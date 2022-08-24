Có nên cho con bú khi mẹ bị ốm không ? Đừng lơ là vì đây là những điều mà mẹ nào cũng cần đặc biệt lưu ý

Theo các chuyên gia, việc cho trẻ sơ sinh bú khi bị sốt là an toàn. Khả năng bạn truyền cơn sốt cho con mình thông qua việc cho con bú là rất hiếm. Trên thực tế, sữa mẹ mang các kháng thể mà cơ thể bạn đang tạo ra để chống lại nhiễm trùng. Chính những kháng thể này cũng có thể giúp ích cho em bé của bạn. Trên thực tế, khả năng con bạn bị nhiễm bệnh từ bạn nhiều hơn là bị nhiễm bệnh từ sữa mẹ.

Nếu cơn sốt của bạn không giảm trong ba ngày, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ. Yêu cầu bác sĩ kê cho bạn những loại thuốc không gây hại cho em bé. Nếu bác sĩ yêu cầu bạn không cho trẻ bú khi đang dùng thuốc, bạn có thể bơm và đổ sữa.

Cũng giống như khi mang thai, bạn phải cẩn thận về các loại thuốc bạn dùng. Người ta nói rằng thuốc Paracetamol và ibuprofen thường an toàn nhưng bạn không nên dùng ibuprofen nếu bị hen suyễn hoặc bị loét. Bạn cũng không nên dùng Aspirin vì nó có thể gây hại cho con bạn khi truyền qua sữa mẹ.

Bơm và đổ là bơm sữa của bạn và sau đó đổ sữa đó đi. Điều này là quan trọng phải được thực hiện nếu bạn không được phép cho con bú vì nó giúp duy trì nguồn sữa của bạn để nuôi con bạn trong tương lai.

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Bạn có thể cho trẻ uống sữa công thức sau khi hỏi ý kiến ​​bác sĩ. Đôi khi, bạn được phép cho trẻ bú ngay trước khi bạn phải uống thuốc. Hãy hỏi bác sĩ của bạn nếu điều đó có thể áp dụng trong trường hợp của bạn.

Vì vậy, trừ khi bạn đã được yêu cầu cụ thể là không nên cho trẻ bú sữa mẹ, còn lại thì vẫn có thể cho con bú. Không cho con bú có thể dẫn đến ngực đầy đặn và nặng hơn, có thể gây viêm vú và làm trầm trọng thêm tình trạng sốt của bạn.

Việc ngừng cho con bú trong thời gian dài cũng có thể làm giảm sản xuất sữa mẹ, gây khó khăn cho con của bạn.

Các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện để giảm nguy cơ truyền bệnh sốt cho em bé

Ảnh minh họa: Internet

Rửa hoặc vệ sinh tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi bế và cho em bé bú.

Che mũi và miệng khi ho và hắt hơi.

Vứt thẳng khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác.

Không chạm vào núm vú giả của trẻ.

Không hôn trẻ khi ốm.

Theo Times of India