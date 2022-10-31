Cách chữa đau bụng kinh dữ dội không cần uống thuốc: Giải cứu chị em ngày 'đèn đỏ'!

Tình trạng đau bụng kinh xảy ra ở khá nhiều phụ nữ gây ra tình trạng đau bụng, tức bụng, mệt mỏi, khó chịu. Tình trạng này khiến những ngày hành kinh trở thành ám ảnh, áp lực của phụ nữ. Ngoài cảm giác đau tức ở vùng bụng, nhiều chị em còn bị đau bụng kinh dữ dội buồn nôn, đau lưng, tức ngực, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa,… ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh hoạt và làm việc.

Thông thường, đa số phụ nữ chỉ gặp phải tình trạng đau bụng kinh chỉ âm ỉ và thỉnh thoảng có nhói lên theo từng đợt. Tuy nhiên ở một số người, triệu chứng đau bụng kinh lại có mức độ dữ dội và nghiêm trọng, khiến họ thậm chí phải dùng thuốc giảm đau mới có thể làm dịu cơn đau của mình.

Cơ chế phát sinh cơn đau này là do niêm mạc tử cung lúc này tiết ra nhiều prostaglandin - thành phần này làm kích thích phản ứng viêm ở tử cung, khiến cơ quan này co bóp quá mức. Bên cạnh đó, hoạt động co bóp quá mức có thể làm giảm lượng hồng cầu và oxy trong tử cung và gây ra tình trạng đau.

Nguyên nhân đau bụng kinh có thể chỉ là do hiện tượng sinh lý bình thường khi tử cung phải co bóp quá mạnh để đẩy máu kinh ra ngoài. Tuy nhiên, những cơn đau bụng kinh này cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh phụ khoa như: lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, đa nang buồng trứng…

Vậy khi gặp phải hiện tượng đau bụng kinh dữ dội, chị em cần phải làm gì?

Cách chữa đau bụng kinh dữ dội tại nhà không cần dùng thuốc

Đau bụng kinh nên làm gì cho đỡ đau? Trước khi tới cơ sở y tế để khám và tìm được nguyên nhân gây ra tình trạng đau bụng kinh dữ dội, các chị em có thể áp dụng một số những cách sau đây để làm giảm bớt cơn đau:

1. Cách chữa đau bụng kinh dữ dội bằng các bài thuốc dân gian

Trong Đông y luôn có những bài thuốc từ những loại cây lá, củ sẵn có,... những vị thuốc dân gian này có công dụng rất tốt giúp điều trị đau bụng kinh, giúp chị em giảm đau, dễ chịu hơn. Sau đây là một số những bài thuốc đơn giản bạn có thể tự làm tại nhà:

Dùng lá ngải cứu

Cây ngải cứu có tính ấm, vị đắng, trong Đông y là vị thuốc cầm máu, ôn kinh, thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp lưu thông khí huyết. Không chỉ vậy, cách dùng lá ngải cứu để chữa đau bụng kinh dữ dội cũng siêu đơn giản như sau:

- Lấy ngải cứu tươi rửa sạch, 1 củ gừng tươi nhỏ rửa sạch, giã dập và 2 quả trứng gà đem nấu với 400ml nước. Khi trứng chín thì bóc vỏ trứng rồi tiếp tục cho trứng vào hầm cùng ngải cứu thêm 10 phút để ngải cứu ngấm vào trứng. Sau đó, các chị em chỉ cần ăn món này ngay khi còn nóng là được nhé.

Canh trứng gà ngải cứu giúp bổ máu, giảm đau!

- Đun lá ngải cứu tươi với nước làm thành trà và uống nóng. Uống một ngày 3-5 cốc để làm giảm cơn đau bụng kinh. Để dự phòng thì từ sau khi hết kinh nguyệt 1 tuần, chị em có thể pha trà ngải cứu uống hàng ngày. Đến kỳ kinh tiếp theo sẽ thấy tình trạng đau bụng của mình được cải thiện rõ rệt đấy nhé.

Dùng gừng tươi

Gừng tươi có mùi thơm, vị ấm, tính cay nóng, có tác dụng cân bằng nhiệt, giúp kích thích tuần hoàn máu và tăng đường huyết. Ngoài ra, gừng còn giúp giảm viêm, chống loét ở các lớp niêm mạc mỏng trong tử cung, hạn chế co thắt các cơ vùng bụng và giúp giảm đau vô cùng hiệu quả.

Cách nấu nước gừng trị đau bụng kinh dữ dội rất đơn giản, bạn hãy làm như sau: Xay nhỏ hoặc giã nhuyễn một củ gừng vừa phải rồi đem nấu chung với 1 lít nước. Tiến hành đun sôi khoảng 10-15 phút là được. Khi uống pha thêm chút mật ong để tạo vị ngọt, ngày uống 2-3 cốc nhỏ và nhớ uống ấm để đạt được hiệu quả nhanh nhất nhé!

Trà gừng nóng giúp giảm cơn đau bụng kinh!

Dùng cây ích mẫu sắc

Cây ích mẫu là một cây thuốc Đông y rất nổi tiếng trong việc điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh. Ích mẫu sắc có tính mát, giúp điều kinh và bổ máu.

Cách dùng cây ích mẫu như sau:

Cây ích mẫu khô đem rửa sạch, cho thêm gừng tươi, táo đỏ, đường phèn một lượng vừa đủ rồi cho thêm nước vào nấu. Tiến hành nấu nhỏ lửa cho tới khi lượng nước trong nồi còn khoảng ¼ thì tắt bếp. Sau đó, bạn chỉ cần lấy nước sắc này uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 cốc nhỏ là được nhé, cơn đau sẽ dịu đi thấy rõ đấy!

2. Cách chữa đau bụng kinh dữ dội bằng các biện pháp đơn giản

Ngoài sử dụng các cách chữa đau bụng kinh dữ dội bằng các bài thuốc dân gian thì một số những biện pháp đơn giản hơn chị em có thể thực hiện để giảm nhanh cơn đau bụng kinh của mình. Những biện pháp đó là:

- Dùng túi chườm ấm: Đặt túi chườm nóng lên vùng bụng dưới khoảng 1 tiếng sẽ có hiệu quả tương tự với thuốc giảm đau.

Túi chườm ấm có tác dụng giúp giảm căng tức, giảm các cơn co bóp tử cung gây đau!

- Uống nhiều nước ấm: Uống nhiều nước ấm cũng có tác dụng giống như dùng túi chườm. Những ngày đèn đỏ, chị em hãy uống từ 2-3 lít nước ấm mỗi ngày nhé.

- Uống các loại trà thảo mộc như trà gừng, trà hoa cúc, trà bạc hà, trà chanh mật ong… là những loại trà giúp giảm cơn đau bụng rất tốt. Nhưng hãy nhớ là uống trà nóng nhé!

Massage bụng giúp lưu thông máu và giảm đau cho chị em!

- Massage bụng: Những động tác massage nhẹ nhàng xung quanh bụng sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn và làm giảm bớt phần nào cơn đau của bạn.

- Ăn nhiều trái cây và rau xanh hơn: Dù những ngày này cơ thể rất khó chịu, những cơn đau bụng dữ dội khiến bạn mệt mỏi thì cũng hãy ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt là bổ sung nhiều hơn vitamin và khoáng chất bằng cách ăn nhiều trái cây và rau xanh hơn, những thực phẩm này giúp bạn dễ tiêu hóa, tránh đầy bụng và tăng cường sức đề kháng.

Chị em cần bổ sung đầy đủ trái cây và rau củ để dễ tiêu hóa và tăng sức đề kháng!

3. Cách chữa đau bụng kinh bằng cách giải quyết triệt để nguyên nhân

Những cách chữa đau bụng kinh trên đây đa số là những cách giải quyết triệu chứng, giúp bạn giảm đau, hết đau tạm thời chứ chưa chắc đã giải quyết được nguyên nhân gây ra đau bụng kinh của bạn. Để điều trị dứt điểm, bạn cần phải tới bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, tư vấn, làm các xét nghiệm cần thiết để xem mình có thể bị đau bụng kinh do đâu.

Hãy tới bệnh viện để được thăm khám khi tình trạng đau bụng kinh lặp lại nhiều lần!

Nếu là do cơ địa, tình trạng này có thể khắc phục bằng việc áp dụng những mẹo nhỏ, bài thuốc dân gian và một số thực phẩm hỗ trợ giúp giảm tình trạng đau.

Tuy nhiên, nếu là đau bụng do các nguyên nhân bệnh lý như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, đa nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung… thì cần sớm phải có các biện pháp y khoa can thiệp. Những bệnh phụ khoa này nếu để lâu có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ, các chị em cần được thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt nhé!

Những lưu ý khi đau bụng kinh dữ dội

- Không nên tự ý mua thuốc giảm đau: Nhiều người vì bị đau bụng nhiều và không chịu được cảm giác đau nên đã lựa chọn cách chữa đau bụng kinh dữ dội bằng việc tự ý dùng thuốc giảm đau. Tuy cơn đau được giảm đi nhưng sử dụng lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe, gây nhờn thuốc, gây tác dụng phụ và khiến chị em ngày càng lệ thuộc vào thuốc.

Không nên tự ý mua thuốc giảm đau vì sẽ gây nhiều tác dụng phụ khó lường!

- Có người sử dụng rượu để giảm đau, việc làm này cũng không nên, vì chất cồn sẽ làm tăng các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ kinh nguyệt.

- Nên vệ sinh vùng kín sạch sẽ, thường xuyên thay băng vệ sinh và nghỉ ngơi hợp lý. Tránh làm việc nặng nhọc hoặc căng thẳng quá độ.

Trên đây là những cách chữa đau bụng kinh dữ dội cho chị em trong những ngày "đèn đỏ". Tuy nhiên, nếu tình trạng này thường xuyên diễn ra và ngày càng tăng nặng hơn thì các chị em vẫn nên đi thăm khám chuyên khoa càng sớm càng tốt nhé. Chúc các chị em luôn khỏe mạnh và đẹp xinh mỗi ngày!