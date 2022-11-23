Đối phó với cơn thịnh nộ của trẻ một cách khôn khéo theo hướng bình tĩnh này có thể giúp ba mẹ nuôi dạy một em bé ngoan hơn

Một số mẹo sau đây có lẽ là những gì bạn cần cho những lúc con bạn nổi cơn thịnh nộ.

Những cơn giận dữ rất phổ biến ở trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 3. Chúng thường xảy ra như một cách để trẻ thể hiện cảm xúc của mình và chúng có thể biểu hiện thông qua la hét, đánh đấm, thậm chí là thở mạnh. Đó là bởi vì trẻ ở độ tuổi này không có khả năng bày tỏ sự thất vọng của mình bằng lời nói, việc giải quyết vấn đề và khiến trẻ cảm thấy an toàn và bình tĩnh nằm trong tay cha mẹ.

Cố gắng kết thúc cơn giận dữ nhanh hơn bằng các phương pháp vô ích, chẳng hạn như la mắng trẻ sẽ không hiệu quả. Tốt hơn hết bạn nên ngồi lại, để đứa trẻ la hét, khóc lóc và để mọi thứ tự lắng xuống. Một khi trẻ đã hết cơn giận, chúng sẽ bắt đầu cảm thấy tốt hơn rất nhiều và lời nói của bạn sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Bạn cũng có thể cảm thấy bình tĩnh và có thể thảo luận hiệu quả hơn với con mình về cảm xúc của chúng và những gì khiến chúng khó chịu.

2. Đưa con ra chỗ khác nếu chúng trở nên hung hăng

Ảnh minh họa: Brightside

La hét, khóc lóc và đập chân xuống đất rất khác với hành động hung hăng như khi con bắt đầu đánh, cắn hoặc ném đồ vật. Đối với loại hành vi này, bạn có thể kìm chế ngay lập tức và đưa chúng đến một nơi yên tĩnh nếu bạn đang ở nơi công cộng. Nếu ở nhà, bạn có thể đến gần con và giải thích với giọng chắc chắn nhưng không tức giận rằng việc trở nên hung hăng như thế này là không ổn. Con có thể tức giận với bạn, nhưng hành động hung hăng bằng cả cơ thể là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

3. Thu hút sự chú ý của con bằng một thứ khác

Ảnh minh họa: Brightside

Trẻ em thường có khoảng thời gian chú ý rất ngắn, những gì làm chúng khó chịu bây giờ có thể bị quên đi trong vài giây. Vì vậy, nếu con đang tạo cảnh ở một cửa hàng vì họ muốn bạn mua thứ gì đó cho con, bạn có thể làm con phân tâm bằng thứ khác. Bạn có thể cho chúng một đồ vật hoặc một món đồ chơi mà bạn biết chúng sẽ thích, hoặc bạn có thể cho chúng xem một thứ gì đó mà chúng có thể quan tâm trong cửa hàng. Tốt nhất đừng tạo ra sự so sánh giữa con bạn với những đứa trẻ khác mà tình cờ lúc con nổi giận lại yên lặng làm ngơ.

4. Yêu cầu con đến ngồi trong một không gian yên tĩnh và tĩnh lặng

Ảnh minh họa: Brightside

Đây là một phương pháp được nhiều giáo viên mầm non làm theo. Đó có thể là một góc đẹp đẽ, ấm áp trong ngôi nhà của bạn với những chiếc đệm êm ái trên nền đất, những cuốn sách, đồ chơi và những thứ giải trí khác nằm xung quanh. Khi con bạn khó chịu hoặc tức giận, bạn có thể khuyến khích con ngồi vào góc đó và đánh lạc hướng bản thân bằng một hoạt động nào đó. Ví dụ, nếu con thích vẽ tranh, bạn có thể giữ một cuốn sổ tay với một số màu sắc trong không gian đó, để con có thể trở nên yên bình nhanh hơn.

5. Đưa ra một giải pháp thay thế để giúp con bình tĩnh lại

Ảnh minh họa: Brightside

Trẻ em thường muốn làm những việc mà người lớn biết là nguy hiểm, nhưng trẻ em không hiểu điều đó. Con cảm thấy như bạn đang ngăn cản con hoàn thành điều gì đó mà con thực sự muốn. Vì vậy, thay vì la mắng con đừng làm điều gì đó, bạn có thể cung cấp cho con một giải pháp thay thế tương tự sẽ là mục tiêu mới để con đạt được. Nó có thể là một phiên bản an toàn hơn cho những gì con muốn làm và bạn có thể lập kế hoạch cho hoạt động mới này để con có điều gì đó để dự đoán.

6. Đưa ra cảnh báo trước cho con

Ảnh minh họa: Brightside

Một điều mà trẻ không thích thú là khi bạn đột ngột kết thúc thời gian chơi khi chúng không biết đã đến lúc phải đi. Bạn không thể chỉ nói với con rằng bạn sẽ rời đi trong 10 phút nữa vì con không có cảm giác về thời gian tại thời điểm này.

Thay vào đó, điều bạn có thể làm là nói với con rằng có thể chơi thêm 2 lượt nữa trong trò chơi của mình, và sau đó bạn sẽ rời đi. Đây là điều mà con có thể hiểu và có thể sẽ tôn trọng cho dù con có muốn ở lại lâu hơn hay không.

7. Đừng coi lời nói lúc tức giận của trẻ là đả kích với bạn

Ảnh minh họa: Brightside

Một trong những cụm từ phổ biến nhất mà trẻ em thường nói khi khó chịu với người lớn là "Con ghét mẹ / bố!" Và mặc dù rất dễ bị xúc phạm hay đả kích, nhưng đây rõ ràng là một cách đi sai lầm nếu bạn tức điên lên. Con không thực sự có ý nghĩa như những gì bé nói, mà đó chỉ là cách con thể hiện sự thất vọng và làm cho cảm xúc của con được biết đến. Tốt hơn hết bạn nên bỏ qua nó và kiên trì với kế hoạch của mình mà không để hành vi xấu của con phá vỡ bạn hoặc khiến bạn khó chịu.

Theo Brightside