Muốn nhanh chóng đậu thai, chị em cần tránh những điều này

Khả năng sinh sản bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như lối sống, thói quen ăn uống và các hoạt động khác. Bằng cách thực hiện một số thay đổi tích cực, bạn có thể dễ dàng tăng khả năng mang thai. Dưới đây là những lý do khiến bạn khó mang thai.

Một số người mang thai trong vòng vài tháng, trong khi những người khác phải đợi hàng năm trời mới có tin vui. Cho dù bạn đang cố gắng trong nhiều tháng hay nhiều năm, thời gian chờ đợi thực sự rất khó khăn.

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của bạn. Căng thẳng có thể có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn, từ đó làm giảm cơ hội mang thai. Để có một thai kỳ khỏe mạnh, cơ thể và tâm trí của bạn phải đồng bộ. Ngay cả khi bạn mang thai và bị căng thẳng thì có có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và đứa bé trong bụng.

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Mất ngủ

Ngủ ngon vào ban đêm không chỉ giúp trẻ hóa cơ thể mà còn giúp giữ bình tĩnh và tránh căng thẳng. Ngủ thất thường có thể dẫn đến một số vấn đề về sức khỏe và cũng có thể làm giảm khả năng sinh sản. Mất ngủ cũng làm giảm khả năng miễn dịch và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Đối với nam giới, mất ngủ có thể làm giảm số lượng tinh trùng. Và đối với phụ nữ, mất có thể gây ra chậm kinh.

Ngoài ra, không rụng trứng cũng là lý do khiến chị em khó mang thai

Trứng là một phần bắt buộc trong quá trình mang thai, nghĩa là nếu như trứng không rụng, thì khả năng mang thai là bằng 0.

Không rụng trứng là nguyên nhân phổ biến nhất gây nên chứng khó mang thai. Đây cũng là triệu chứng được kích hoạt bởi các bệnh lý khác nhau trên cơ thể phụ nữ.

Buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân khiến cho trứng không rụng đúng thời điểm. Các nguyên nhân khác có thể là thừa cân hoặc thiếu cân hay suy buồng trứng nguyên phát, tuyến giáp bị rối loạn chức năng và hiện tượng tăng prolactin trong máu.

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Tình trạng này sẽ khiến cho kỳ kinh nguyệt của chị em diễn ra không đều, nhưng vì vậy cũng không có nghĩa rằng đúng chu kỳ là trứng được rụng bình thường. Chu kỳ không đều cũng là một vấn đề bất thường kể cả khi chưa cố gắng mang thai, do đó chị em hãy đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán cụ thể nhé.

Làm gì khi gặp tình trạng khó mang thai?

Các nguyên nhân gây nên các triệu chứng khó mang thai nếu để càng lâu sẽ càng khó điều trị. Do đó việc tạm hoãn gặp bác sĩ để điều trị về lâu dài làm cho việc chữa trị càng thêm khó khăn. Nên nếu có thể nhận được sự trợ giúp thì đừng ngần ngại mà hãy thực hiện càng sớm càng tốt để có hiệu quả tốt nhất.

Khi nhận thấy sức khỏe của cả vợ và chồng đều tốt, các anh chị thường bỏ qua việc thăm khám kể cả khi đã cố gắng một thời gian mà vẫn chưa mang thai. Bởi vì các lý do vô sinh như đã trình bày ở trên, không phải lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài. Kể cả khi lịch sinh hoạt vợ chồng đúng, kỳ kinh nguyệt đều đặn 28 ngày thì cũng không thể nào chắc chắn rằng khả năng sinh sản của cả hai bên là tuyệt đối.

Do vậy, khi đã cố gắng trong thời gian 1 năm (giảm xuống còn 6 tháng đối với phụ nữ trên 35 tuổi) mà vẫn chưa có kết quả thì cả hai cần đến các cơ sở ý tế để kiểm tra và có phương pháp điều trị cụ thể.