5 loại thảo mộc là trợ thủ đắc lực cho hành trình tìm con nếu bạn đang có ý định mang thai

Dưới đây là danh sách năm loại thảo mộc có thể hữu ích.

Nó rất giàu phytoestrogen, một nhóm các hợp chất tự nhiên có cấu trúc hóa học tương tự như estrogen, đóng một vai trò quan trọng trong chu kỳ sinh sản.

Măng tây được coi là một loại thuốc bổ sinh sản nữ và như tên của nó, thuốc bổ có khả năng tăng khả năng sinh sản và sinh lực.

Nó cũng giúp giảm căng thẳng, có thể gây ra các vấn đề về khả năng sinh sản. Nó cũng được sử dụng cho các triệu chứng mãn kinh và tăng tiết sữa.

Withania somnifera (Ashwagandha)/ Sâm Ấn Độ/ Anh đào mùa đông

Ảnh minh họa: Internet

Ashwagandha đã được sử dụng theo truyền thống ở Ấn Độ để điều trị các vấn đề về khả năng sinh sản ở nam giới. Nó được cho là để cải thiện chất lượng tinh dịch, sự cương cứng và số lượng tinh trùng.

Nó giúp cải thiện sức khỏe tình dục nam giới trong các rối loạn như bất lực do tâm lý và vô sinh không rõ nguyên nhân.

Agnus castus (chasteberry)/ Cây trinh nữ

Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu nhỏ đã gợi ý rằng cây trinh nữ cân bằng hormone sinh sản và giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt không đều cũng khiến nhiều chị em khó mang thai.

Black cohosh / Cây thiên ma

Ảnh minh họa: Internet

Loại thảo mộc này được cho là có tác dụng cải thiện khả năng sinh sản của phụ nữ. Nó được cho là có tác dụng kích thích buồng trứng và thúc đẩy quá trình rụng trứng.

Thảo dược Trung Quốc

Ảnh minh họa: Internet

Không có nhiều bằng chứng, nhưng các loại thảo mộc Trung Quốc được cho là cải thiện khả năng sinh sản khi dùng cùng với các loại thuốc hỗ trợ sinh sản khác. Tuy nhiên, tác dụng của các loại thảo mộc Trung Quốc đối với khả năng sinh sản khi dùng một mình vẫn chưa được thử nghiệm và chứng minh.

Theo Times of India