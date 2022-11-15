Đối mặt với sự cằn nhằn quen thuộc của các bậc cha mẹ, con cái chúng ta nên làm gì? Đừng cố gắng cãi lại vô ích

Nuôi dạy con 15/11/2022 21:34

Cho dù con cái có lớn đến đâu thì trong mắt bố mẹ vẫn như một đứa trẻ. Bởi vậy nên khi bước chân ra đường hay làm bất cứ chuyện gì đều không tránh khỏi việc các bậc phụ huynh dặn dò đủ thứ, sợ được sợ mất. Thế nhưng có rất nhiều người con không hiểu được khổ tâm của bố mẹ, thậm chí cảm thấy phiền, có khi kích động còn cãi nhau với bố mẹ.

Đừng đem những bực dọc bên ngoài xã hội về nhà và trút giận vô cớ lên những người yêu thương ta vô điều kiện. Và dù ngay cả khi bạn nóng giận chỉ việc được dặn dò cùng một chuyện quá nhiều lần, cũng hãy nhớ rằng đó chính là cách yêu thương của cha mẹ - những người đang già đi cùng thời gian, bị thời đại bỏ lại phía sau, nên chỉ có thể trao yêu thương, quan tâm đến bạn qua những lời dặn dò từ tận trái tim mình.

Chính vì vậy, điều bạn cần làm lúc này là:

Biết ơn

Phải biết rằng từ khi bạn sinh ra thì đã luôn trong sự chở che của bố mẹ từng ngày mà trưởng thành. Từ lúc bạn tập nói đến khi biết về thế giới xung quanh mình thì đều do bố mẹ dạy cho bạn. Không thể vì bạn đã trưởng thành, lớn rồi thì lời bố mẹ nói liền không cần phải nghe nữa. Bạn như vậy mới chính là không trưởng thành, mỗi một câu nói của bố mẹ đều cũng vì muốn tốt cho bạn.

Đối mặt với sự cằn nhằn quen thuộc của các bậc cha mẹ, con cái chúng ta nên làm gì? Đừng cố gắng cãi lại vô ích - Ảnh 1

Nghĩ ngược lại

Trước khi thấy lời bố mẹ nói phiền phức thì hãy xem lại bản thân mình có tính xấu gì hay không. Bố mẹ mỗi ngày đều phải làm việc, kiếm tiền, nuôi bạn, công việc nhà rồi còn phải quản lý bạn, không phải vì họ rảnh rỗi, không có chuyện gì làm. Họ cũng rất mệt mỏi. Vậy sao họ phải cằn nhằn dặn dò bạn liên hồi? Cũng bởi vì không muốn bạn phạm phải sai lầm, không muốn bạn vấp phải vết xe đổ của họ.

Đối mặt với sự cằn nhằn quen thuộc của các bậc cha mẹ, con cái chúng ta nên làm gì? Đừng cố gắng cãi lại vô ích - Ảnh 2

Kỷ luật

Ví dụ như bạn lười biếng, không làm bài tập, làm mãi một việc không thấy xong, mỗi khi không ai chú ý liền ham chơi chẳng suy nghĩ gì chẳng lẽ không khiến cho người lớn lo lắng sao? Vì vậy nên bố mẹ mới phải quản giáo bạn, đưa bạn vào kỷ luật để bạn không mắc phải sai lầm, mong muốn bạn tốt hơn. Nếu như bạn có thể nhanh chóng sửa đổi, không tái phạm thì bố mẹ bạn làm sao cứ phải không yên tâm mà cằn nhằn. Đúng không?

Đối mặt với sự cằn nhằn quen thuộc của các bậc cha mẹ, con cái chúng ta nên làm gì? Đừng cố gắng cãi lại vô ích - Ảnh 3

Khiêm tốn

Mọi người đều vấp phải một vấn đề tâm lý khá nghiêm trọng đó chính là không muốn để người khác nói bản thân có gì đó không tốt. Gia đình bây giờ đều không có nhiều thành viên, ít nhất có đến 2 người là bố mẹ chăm sóc bạn. Mọi người xung quanh đều quan tâm bạn, giành những điều tốt nhất cho bạn, cho bạn ăn ngon, mặc đẹp, vui chơi.

Đối mặt với sự cằn nhằn quen thuộc của các bậc cha mẹ, con cái chúng ta nên làm gì? Đừng cố gắng cãi lại vô ích - Ảnh 4

Thậm chí ăn cơm cũng hỏi bạn muốn ăn gì, bạn đã quen thuộc được người khác dỗ dành, nâng như nâng trứng, luôn quan tâm, bảo vệ bạn nên nghe tới bị phê bình, góp ý liền sẽ không thoải mái. Bạn nên học cách khiêm tốn, đã là người thì không thể không có thiếu sót, không thể không có khuyết điểm, và cuộc đời thì cũng chẳng phải màu hồng, bạn cũng chẳng thể mãi là công chúa, là hoàng tử mãi được. Hãy trưởng thành, mạnh mẽ đối diện với cuộc đời đầy sóng gió và dịu dàng với những người đang yêu thương mình.

Chúc chúng ta luôn mạnh mẽ sống cùng tình yêu thương mỗi ngày, an ấm bên người thương và gia đình của mình!

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