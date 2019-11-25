Tôm nấu bí đỏ và những cách chế biến giúp bồi bổ xương khớp

Tôm và bí đỏ đều là những loại thực phẩm rất giàu giá trị dinh dưỡng , khi được kết hợp với nhau sẽ tạo ra những món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho cơ thể. Có rất nhiều cách chế biến tôm nấu bí đỏ , nhưng để tận dụng được hết những giá trị dinh dưỡng mà loại thực phẩm này đem lại bạn có thể thử những gợi ý dưới đây.

Gọt vỏ bí đỏ và cắt thành miếng vừa ăn, nhưng không nên cắt quá dày sẽ khiến bí lâu chín. Nếu bạn mua tôm tươi thì hãy rửa sạch rồi bóc vỏ, cắt bỏ râu để trong quá trình ăn không bị mắc họng, bóp qua với giấm rồi ướp với hạt nêm, muối, tiêu cho tôm được thơm và đặm vị. Nếu bạn mua tôm khô thì hãy ngâm trong nước ấm khoảng 5-10 phút để tôm mềm và dễ ngấm gia vị hơn.

Bước 2:

Phi thơm hành khô với một chút dầu ăn, tới khi đã dậy mùi thì cho tôm vào đảo chung, xào đều tay tới khi thịt tôm săn lại thì cho bí vào nấu cùng. Nêm nếm gia vị vừa miệng ăn, có thể cho thêm một chút nước khi xào nếu thấy món ăn đã cạn quá.

Bước 3:

Khi các nguyên liệu nguyên liệu đã hơi mềm thì cho thêm nước vừa theo số lượng người ngăn, đun nhỏ lửa để canh sôi lăn tăn khoảng 7-10 phút, nếm và thêm gia vị nếu cần thiết. Khi bí đỏ đã đủ chín thì tắt bếp và bắt ra, thả hành lá cắt khúc vào. Tới đây món ăn đã hoàn thành rồi.

Canh tôm bí đỏ thịt viên - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu súp tôm bí đỏ

Nguyên liệu

Bí đỏ, tôm, thịt nạc

Hành tây, cà rốt

Ngô ngọt

Bột năng, giấm

Hành lá, hành khô

Gia vị: muối, mắm, hạt nêm, tiêu,…

Cách chế biến

Bước 1:

Luộc thịt đến chín, lọc lấy phần nước dùng để lát nấu súp. Đem thịt nạc đi xé nhỏ thành sợi. Tôm rửa sạch rồi bóc vỏ bỏ râu, bóp qua với giấm để tôm bớt mùi tanh rồi ướp cùng hạt nêm, muối, tiêu để giấm vị. Nếu bạn mua tôm khô thì nhớ ngâm trong nước ấm chứng 10 phút để tôm mềm và dễ nấu hơn.

Bước 2:

Gọt vỏ bí đỏ, cắt thành miếng vừa ăn, hành tây và cà rốt xắt hạt lựu hoặc cắt theo sở thích, nhưng lưu ý đừng cắt các nguyên liệu này dày quá không sẽ rất lâu chín.

Bước 3:

Cho hành khô lên bếp phi thơm cùng một chút dầu ăn, tới khi đã thơm thì cho thịt tôm và thịt lợn vừa xé vào xào chung, nêm một chút gia vị vào. Tiếp đó đổ nước luộc thịt khi nãy vào, thả thêm ngô ngọt và đun lửa nhỏ tới sôi, khi đã sôi thì nêm thêm gia vị vừa miệng và cho hành tây, cà rốt vào nấu chung.

Bước 4:

Pha bột năng với nước sôi sau đó rót từ từ vào nồi, nhớ rót từng chút một và đảo đều tay, hãy cho thử một chút trước rồi kiểm tra độ sệt. Tới khi súp đã có độ đặc như ý thì cho thêm hành lá cắt khúc rồi bắt ra. Món ăn đến đây đã hoàn thành rồi.

Súp tôm bí đỏ thịt lợn - Ảnh minh họa: Internet

Cháo tôm nấu bí đỏ cho bé

Nguyên liệu

Tôm, bí đỏ

Gạo

Hành lá, hành khô

Gia vị: Muối, hạt nêm, nước mắm,…

Cách chế biến

Bước 1:

Rửa sạch tôm rồi lột bỏ vỏ, cắt sạch các râu. Tiếp theo bóp thịt tôm với một chút giấm để khử mùi tanh, ướp cùng muối, hạt nêm và tiêu để tôm được ngon hơn. Bạn có thể để nguyên con tôm hoặc cắt nhỏ nếu tôm quá to. Với tôm khô thì cần ngâm trong nước ấm 5-10 phút cho tôm mềm và dễ nấu hơn.

Bước 2:

Cho gạo cùng nước lên bếp nấu, đun lửa nhỏ để hạt gạo được chín từ từ. Nếu bạn đun lửa quá to cháo sẽ dễ bị trào. Có thể cho thêm nước khi cạn. Nhớ khuấy thường xuyên để cháo không bị cháy.

Bước 3:

Bí đỏ gọt vỏ và cắt thành lát mỏng, lưu ý không sắt quá dày vì sẽ rất khó chín. Khi hạt gạo đã nở bung và đạt đủ độ chín, cho các nguyên liệu gồm tôm và bí đỏ vào. Tiếp tục ninh cho đến khi các nguyên liệu đủ nhừ là có thể tắt bếp được rồi.

Bước 4:

Cho thêm tiêu và hành lá cắt khúc vào. Nếu bạn muốn cháo có màu đẹp thì khi bí nát hãy dùng thìa dằm nhỏ rồi khuấy thật đều. Hoặc chờ tới khi cháo nguội thì cho vào máy xay nhỏ và hâm nóng lại.

Cháo bí đỏ nấu tôm - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu bí đỏ xào tôm

Nguyên liệu

Bí đỏ, tôm

Hành lá, hành khô, tỏi

Gia vị: Muối, hạt nêm, mắm,…

Cách chế biến

Bước 1:

Gọt vỏ bí đỏ, xắt thành lát mỏng, không được cắt dày vì bí sẽ không chín được. Tôm đem rửa sạch, cắt bỏ râu và lột vỏ, bóp qua với giấm để bớt tanh và ướp thêm các gia vị để đậm vị. Nếu tôm khô bạn nên ngâm trong nước ấm 10 phút trước khi nấu.

Bước 2:

Cho hành khô và tỏi lên bếp phi thơm rồi thả tôm vào xào tới khi săn lại, khi tôm đã đủ độ chín thì bỏ thêm bí đỏ vào. Nêm nếm đủ các gia vị theo sở thích và đảo thật đều tay để miếng bí đực chín đều. Cho thêm một chút nước để món ăn dễ chín và đỡ bị cháy hơn.

Bước 3:

Tới khi bí đã đủ mềm thì tắt bếp và thả hành lá vào. Tới đây món ăn đã hoàn thành và có thể thưởng thức được rồi. Có thể cho thêm một chút lạc rang để món ăn thêm thú vị.

Bí đỏ xào tôm băm - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng

Bí đỏ nấu với tôm là một món ăn rất giàu giá trị dinh dưỡng, các tác dụng của chúng được phân tích cụ thể gồm:

Khả năng tăng cường hệ miễn dịch với hàm lượng vitamin C và beta-carotene của bí đỏ và tôm sẽ giúp chống lại các quá trình oxy hóa và sự phát triển của các loại tế bào gây ung thư. Từ đó làm giảm nguy cơ nhiễm các bệnh u bướu và các bệnh vặt xuống mức thấp hơn.

Bồi bổ hệ tim mạch nhờ thành phần magie và các loại chất dinh dưỡng có trong bí đỏ và thịt tôm. Ngoài ra Axit folic cũng đóng vai trò rất tốt trong việc phòng chống các chứng xơ vữa động mạch.

Bí đỏ và tôm giúp xương chắc khỏe nhờ việc cung cấp hàm lượng canxi và dưỡng chất cao. Việc ăn nhiều tôm sẽ giúp hạn chế các chứng bệnh như loãng xương, đau nhức xương khớp,…và làm chậm quá trình thoái hóa xương khớp ở người già.

Làm sáng mắt bởi tác dụng hữu ích của các vitamin nhóm A và E ở các loại thực phẩm này. Chất carotene có trong bí đỏ có khả năng chuyển hóa thành vitamin nhóm A khiến mắt sáng hơn, đồng thời giảm khả năng mắc phải các bệnh lý về giác mạc.

Bí đỏ giúp giảm chứng mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Ăn bí đỏ và tôm thường xuyên còn giúp da đẹp hơn nhờ vitamin C, A và rất nhiều chất dinh dưỡng khác. Đồng thời, theo các nghiên cứu khoa học, sử dụng bí đỏ còn giúp làm chậm quá trình lão hóa, khiến làm da luôn săn chắc và mềm mịn.

Với những người hay bị mất ngủ, sử dụng các món ăn có thành phần gồm tôm và bí đỏ sẽ giúp giấc ngủ được tốt hơn. Bởi trong bí đỏ có chất axit glutamine giúp bồi bổ thần kinh và kích thích các hoạt động chuyển hóa chất dinh dưỡng. Đồng thời, chất tryptophan trong hạt và thịt bí còn thúc đẩy cơn buồn ngủ, từ đó khiến các bệnh nhân bị mất ngủ sẽ giảm bớt tình trạng này hơn.

Các món ăn được chế biến từ tôm và bí rất tốt cho hệ thần kinh và việc phát triển trí não thai nhi. Như đã phân tích phía trên, chất axit glutamine sẽ giúp các hoạt động chuyển hóa chất dinh dưỡng và dẫn truyền thần kinh tốt hơn. Với các mẹ bầu, việc ăn những thức ăn này sẽ tạo điều kiện cho trí não thai nhi được phát triển tốt nhất.

>>> Xem thêm:

- Xao lòng với món tôm nấu canh chua dân dã ngon nứt vách

- Gợi ý cháo tôm nấu với gì cho bé ăn dặm bổ sung đủ sắt

Cháo tôm bí đỏ bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là gợi những cách tôm nấu bí đỏ ngon miệng và dễ chế biến nhất, hy vọng với những công thức vừa rồi bạn đã có thêm các món ăn dinh dưỡng để bồi bổ cho gia đình mình. Chúc bạn và gia đình có những bữa ăn thật ngon miệng.