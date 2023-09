Cha mẹ có biết: Trẻ bị khô môi thiếu chất gì?

Môi trẻ bị khô do rất nhiều nguyên nhân gây ra, bao gồm cả yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong. Đối với trẻ nhỏ, bé thường bị khô môi là do thiếu chất dinh dưỡng cần thiết. Vậy trẻ bị khô môi thiếu chất gì ? Có rất nhiều bậc phụ huynh băn khoăn về vấn đề này và không biết nên cho trẻ ăn gì để chống bị khô môi. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về chứng khô môi ở trẻ.

Trẻ nhỏ thiếu chất gì dẫn đến bị khô môi?

Có rất nhiều nguyên nhân gây khô môi cho trẻ em. Và một trong những nguyên nhân chính là do thiếu chất, đặc biệt là thiếu các loại vitamin hoặc khoáng chất. Nếu trẻ nhỏ thiếu một trong số những chất dưới đây thì sẽ rất dễ bị khô môi.

Thiếu các loại vitamin

Trẻ nhỏ thường lười ăn các loại rau củ và hoa quả. Do đó, rất nhiều bé bị thiếu vitamin và khoáng chất. Nếu thiếu các loại vitamin như vitamin A, nhóm vitamin B (B2, B6), vitamin C thì các bé sẽ dễ bị khô môi, nhất là vào những khi thời tiết chuyển lạnh, hanh khô. Các bạn hoàn toàn có thể bổ sung bằng các loại vitamin dạng thuốc. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ, cách tốt nhất để bổ sung vitamin là cho các bé ăn nhiều rau củ, thực phẩm có chứa nhiều vitamin.

Trẻ thường bị khô môi do thiếu vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị khô môi do mất nước

Nhiều trẻ nhỏ thường ít uống nước nên rất dễ bị mất nước dẫn đến khô môi. Việt mất nước sẽ làm rối loạn cân bằng khoáng chất trong cơ thể, ảnh hưởng xấu đến các chức năng trong cơ thể. Bởi vậy, việc bị khô môi là không thể tránh khỏi dù bạn có dùng bất kỳ loại dưỡng ẩm nào cho các bé nhà mình. Nếu các bậc phụ huynh tạo thói quen uống nước cho bé hàng ngày thì chắc chắn bé sẽ không bị khô môi và sẽ tốt hơn rất nhiều cho sức khỏe của trẻ.

Mất nước không chỉ gây khô môi ở trẻ mà còn ảnh hưởng đến các chức năng khác - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu kẽm có thể khiến trẻ bị khô môi

Có lẽ các bạn lấy làm ngạc nhiên vì nguyên nhân này và thắc mắc vì sao thiếu kẽm có thể gây ra khô môi. Câu trả lời ở đây là thiếu kẽm sẽ giảm thiểu sức đề kháng, biếng ăn dẫn đến việc bé mắc một số bệnh về dạ dày. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những vấn đề về dạ dày có thể dẫn đến khô môi, nứt nẻ.

Trẻ nhỏ nên ăn gì để không bị không môi?

Để trẻ không bị khô môi, các bậc phụ huynh cần chú ý bổ sung cho các bé một số loại thực phẩm sau đây.

Thiếu kẽm cũng gây ra khô môi ở trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung các thực phẩm chứa nhiều vitamin A

Để bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A thì bạn có thể cho trẻ ăn các loại thực phẩm như cà rốt, gan động vật, bí ngô, rau lá xanh. Cà rốt là loại rau củ có chứa hàm lượng vitamin A cao và hòa tan tốt nhất trong dầu mỡ.

Uống nhiều nước

Như đã nói ở trên, nước có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho da. Thiếu nước có thể gây ra rất nhiều bệnh. Do đó, bạn cần phải cung cấp đủ nước cho trẻ bằng cách tạo thói quen uống nước cho trẻ. Ngoài uống nước lọc thì bạn hoàn toàn có thể cho trẻ uống các loại nước hoa quả, nước ép chứa nhiều vitamin, vừa cung cấp đủ nước cho cơ thể vừa giúp bổ sung các loại vitamin.

Có lẽ qua đây các bạn cũng đã hiểu được trẻ bị khô môi thiếu chất gì. Mong rằng những thông tin trên đây sẽ giúp các bậc phụ huynh có cẩm nang tốt hơn để chăm sóc các bạn nhỏ trong gia đình mình.

Cung cấp thực phẩm chứa vitamin B

Các thực phẩm chứa vitamin B có rất nhiều nhưng các bậc phụ huynh nên cho các bé ăn các loại thực phẩm chứa hàm lượng vitamin B2 cao như sữa bò, nấm hương, nấm mèo, mè đen, hạnh nhân,...

Cung cấp vitamin B2 giúp bé không bị khô môi - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều hoa quả chứa vitamin C

Vitamin C có nhiều trong các loại hoa quả tươi như cam, quýt, ổi, dâu tây, kiwi. Ngoài ra, vitamin C cũng là thành phần trong các loại thực phẩm khác như bông cải xanh, ớt Đà Lạt. Nếu cung cấp đủ vitamin C, không chỉ tránh khô môi cho bé mà còn giúp làn da của bé trở nên hồng hào và mịn màng hơn.

Cá hồi

Cá hồi rất giàu acid béo omega-3, giúp chống viêm và ngăn ngừa khô da, khô môi. Không chỉ vậy, cá hồi còn chứa selen giúp loại bỏ các độc tố khỏi da, giữ cho làn da luôn được mịn màng. Nếu trẻ bị khô môi, bạn có thể bổ sung vào thực đơn cho bé loại thực phẩm này sẽ giúp cải thiện đôi môi của trẻ.

Ăn cá hồi sẽ tốt hơn cho đôi môi của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

