7 loại thực phẩm giúp trẻ tăng chiều cao, cha mẹ cần tích cực bổ sung

Ngoài sữa, các thực phẩm từ sữa cũng nên được cha mẹ sử dụng vào chế độ ăn uống cho trẻ bởi mang đến tác dụng tăng chiều cao. Các loại thực phẩm từ sữa như pho mát, sữa chua, kem tươi và kem rất giàu vitamin A, B, D, E, đồng thời chứa nhiều protein, canxi.

Vitamin D và canxi cần thiết cho sự phát triển chiều cao của trẻ, nhất là trong độ tuổi dậy thì.

Tinh bột và ngũ cốc là nguồn cung cấp năng lượng chính trong cơ thể chúng ta. Chúng cung cấp vitamin B, chất xơ, sắt, magiê và selen. Vì đây là nguồn cung cấp lượng calo cần thiết, nên rất cần thiết để bổ sung vào chế độ ăn uống hằng ngày cho trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn dậy thì, khi trẻ trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh. Một số loại tinh bột và ngũ cốc nên dùng như gạo lứt, bỏng ngô, lúa mì nguyên hạt và mì ống nguyên hạt có lợi cho sự phát triển chiều cao con trẻ.

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3. Trứng:

Trong trứng chứa chất đạm có giá trị sinh học cao, dễ hấp thụ, chứa nhiều axit amin hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, enzyme, là chất dinh dưỡng có vai trò lớn trong việc tăng chiều cao cho trẻ.

Theo các chuyên gia, trong 100g trứng gà có chứa 10,8g protein. Trung bình 1 quả trứng lớn có 2,7g protein từ lòng đỏ và 3,6g protein từ lòng trắng. Ngoài ra, trong lòng đỏ trứng còn cung cấp nhiều chất béo, các vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ như sắt, vitamin A, kẽm.

4. Đậu nành:

Đậu nành là một nguồn cung cấp protein, chất xơ và vitamin dồi dào khác được các nhà khoa học liệt kê vào danh sách món ăn giúp tăng chiều cao. Đậu nành phù hợp với cả người ăn chay lẫn ăn mặn. Đối với trẻ em, phụ huynh cũng có thể chế biến nhiều món ăn, đồ uống từ đậu nành mà không lo trẻ chán.

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5. Các loại rau:

Họ rau xanh đậm như rau bina chứa vô số chất dinh dưỡng như Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K, chất xơ, folate, magiê, sắt, kali và canxi. Đây là những yếu tố cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển chung. Chính vì vậy muốn con cao lớn thì hãy bổ sung rau xanh vào thực phẩm giúp tăng chiều cao cho con.

6. Chuối:

Ít người biết hết công dụng của chuối với sức khỏe. Chuối xanh có thể làm các món gỏi, nấu với thịt, cuốn. Chuối chín còn được sử dụng đa dạng hơn như làm bánh chuối, chè chuối, kem chuối hay sinh tố chuối. Trong quả chuối có nhiều chất dinh dưỡng giúp trẻ tăng cường chiều cao, trẻ có thể sử dụng chuối mỗi ngày mà không lo tác dụng phụ.

7. Cá:

Cá là một trong các thực phẩm tăng chiều cao cho bé rất tốt, đặc biệt là cá hồi và cá ngừ – nguồn cung vitamin D và protein phong phú. Ăn nhiều cá hồi ở độ tuổi dậy thì sẽ giúp phát triển chiều cao tối đa. Cha mẹ có thể chế biến các món ăn với cá như: Cá hấp, cá rán, cá sốt… để làm phong phú thực đơn hàng ngày của trẻ.