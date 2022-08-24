Có nên cho con bú khi mẹ bị ốm không ? Đừng lơ là vì đây là những điều mà mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu ý

Nuôi dạy con 24/08/2022 08:27

Không ai thích mình bị ốm. Nhưng đối với một người mẹ mới, điều đó còn khó khăn hơn khi cô ấy phải cho con bú sữa mẹ.

Có nên cho con bú khi mẹ bị ốm không ? Đừng lơ là vì đây là những điều mà mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, việc cho trẻ sơ sinh bú khi bị sốt là an toàn. Khả năng bạn truyền cơn sốt cho con mình thông qua việc cho con bú là rất hiếm. Trên thực tế, sữa mẹ mang các kháng thể mà cơ thể bạn đang tạo ra để chống lại nhiễm trùng. Chính những kháng thể này cũng có thể giúp ích cho em bé của bạn. Trên thực tế, khả năng con bạn bị nhiễm bệnh từ bạn nhiều hơn là bị nhiễm bệnh từ sữa mẹ.

Dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú

Cũng giống như khi mang thai, bạn phải cẩn thận về các loại thuốc bạn dùng. Người ta nói rằng thuốc Paracetamol và ibuprofen thường an toàn nhưng bạn không nên dùng ibuprofen nếu bị hen suyễn hoặc bị loét. Bạn cũng không nên dùng Aspirin vì nó có thể gây hại cho con bạn khi truyền qua sữa mẹ.

Có nên cho con bú khi mẹ bị ốm không ? Đừng lơ là vì đây là những điều mà mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cơn sốt của bạn không giảm trong ba ngày, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ. Yêu cầu bác sĩ kê cho bạn những loại thuốc không gây hại cho em bé. Nếu bác sĩ yêu cầu bạn không cho trẻ bú khi đang dùng thuốc, bạn có thể bơm và đổ sữa.

Bơm và đổ là bơm sữa của bạn và sau đó đổ sữa đó đi. Điều này là quan trọng phải được thực hiện nếu bạn không được phép cho con bú vì nó giúp duy trì nguồn sữa của bạn để nuôi con bạn trong tương lai.

Có nên cho con bú khi mẹ bị ốm không ? Đừng lơ là vì đây là những điều mà mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể cho trẻ uống sữa công thức sau khi hỏi ý kiến ​​bác sĩ. Đôi khi, bạn được phép cho trẻ bú ngay trước khi bạn phải uống thuốc. Hãy hỏi bác sĩ của bạn nếu điều đó có thể áp dụng trong trường hợp của bạn.

Vì vậy, trừ khi bạn đã được yêu cầu cụ thể là không nên cho trẻ bú sữa mẹ, còn lại thì vẫn có thể cho con bú. Không cho con bú có thể dẫn đến ngực đầy đặn và nặng hơn, có thể gây viêm vú và làm trầm trọng thêm tình trạng sốt của bạn.

Việc ngừng cho con bú trong thời gian dài cũng có thể làm giảm sản xuất sữa mẹ, gây khó khăn cho con của bạn.

Các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện để giảm nguy cơ truyền bệnh sốt cho em bé

Có nên cho con bú khi mẹ bị ốm không ? Đừng lơ là vì đây là những điều mà mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Rửa hoặc vệ sinh tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi bế và cho em bé bú.
  • Che mũi và miệng khi ho và hắt hơi.
  • Vứt thẳng khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác.
  • Không chạm vào núm vú giả của trẻ.
  • Không hôn trẻ khi ốm.

Theo Times of India

4 quy tắc vàng bố mẹ cần áp dụng để con trở thành người con ngoan ngoãn, hiếu thảo

4 quy tắc vàng bố mẹ cần áp dụng để con trở thành người con ngoan ngoãn, hiếu thảo

Có rất nhiều quy tắc trong gia đình nhưng các điều sau đây là cốt lõi, làm kim chỉ nam giữ cho đời sống trong gia đình được an lành và hạnh phúc. Con cái sẽ trở nên ngoan ngoãn, hiếu thảo

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ bị sốt siêu vi có nên cho con bú mẹ ốm có nên cho con bú không Mẹ cho con bú nên chú ý gì

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 59 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 8 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?