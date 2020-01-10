Khi nào cho trẻ ăn dặm: Những thời điểm vàng các mẹ cần biết

Khi nào cho trẻ ăn bột và ăn dặm nói chung là câu hỏi của nhiều mẹ đang có con nhỏ. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần dựa vào những thông tin về sự phát triển đường tiêu hóa cũng như nhu cầu dinh dưỡng của trẻ.

Nhiều mẹ có con nhỏ thường không biết chính xác khi nào cho trẻ ăn dặm thì hợp lý. Để giải thích cho thắc mắc này, chúng tôi xin đưa ra những thông tin khoa học để các mẹ có sự tham khảo đáng tin cậy và chăm sóc tốt cho bé yêu nhà mình, cùng tìm hiểu ngay những thông tin hữu ích này nhé!

Khoảng thời gian từ tháng thứ 4-6, tuy trẻ đã bắt đầu tiêu hóa được thức ăn, những lúc này hệ tiêu hóa vẫn còn hoạt động rất yếu, nên khi ăn trẻ dễ mắc những chứng rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, tiêu chảy, ợ hơi,…Nên khoảng thời gian thích hợp nhất để cho trẻ em dặm là khoảng tháng thứ 6-7 trở đi.

Nhìn chung, ở giai đoạn trước tháng thứ 4, cơ thể trẻ chưa có đủ lượng men amylase để tiêu hóa tinh bột và nhiều loại thức ăn khác. Nếu bạn bắt trẻ ăn bột và thức ăn dặm trong thời kỳ này, trẻ cũng chưa thể hấp thụ được hết những chất dinh dưỡng có trong thức ăn, mà việc phải ăn nhiều thứ sẽ khiến trẻ chán sữa mẹ. Từ đó không giúp trẻ bổ sung được những chất dinh dưỡng cần thiết mà còn khiến trẻ chán ăn và thiếu hụt dưỡng chất hơn.

Khi bé bước sang tháng thứ 7, những dưỡng chất có trong sữa mẹ đã không còn đủ để cung cấp cho nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Vì vậy các mẹ cần cho bé ăn dặm để bổ sung những loại chất cần thiết cho nhu cầu phát triển của bé. Những trẻ không được cho ăn dặm để hấp thụ thêm nguồn năng lượng cần thiết ở độ tuổi này có thể bị còi cọc và suy dinh dưỡng, từ đó sức khỏe thể chất và tinh thần của bé sẽ yếu ớt hơn những bạn cùng trăng lứa. Đồng thời, những bữa ăn dặm này sẽ giúp kích thích và rèn luyện sự hoạt động của hệ tiêu hóa, cơ miệng, bộ nhai,…Nên các mẹ không nên lơ là trong việc ăn dặm mà cần có hiểu biết đầy đủ để thực hiện một cách khoa học nhất.

Hãy cho trẻ ăn dặm từ tháng thứ 6-7 trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Cách cho bé ăn dặm hiệu quả

Khi mẹ cho bé ăn dặm, ngoài việc bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết, các mẹ nên chú ý tới những vấn đề này khi đút trẻ ăn. Nhiều mẹ thường thấy những vấn đề này nhỏ nên vô tình bỏ qua hoặc không chú ý, điều này gây ảnh hưởng rất nhiều tới việc chăm sóc bé hiệu quả. Nên các mẹ hãy tham khảo ngay những điều quan trọng được phân tích dưới đây:

Chưa vội ép trẻ ăn nhiều loại chất khác nhau, hãy từ từ cho trẻ làm quen với các loại đồ ăn. Nên cho trẻ ăn những gì giống với sữa mẹ nhất, để hệ tiêu hóa của bé không bị lạ lẫm mà phản đối thức ăn dặm. Sự lựa chọn hàng đầu là các loại bột ngọt và cháo ăn dặm. Vì chúng lỏng, mềm và có mùi vị tương tự với sữa mẹ, dễ cho trẻ hấp thụ và thưởng thức.

Cho bé làm quen với các loại cháo hoặc bột ăn dặm loãng - Ảnh minh họa: Internet

Cho trẻ ăn dặm những vẫn tiếp tục cho trẻ bú. Nên bắt đầu với lượng bữa ăn dặm ít rồi tăng dần lên. Những ngày đầu nên tập cho bé ăn vào muỗng, sau đó tăng lên chừng một bát nước chấm, khi trẻ đã quen rồi thì có thể cho ăn nhiều hơn.

Nên nấu cháo ăn dặm cho bé loãng, tỷ lệ nên dùng là 1:7, tức là khoảng 10g bột kèm với 70ml nước. Bởi vì hệ tiêu hóa của bé yếu nên những loại đồ quá cứng hay quá đặc bé chưa thể dễ dàng hấp thụ ngay được, và cháo ăn dặm loãng thì cũng tương tự với sữa mẹ rất, nên hệ tiêu hóa các bé sẽ không bị lạ đồ ăn mà phản ứng không tốt.

Có thể nấu cháo ăn dặm kèm những thực phẩm khác để bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết, nhưng nên xay nhỏ nấu kèm để trẻ dễ ăn hơn. Và khi trẻ đã quen với việc ăn bột rồi, hãy cố gắng nấu cháo ăn dặm kèm những loại thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Nhiều cặp phụ huynh thường quá nóng vội với việc tập cho trẻ em và thúc bé lên cân, vì vậy họ đã ép trẻ ăn quá nhiều, việc này không hề có tính khoa học và cũng không mang lại những hiệu quả tốt cho trẻ được. Khi ép trẻ ăn quá nhiều, hệ tiêu hóa non yếu của trẻ có thể bị quá tải, từ đó sinh ra những triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy,…Từ đó không chỉ khiến bé khó chịu không muốn ăn, mà còn làm những bữa ăn mất tác dụng mong muốn của nó.

Không thúc ép bé ăn quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên các vị phụ huynh nên cho bé ăn vừa phải, nhìn chung ở tháng thứ 7, trẻ cần khoảng 700-800kcal một ngày, sữa mẹ đáp ứng khoảng 300-400, còn lại trông cậy vào những bữa ăn dặm. Mỗi ngày hãy cho trẻ em đủ 3 bữa, không ăn quá nó ở bữa nào cả, và nếu trẻ có kêu đói thêm thì hãy cho trẻ uống thêm sữa hoặc ăn những bữa nhẹ như dùng sinh tố hoa quả, nước ép,…

Bạn có thể quan sát biểu cảm của bé để biết khi nào bé đói hay no, lúc bé no bé sẽ không chịu mở miệng ra khi bạn đút đâu, nên cũng đừng ép bé quá. Nhưng cũng có thể đồ ăn bạn nấu dở quá nên bé mới không chịu ăn, nếu vậy thì bạn có thể cho bé uống sữa hoặc dùng sinh tố cũng được.

Ở những ngày đầu cho ăn, bé sẽ rất lạ lẫm với việc ăn, nên hãy kiên trì dạy bé mở miệng và nuốt thức ăn. Phải sau khoảng một tuần trở đi bé mới thực sự quen với việc ăn uống này, bạn không nên quá nóng vội mà mất kiên nhẫn với bé nhé.

Cần kiên trì khi mới tập cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Nên cho bé ăn dặm vào giờ nào trong ngày

Những thời gian đầu mới cho bé ăn dặm, bạn nên cho bé ăn khoảng 1 bữa một ngày, mỗi bữa chỉ khoảng vài thìa hoặc nếu bé phản ứng tích cực hơn thì tăng lên một chút. Bữa ăn này nên rơi vào khoảng bữa trưa, và không nên cho bé ăn vào lúc tối.

Khi bé đã quen với việc ăn, hãy cho bé ăn đều đặn 3 bữa một ngày như người bình thường, có thể cho thêm bữa ăn nhẹ vào khoảng giữa sáng hoặc giữa chiều nếu bé thấy đói nhiều. Cụ thể, vào bữa sáng hãy cho bé uống sữa kèm theo một chút bột, chỉ nên cho bé ăn một chút bột thôi. Giữa buổi sáng, nếu bé đói thì nên cho bé uống sữa, hoặc các loại nước ép, sinh tố hoa quả xay kèm sữa. Tới trưa, cho bé ăn cháo hoặc bột ăn dặm với lượng nhiều hơn buổi sáng, bữa này nên cho bé ăn đồ ăn dặm nhiều nhất trong ngày. Tới giữa buổi chiều, nếu bé đói thì cũng cho bé ăn nhẹ như vào giữa buổi sáng. Buổi tối thì nên cho bé uống sữa và ăn một chút bột thôi, nếu bé không biểu hiện đói nhiều thì có thể chỉ cho uống sữa cũng được.

Tuy nhiên, tùy theo cơ địa và sức khỏe của từng bé mà có sự thay đổi và biến tấu cho thích hợp. Không nên quá áp đặt mà không để ý tới tình hình ăn uống thực tế của bé. Mỗi bé sẽ có một cơ địa và sự phát triển riêng nên nếu bé muốn ăn nhiều hơn, hay chỉ tiêu thụ được ít đồ ăn thì bạn cũng nên chú ý. Đừng vì muốn ép bé tăng cân, muốn ép bé lớn mà thúc bách bé ăn quá nhiều, hãy thiết lập chế độ ăn uống khoa học và phù hợp với bé nhà mình nhất nhé.

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Tùy theo cơ địa của bé mà có chế độ ăn thích hợp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là câu trả lời cho thắc mắc khi nào cho trẻ ăn dặm thì tốt và hiệu quả nhất, đồng thời là những lời khuyên cần thiết để giúp mẹ chăm sóc bé tốt hơn. Hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho cuộc sống của các mẹ và sự phát triển của các bé. Chúc mẹ và bé luôn có một sức khỏe thật tốt lành!