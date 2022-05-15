Đôi mắt là cửa sổ để trẻ quan sát và khám phá thế giới rộng lớn đầy màu sắc, nếu thị lực của trẻ bị suy giảm sẽ dễ làm suy yếu khả năng nhận thức thế giới bên ngoài của trẻ, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ và các bệnh lí về mắt như cận thị cũng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng học tập của trẻ nhỏ. Vì vậy, để phòng tránh bệnh cận thị ở trẻ em, các bậc cha mẹ nên bắt đầu ngay từ khi còn nhỏ. Bốn phương pháp bảo vệ mắt sau đây, các bậc cha mẹ có thể lưu ý.

Trẻ em trong độ tuổi đi học là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh về mắt. Nhìn chung chúng thường bị khô mắt và đau rát mắt. Lúc này, cha mẹ cần dùng các phương pháp giúp bé đỡ mỏi mắt như chườm nóng, tập các bài tập cho mắt. Khi chườm nóng, Không nên quá lâu, 15 phút là thích hợp có tác dụng giảm mỏi mắt hiệu quả.

Cách thuận tiện nhất để bảo vệ thị lực cho trẻ là tập trung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Trong khẩu phần ăn của trẻ nên bổ sung các chất dinh dưỡng tương ứng có thể bảo vệ thị lực như cà rốt, rau mồng tơi, cà chua… để có thể căn bản bảo vệ cho đôi mắt của trẻ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của tuổi tác, trẻ ít nhiều sẽ kén ăn, và để đạt được cân bằng dinh dưỡng là điều không dễ dàng. Các bậc cha mẹ nên chọn loại sữa bột dành cho trẻ em có chứa lutein và vitamin A để bổ sung cho con, không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn có dinh dưỡng toàn diện, cơ thể dễ hấp thu hơn.

3.

Một số tư thế sai khi ngồi đọc hoặc viết của trẻ sẽ khiến mắt bé có xu hướng nhìn gần sách hơn, từ đó sẽ cản trở đến sự phát triển thị lực. Tư thế học tập không đúng còn dễ gây mỏi cổ, gù lưng…. Các bậc cha mẹ nên khuyến khích con cái đọc sách và học bài ở tư thế đúng và giúp trẻ hình thành thói quen này từ sớm. Tư thế đọc sách đúng có thể giúp làm giảm khả năng cận thị ở trẻ.

4.

Ngoài việc nắm vững tư thế học tập đúng đắn thì việc kiểm soát thời gian học tập hợp lý cũng là cách để bảo vệ đôi mắt. Cùng với sự lớn lên của trẻ, việc học tập cũng ngày càng nhiều, thời gian học tập của trẻ ngày càng dài hơn. Nếu trẻ mệt mỏi và hoạt động mắt trong thời gian dài sẽ dễ gây rối loạn chức năng điều chỉnh của cơ mi, dẫn đến suy giảm thị lực. Vì vậy, cha mẹ nên kiểm soát hợp lý thời gian hoạt động mắt của trẻ. Sau 20 phút học liên tục, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi hợp lý, đi ra ngoài nhìn xa để mắt được nghỉ ngơi đầy đủ.

Cha mẹ nên thường xuyên kiểm tra thị lực cho trẻ, một số trẻ có xu hướng bị cận thị giả, nhưng nếu cha mẹ không phát hiện kịp thời, thị lực của trẻ sẽ suy giảm nhanh chóng theo thời gian, dẫn đến cận thị thật. Việc kiểm tra tình trạng mắt thường xuyên có thể giúp cha mẹ phát hiện kịp thời các vấn đề, phòng ngừa và điều trị trước, giảm thiểu tình trạng cận thị xảy ra.