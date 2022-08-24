Trẻ dưới 1 tuổi có được dùng mật ong không? 

Trong mật ong có chứa Clostridium botulinum, có thể khiến trẻ dưới 1 tuổi bị ngộ độc. Người lớn uống mật ong không độc. Điều này là do lượng độc tố botulinum được phát hiện trong mật ong rất thấp. Đối với người lớn, do axit trong dạ dày mạnh và các rào cản khác nhau trong đường tiêu hóa, một lượng nhỏ độc tố botulinum như vậy sẽ không gây hại cho cơ thể con người.

Vì vậy đây là nguyên nhân khiến bé dưới 1 tuổi không được uống mật ong, thậm chí bé trên 1 tuổi nên uống càng ít càng tốt.Các triệu chứng của ngộ độc mật ong ở trẻ

Nhưng đối với trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi do đường tiêu hóa của chúng chưa phát triển hoàn thiện, hàng rào chức năng còn non yếu, khả năng giải độc của gan kém. Nếu độc tố botulinum sinh sôi trong ruột, dù chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc cho trẻ.

Tuy vậy, mật ong rất không an toàn cho trẻ dưới 12 tháng tuổi vì có thể gây ngộ độc botulism - độc tố của vi khuẩn clostridium botulinum. Trường hợp này ít xảy ra nhưng nếu nặng sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và có thể gây tử vong cho trẻ.

Triệu chứng ngộ độc mật ong ở trẻ

Triệu chứng đầu tiên của ngộ độc botulism là táo bón, có thể kéo dài 3-30 ngày sau khi ăn phải mật ong chứa bào tử. Trong vòng vài ngày tiếp theo, trẻ trở nên bơ phờ, mệt mỏi, chán ăn, khóc yếu. Sau giai đoạn này, trẻ có thể thèm ăn trở lại, đó là lúc bệnh đã qua đỉnh điểm và bắt đầu thoái lui.

Nếu bệnh tiếp tục tiến triển, trẻ sẽ ngày càng ít vận động và có thể bắt đầu chảy nước dãi, phản xạ bú giảm. Một dấu hiệu quan trọng nữa là trẻ bỗng nhiên trở nên mềm oặt, không giữ được đầu như trước. Một số trường hợp bị khó thở vì liệt cơ hoành. Ngừng thở hoàn toàn có thể xuất hiện ngay hoặc từ từ.

Ảnh minh họa

Những bệnh nhi kể trên cần được chăm sóc đặc biệt về hô hấp và dinh dưỡng. Nếu điều trị đúng, đa số trẻ phục hồi hoàn toàn (thông thường bác sĩ không cần dùng đến kháng sinh hay kháng độc tố). Việc bú mẹ cũng làm giảm độ nặng của bệnh.

Để phòng bệnh, cha mẹ không được cho trẻ 12 tháng tuổi dùng mật ong. Ngoài ra, do bào tử clostridium botulinum cũng có trong thực phẩm chưa nấu chín nên phải cẩn trọng khi nấu ăn cho trẻ.

Mật ong tự nhiên thường hay bị lẫn với phấn hoa và các loài thực vật gây dị ứng khác. Do đó, các triệu chứng dị ứng có thể tương tự với dị ứng phấn hoa, chẳng hạn như:

Sổ mũi

Hắt xì

Sưng tấy

Chảy nước mắt

Ngứa họng

Phát ban

Nổi mề đay

Nổi da gà

Sốc phản vệ

Nếu bạn phát hiện mình gặp các triệu chứng bất thường sau khi sử dụng mật ong, hãy đến bệnh viện để kiểm tra ngay. Cũng như các loại dị ứng khác, tình trạng dị ứng này sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.