Cách trị cảm cho bà bầu hiệu quả

Bà bầu bị cảm cúm là một vấn đề nhạy cảm bởi trong thời gian mang bầu. Người mẹ không được uống thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Nếu mẹ tự ý sử dụng thuốc sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách trị cảm cho bà bầu với những nguyên liệu tự nhiên lành tính.

Mẹ bầu nên làm gì khi bị cảm? Trong trường hợp mẹ bầu bị cảm nhẹ có thể sử dụng cháo chứa tía tô hay sử dụng nước muối sinh lý. Cách làm này chỉ có tác dụng với trường hợp nhẹ và không có tính lâu dài vì khi sức đề kháng của mẹ bầu còn yếu thì virus cũng sẽ dễ dàng trở lại gây bệnh. Nếu tình trạng cảm nặng hơn bạn có thể thử các cách dưới đây trước khi đi gặp bác sĩ để xin chỉ định dùng thuốc của bác sĩ:

Phụ nữ mang thai, đặc biệt là bà bầu bị cảm cúm 3 tháng đầu được khuyến cáo không nên sử dụng các loại thuốc kháng sinh để trị cảm. Những loại thuốc này gây ra nguy cơ sảy thai, nhiễm độc thai nghén và gây di chứng, dị tật cho thai nhi về sau.

Thoa dầu tràm dưới mũi

Những loại dầu tràm hay tinh chất bạc hà có chứa chất menthol sẽ làm mở rộng đường thở và thông mũi.

Dùng dầu tràm để thoa dưới mũi - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C

Ăn nhiều các loại thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt, việt quất, hành tây, trà xanh và gừng để tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Ăn cháo giải cảm

Mẹ bầu có thể ăn cháo trứng lúc còn nóng, thêm nhiều hành và tía tô để có thể toát mồ hôi giải cảm.

Sử dụng nước chanh để trị cảm

Uống nước chanh kết hợp với mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh có công dụng giảm đau rát cổ họng đồng thời làm giảm dịch nhầy. Mẹ bầu có thể uống một cốc nước ấm sau đó pha thêm nửa quả chanh, cho thêm một chút mật ong để dễ uống.

Đối với phụ nữ mang thai ba tháng đầu do sự thay đổi hormone trong cơ thể cùng với việc bị thiếu máu nên rất hay bị đau đầu và chóng mặt. Bên cạnh đó, khi sử dụng nước chanh cùng với mật ong sẽ giúp khí huyết của người mẹ lưu thông tốt hơn, người mẹ cũng ngủ ngon và sâu hơn. Từ đó hạn chế được tình trạng đau đầu chóng mặt và mệt mỏi...

Sử dụng muối ăn

Muối ăn là một nguyên liệu được khuyên dùng trong trường hợp mẹ bầu bị cảm cúm vì đây là nguyên liệu dùng để súc miệng và giảm ho. Mẹ bầu có thể dùng nước ấm sau đó thêm một chút nghệ để tăng hiệu quả chống viêm nhiễm. Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng có thể pha muối với nước ấm để rửa mũi. Việc rửa mũi thường xuyên có tác dụng điều trị các bệnh viêm xoang.

Chữa cảm cúm cho bà bầu bằng gừng

Dùng gừng trị cảm cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Gừng là một nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn. Hơn thế nữa, nó còn là một vị thuốc nam phổ biến dùng cho mọi người, đặc biệt là đối với phụ nữ đang mang thai. Trong gừng chứa các hoạt chất như gingerol, gingerol, shogaol có công dụng giải cảm.

Khi mẹ bầu bị cảm thì nên thực hiện theo cách sau đây:

Đầu tiên, bạn gọt vỏ gừng rửa sạch sau đó thái lát.

Đem gừng đun sôi cùng với 200ml nước trong thời gian 15 phút để tinh dầu gừng thấm dần ra nước.

Bước tiếp theo, bạn lọc lấy nước gừng và uống khi còn ấm.

Nước gừng có công dụng giúp cơ thể kháng khuẩn và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Xông tỏi trị cảm cúm cho bà bầu

Dùng tỏi trị cảm cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi là một gia vị không thể thiếu trong mỗi gian bếp đồng thời nó cũng là một bài thuốc trị cảm cúm hiệu quả. Trong tỏi có thành phần kháng sinh allicin có tác dụng chống lại sự tấn công của các virus gây bệnh. Tỏi cũng giàu chất vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của bà bầu.

Mẹ bầu có thể giã nát tỏi sau đó cho vào cốc nước nóng để uống. Đối với những mẹ bầu không được chịu mùi tỏi thì có thể thử ngâm tỏi với dấm để dễ uống hơn. Bên cạnh đó để tăng sức đề kháng và phòng tránh việc cảm lạnh, mẹ bầu cũng nên thêm tỏi vào thực đơn mỗi ngày, nhất là vào những thời điểm giao mùa như hiện nay.

Lá tía tô chữa cảm cúm cho bà bầu

Sử dụng lá tía tô trị cảm cho bà bầu vừa hiệu quả và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô có đặc tính cay ấm kết hợp với lá kinh giới được xem là 2 vị thuốc dân gian trị cảm cúm, đau đầu và viêm họng. Cách thực hiện như sau:

Đầu tiên bạn lấy 2 nắm lá tía tô và kinh giới rửa sạch.

Lá kinh giới trị cảm hiệu quả cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó bạn đem đi đun sôi với 2 chén nước.

Trong khi đun bạn đậy kín nắp và để lửa lớn đun liên tục cho đến khi nước trong nồi còn 1 chén thì đổ ra uống.

Lưu ý mẹ bầu nên uống khi nước còn ấm.

Cách trị cảm cho bà bầu rất đơn giản với những nguyên liệu quen thuộc trong mỗi gian bếp. Với những trường hợp cảm nhẹ mẹ nên thực hiện theo những cách trên trước khi dùng thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.