự đồng cảm ngay cả khi bạn không hiểu tại sao con lại khó chịu như vậy.

Khi con bạn thấy rằng bạn hiểu cảm giác bên trong của chúng, chúng sẽ cảm thấy ít bị ép buộc hơn khi phải cho bạn thấy chúng đang cảm thấy như thế nào thông qua hành vi của mình. Vì vậy, thay vì la hét và khóc lóc để cho bạn thấy rằng con đang tức giận, con sẽ cảm thấy tốt hơn khi bạn nói rõ rằng bạn đã hiểu con đang buồn.

Mô hình hóa các cách thích hợp để thể hiện cảm xúc của con

Trẻ em cần biết cách thể hiện cảm xúc của mình theo cách phù hợp với xã hội. Vì vậy, khi nói: "Cảm xúc của con đang bị tổn thương" hoặc vẽ một bức tranh với khuôn mặt buồn bã có thể hữu ích, nhưng la hét và ném đồ đạc là không ổn với trẻ đâu.

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Cách tốt nhất để dạy con bạn cách thể hiện cảm xúc là tự mình làm mẫu cho những kỹ năng này.

Sử dụng các từ cảm nhận trong cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn và luyện tập nói về chúng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cha mẹ thông minh về mặt cảm xúc có nhiều khả năng sinh con thông minh về mặt cảm xúc. Vì vậy, hãy tạo thói quen tập trung rõ ràng vào việc xây dựng các kỹ năng của mình để bạn có thể trở thành tấm gương hiệu quả cho con mình.

Dạy con kỹ năng đối phó lành mạnh

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Một khi trẻ hiểu cảm xúc của mình, chúng cần học cách đối phó với những cảm xúc đó một cách lành mạnh. Biết cách bình tĩnh, vui vẻ lên hoặc đối mặt với nỗi sợ hãi có thể rất phức tạp đối với những đứa trẻ nhỏ.

Dạy các kỹ năng cụ thể. Ví dụ, con bạn có thể được hưởng lợi từ việc học cách hít thở sâu vài lần khi chúng đang tức giận để giúp cơ thể bình tĩnh lại. Một cách thân thiện với trẻ nhỏ để dạy điều này bao gồm việc bảo chúng hít vào bằng mũi và thổi ra bằng miệng như thể thổi đũa phép thuật để con thấy thoải mái hơn khi cáu gắt.

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Bạn cũng có thể giúp con mình tạo ra một bộ tài liệu giúp chúng điều chỉnh cảm xúc của mình. Sách tô màu, sách truyện cười yêu thích, nhạc nhẹ nhàng và kem dưỡng da có mùi thơm là một vài món có thể giúp thu hút các giác quan và xoa dịu cảm xúc cho con. Đặt các món đồ trong một hộp đặc biệt mà con trang trí. Sau đó, khi con khó chịu, hãy nhắc con đi lấy bộ dụng cụ bình tĩnh và tập sử dụng các công cụ để quản lý cảm xúc của mình.

Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho con

Một phần của việc xây dựng trí thông minh cảm xúc liên quan đến việc học cách giải quyết vấn đề. Sau khi cảm xúc đã được xác định và giải quyết, đã đến lúc tìm cách khắc phục vấn đề.

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Có lẽ con bạn tức giận vì chị gái của chúng tiếp tục làm gián đoạn chúng khi chúng đang chơi trò chơi điện tử chẳng hạn. Giúp con xác định ít nhất năm cách con có thể giải quyết vấn đề này. Các giải pháp không nhất thiết phải là những ý tưởng hay. Ban đầu, mục tiêu chỉ là giúp con động não các ý tưởng.

Khi con đã xác định được ít nhất năm giải pháp khả thi, hãy giúp con đánh giá ưu và nhược điểm của từng giải pháp. Sau đó, khuyến khích con chọn phương án tốt nhất.

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Khi con bạn mắc sai lầm, hãy giải quyết những gì đáng lẽ có thể làm khác đi và con bạn có thể làm gì để giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại. Bạn hãy cố gắng đóng vai trò như một huấn luyện viên, thay vì là người giải quyết vấn đề thực tế. Cung cấp hướng dẫn khi cần thiết nhưng hãy cố gắng giúp con bạn thấy rằng chúng có khả năng tự giải quyết vấn đề một cách hòa bình và hiệu quả.

Làm cho Trí tuệ cảm xúc trở thành một mục tiêu liên tục của con

Cho dù con bạn có vẻ thông minh về mặt cảm xúc như thế nào, thì vẫn luôn có chỗ để cải thiện. Có thể có một số thăng trầm trong suốt thời thơ ấu và thời thanh thiếu niên của con. Khi lớn lên, chúng có khả năng phải đối mặt với những trở ngại sẽ thách thức kỹ năng của chúng. Vì vậy, hãy biến nó thành mục tiêu để kết hợp việc xây dựng kỹ năng vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Khi con bạn còn nhỏ, hãy nói về cảm xúc mỗi ngày cho con nghe.

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Nói về những cảm xúc mà nhân vật trong sách hoặc trong phim có thể cảm thấy. Thảo luận về những cách tốt hơn mà các vấn đề có thể đã được giải quyết hoặc các chiến lược mà nhân vật có thể sử dụng để đối xử với người khác một cách tôn trọng.

Khi con bạn lớn hơn, hãy nói về các tình huống thực tế cho dù đó là những điều chúng gặp phải trong cuộc sống hàng ngày hay đó là vấn đề bạn đang đọc trên bản tin. Hãy biến nó thành một cuộc trò chuyện đang diễn ra với con.

Hãy sử dụng những sai lầm của con bạn làm cơ hội để phát triển tốt hơn. Khi con hành động vì tức giận hoặc con làm tổn thương cảm xúc của ai đó, hãy dành thời gian để nói về cách con có thể làm tốt hơn trong tương lai. Với sự hỗ trợ và hướng dẫn liên tục của bạn, con bạn có thể phát triển trí thông minh cảm xúc và sức mạnh tinh thần mà chúng cần để thành công trong cuộc sống.

Theo Very Well Family