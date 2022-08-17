Khoai sọ - không chỉ là món ngon còn giúp mẹ bầu giảm chứng đau xương khớp, tăng cường hệ miễn dịch và giúp thai nhi khỏe mạnh

Mẹ bầu 17/08/2022 07:58

Từ lâu khoai sọ đã trở thành món ăn quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Khi biết được công dụng của loại củ này, mẹ bầu chắc chắn sẽ bất ngờ đấy!

Thực phẩm này thường được dùng để hầm xương, luộc,... Đây là loại củ thơm ngon, ăn dẻo có vị bùi. Khoai sọ chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Cụ thể trong khoai sọ chứa các chất như protein, lipid, canxi, kali, sắt, caroten, các loại vitamin C, B1, B2, PP.

Dưới đây là những lợi ích mà khoai sọ mang lại cho bà bầu:

1. Ăn khoai sọ giúp mẹ bầu nhuận tràng, giảm táo bón

Trong khoai sọ có chứa 1 hàm lượng chất xơ rất cao. Điều này có tác dụng giữ nước, nhuận tràng, chống tình trạng táo bón khó chịu trong thai kỳ. Cách tốt nhất để ăn khoai sọ hạn chế táo bón đó là luộc, nấu canh hoặc ninh xương.

Khoai sọ - không chỉ là món ngon còn giúp mẹ bầu giảm chứng đau xương khớp, tăng cường hệ miễn dịch và giúp thai nhi khỏe mạnh - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Trong thời kỳ mang thai, sức đề kháng của mẹ bầu giảm. Bổ sung khoai sọ vào thực đơn hàng ngày giúp bà bầu ngăn ngừa một số bệnh thông thường như cảm cúm, cảm lạnh, sốt, ho và các tình trạng viêm nhiễm xảy ra khi mang thai. Bởi khoai sọ chứa thành phần chống oxy hóa cao có khả năng kháng khuẩn và các virus gây bệnh.

3. Chữa bệnh đái tháo đường

Đối với người bị đái tháo đường thương phải kiêng cữ rất nhiều trong ăn uống, thì khoai môn lại là một lựa chọn thích hợp. Tuy chứa nhiều tinh bột, nhưng lượng đường có trong khoai môn lại thấp nên khi dùng ở mức vừa phải, người bị bệnh đái tháo đường không sợ bị tăng đường huyết. Ngoài ra, trong khoai môn còn rất nhiều vitamin A vốn rất tốt trong việc ổn định nồng độ đường trong máu.

4. Chữa bệnh viêm khớp, u hạch

Khoai môn kết hợp cá quả tươi, rau ngổ, rau cần nấu thành cám, ăn nóng có thể chữa bệnh viêm khớp, u hạch. Ngoài ra, khoai môn giã nhỏ thành bã đắp lên vết thương bỏng sẽ lên da non, chóng liền sẹo.

Khoai sọ - không chỉ là món ngon còn giúp mẹ bầu giảm chứng đau xương khớp, tăng cường hệ miễn dịch và giúp thai nhi khỏe mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa 

5. Chữa bệnh thận

Những người mắc bệnh thận cần có chế độ ăn uống hợp lý nên kiêng ăn nhiều các chất béo, đường, đạm vì nó khiến cho thận của bạn phải hoạt động nhiều hơn gây đau tức, khó thở. Trong khi đó, khoai môn lại có hàm lượng chất béo, đường, đạm rất ít nhưng thành phần calorie cung cấp năng lượng lại khá cao nên sẽ rất tốt cho những người đang trong quá trình điều trị bệnh thận. Khẩu phần ăn của người mắc bệnh thận trung bình một bữa nên ăn từ 200-300g khoai môn.

6. Giàu chất xơ

Đặc tính nổi trội của khoai môn là giàu chất xơ. Cũng theo USDA, cứ một chén khoai môn luộc 132 gam sẽ cung cấp 7 gam chất xơ (chiếm 27% lượng chất xơ được đề nghị cho cơ thể hằng ngày). Chất xơ rất có lợi cho cơ thể vì “hành hiệp” theo thế “song cước”: hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm cholesterol.

Tóm lại, với những ưu điểm trên củ khoai sọ thực sự là loại "thực phẩm vàng" mà phụ nữ mang thai không nên bỏ qua.

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