Mới đám cưới được 1 tuần, vợ bất ngờ tiết lộ chuyện khiến chồng lạnh người

Tâm sự 25/08/2025 13:15

Đêm đó, anh chuẩn bị nến, hoa, trang trí phòng ngủ rất lãng mạn rồi nằm trên giường đợi chị tắm xong. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh kéo chị xuống hôn lên cổ rồi dần dần cởi bỏ chiếc khăn tắm chị quấn trên người.

Chị hơn anh 3 tuổi, cả hai là đồng nghiệp. Mới quen nhau một thời gian ngắn, anh chị nắm tay bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Chị là 1 cô gái xinh xắn, anh cảm thấy vô cùng may mắn khi lấy được một người vợ như vậy.

Ngày cưới của anh chị, bạn bè, dòng họ đến rất đông, ai cũng nâng ly mời cô dâu chú rể, chúc vợ chồng hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Anh uống đến say mèm chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Vậy là đêm tân hôn ngọt ngào của anh chị cũng tan thành mây khói.

Sáng thức dậy, đầu anh đau như búa bổ. Nhớ lại đêm qua uống quá chén, anh cảm thấy có lỗi với chị. Xuống giường, anh vào bếp nhìn thấy chị chiên xào thứ gì đó. Anh bước đến ôm vợ từ đằng sau rồi khẽ nói lời xin lỗi.

Chị không trách, ngược lại còn cười nói bảo anh đánh răng rồi chuẩn bị ăn sáng. Thái độ của vợ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh hứa đêm nay sẽ bù đắp cho chị xứng đáng. Nét mặt chị hơi cứng lại, nhưng vẫn cười cho qua chuyện.

Đêm đó, anh chuẩn bị nến, hoa, trang trí phòng ngủ rất lãng mạn rồi nằm trên giường đợi chị tắm xong. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh kéo chị xuống hôn lên cổ rồi dần dần cởi bỏ chiếc khăn tắm chị quấn trên người.

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ bất ngờ tiết lộ chuyện khiến chồng lạnh người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hành động bất ngờ của anh khiến chị không kịp trở tay nhưng rồi chị nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh có vẻ khó chịu. Anh hỏi chị có chuyện gì, chị lảng tránh ánh mắt của anh và chỉ nói là không khỏe, chuyện này cứ để sau, không vội. Nói xong chị đi ra ngoài, anh nhìn theo ngơ ngác.

Suốt một tuần chị cứ trốn tránh anh như vậy. Sự kiên nhẫn của anh dành cho chị cũng mất dần. Cuối cùng, anh không chịu đựng được nữa nên quát mắng hỏi lý do. Chị biết mình không giấu được nên đành vừa khóc vừa nói hết sự thật.

Chị bảo chị đang mang thai với người yêu cũ. Nhưng anh ta là một gã Sở Khanh, đã quất ngựa truy phong khi nghe tin bạn gái có bầu. Không thể nói sự thật với gia đình, chị đành vội lấy anh để che giấu bí mật của mình. Tuy nhiên, bây giờ chị lại cảm thấy có lỗi với anh nên không muốn anh "đổ vỏ" giùm người khác. 

Biết được bí mật của vợ, anh vô cùng sốc. Thì ra chị chỉ xem anh như một thằng ngốc, lừa gạt tình cảm cũng như niềm tin của anh. Hiện anh không biết bản thân nên làm gì, có nên ly hôn không?

Vợ có thai 5 tháng ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận

Vợ có thai 5 tháng ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận

Thật lòng mà nói, chúng tôi đều muốn nhà đông con. Có điều nhìn vào thực tế, việc có thêm một đứa trẻ sẽ khiến kinh tế cả nhà đi xuống. Giữa năm ngoái, vợ chồng tôi vừa mua một căn chung cư trả góp. Thành ra mọi chi tiêu đều phải giảm bớt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 26/8/2025, 3 con giáp 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 26/8/2025, 3 con giáp 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đang ngủ, cụ bà 75 tuổi phát hiện "vị khách" không mời mà đến khiến bà hoảng hốt

Đang ngủ, cụ bà 75 tuổi phát hiện "vị khách" không mời mà đến khiến bà hoảng hốt

Video 10 phút trước
3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ sau ngày 26/8/2025

3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ sau ngày 26/8/2025

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Mất chiếc vòng vàng trị giá 110 triệu đồng, chủ nhà sốc khi phát hiện ra con mèo của mình chính là thủ phạm

Mất chiếc vòng vàng trị giá 110 triệu đồng, chủ nhà sốc khi phát hiện ra con mèo của mình chính là thủ phạm

Video 22 phút trước
CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

Đời sống 27 phút trước
Vô tình phát hiện lại chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm, tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Vô tình phát hiện lại chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm, tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Tâm sự 33 phút trước
Vụ chồng phóng hỏa đốt vợ con trong phòng trọ: Vợ và hai con tiên lượng rất nặng

Vụ chồng phóng hỏa đốt vợ con trong phòng trọ: Vợ và hai con tiên lượng rất nặng

Đời sống 36 phút trước
Vợ hiến gan cứu chồng, cả hai tử vong sau ca phẫu thuật

Vợ hiến gan cứu chồng, cả hai tử vong sau ca phẫu thuật

Thế giới 40 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào ngày mai 26/8/2025, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng

Tinh hoa hội tụ vào ngày mai 26/8/2025, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục sát đất

Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục sát đất

Vô tình phát hiện lại chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm, tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Vô tình phát hiện lại chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm, tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Vô tình nhìn thấy vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Vô tình nhìn thấy vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và người đàn ông lạ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và người đàn ông lạ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Cố tình mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Cố tình mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Vợ có thai 5 tháng ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận

Vợ có thai 5 tháng ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời' ôm hận