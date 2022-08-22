Đừng bỏ qua những loại quả giàu chất dinh dưỡng này dành cho mẹ mới sinh

Trẻ sơ sinh được cung cấp chất dinh dưỡng thông qua sữa mẹ. Vì vậy, mẹ nên có một chế độ ăn uống cân bằng, hợp lý nhằm đảm bảo con có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết giúp tăng trưởng và phát triển hệ thống miễn dịch một cách toàn diện. Sữa mẹ chứa tất cả những nhu cầu trẻ em cần, do đó, nên thận trọng với số lượng và chất lượng của thực phẩm mà mẹ ăn

Để tránh thiếu hụt những dưỡng chất này, mẹ nên ăn ít nhất 5 loại trái cây và rau mỗi ngày. Các loại quả, trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đây là loại thực phẩm rất cần thiết cho cơ thể, ngoài ra còn giúp mẹ giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch và béo phì. Vậy “bà đẻ ăn được quả gì?”, một số loại quả, trái cây có công dụng tốt cho mẹ sau sinh như cung cấp chất dinh dưỡng, giúp mẹ có nhiều sữa cho bé và chống oxy hóa,…

Để giữ dáng, các mẹ cần phải đáp ứng đủ nhu cầu vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Nếu không, mẹ có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe khác nhau như mệt mỏi, mất ngủ, chuột rút cơ, buồn nôn...

Bà đẻ ăn được quả gì?

Các loại cam, quýt ngọt

Tất cả các loại vitamin đều cần thiết cho cơ thể. Đối với các mẹ sau sinh, vitamin A là một trong những dưỡng chất quan trọng nhất. Vì trẻ sơ sinh có lượng dự trữ vitamin A thấp, nên việc bổ sung vitamin A thông qua việc cho con bú phụ thuộc vào mẹ. Đây là điều cần thiết, vì thiếu hụt có thể gây ra tình trạng quáng gà và tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Chế độ ăn sau sinh vì vậy phải cung cấp đủ vitamin A để tránh thiếu hụt.

Theo các chuyên gia, cam là loại trái cây có lợi nhất cho các mẹ sau sinh. Thật vậy, cam giúp phục hồi năng lượng nhờ hàm lượng vitamin C cao. Do đó, công dụng đầu tiên của loại trái cây này là giúp chống lại sự mệt mỏi.

Cam giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, kích thích ngủ ngon, tăng cường thể lực, tránh cảm cúm, tốt cho thị lực, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhanh lành vết thương, tốt cho da, ngừa rụng tóc, hỗ trợ giảm cân và phòng chống bệnh ung thư.

Việt quất - giàu vitamin và khoáng chất

Quả việt quất là một trong những loại trái cây tốt dành cho phụ nữ sau sinh, bởi trong việt quất chứa nhiều vitamin và khoáng chất.

Loại trái cây màu đỏ này cung cấp một số chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, ngăn ngừa tim mạch, duy trì chức năng não, cải thiện trí nhớ, phòng ngừa bệnh tiểu đường và giảm nguy cơ ung thư nhờ đặc tính chống oxy hóa.

Bơ - hàm lượng magie cao

Magiê là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong thời kỳ cho con bú. Nguyên tố vi lượng này cần thiết không chỉ cho mẹ sau sinh mà còn cho cả em bé. Vì magie tham gia vào nhiều chức năng của tế bào, có vai trò trong sức khỏe xương, kích thích hệ thần kinh cơ và tim mạch của trẻ sơ sinh.

Ảnh minh họa

Khi thiếu hụt trầm trọng chất dinh dưỡng này có thể gây thay đổi chức năng thần kinh và tim. Sự thiếu hụt magie không có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào. Vì vậy, người mẹ phải đảm bảo rằng nhu cầu magie của trẻ được đáp ứng thông qua việc cho con bú. Sữa mẹ cung cấp đủ magie trong giai đoạn từ sơ sinh đến 4 tháng. Sau đó, việc hấp thụ magiê được thực hiện dần dần thông qua các loại thực phẩm khác nhau.

Quả óc chó - giàu omega 3 gấp 3 lần cá hồi

Mẹ bỉm tiêu thụ hạt quả óc chó giúp kích thích hormone melatonin trong máu, từ đó tạo ra một giấc ngủ ngon và kéo dài thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau một ngày dài.

Quả chà là - giàu chất xơ

Khi mang thai cũng như sau sinh, bạn cần nhiều năng lượng hơn so với bình thường. Việc ăn một vài quả chà là vào giữa giờ làm việc hoăc khi hơi đói sẽ giúp cung cấp cho mẹ bầu các chất dinh dưỡng cần thiết cũng như đem đến nguồn năng lượng để bạn tiếp tục quá trình làm việc hiệu quả. Quả chà là rất dồi dào chất xơ.

Theo các chuyên gia, tác dụng của chà là với bà bầu có thể kể đến là cung cấp chất xơ thúc đẩy sự khoẻ mạnh của hệ tiêu hóa và giúp giảm tình trạng táo bón khi mang thai. Do vậy, mẹ bầu ăn loại quả này sẽ giúp quá trình đi vệ sinh diễn ra nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, chất xơ từ quả chà là sẽ làm bạn cảm thấy no lâu, giảm mức cholesterol và giúp duy trì cân nặng hợp lý.