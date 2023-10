Cách chữa đau bụng kinh dữ dội không cần uống thuốc: Giải cứu chị em ngày 'đèn đỏ'!

Cơ chế phát sinh cơn đau này là do niêm mạc tử cung lúc này tiết ra nhiều prostaglandin - thành phần này làm kích thích phản ứng viêm ở tử cung, khiến cơ quan này co bóp quá mức. Bên cạnh đó, hoạt động co bóp quá mức có thể làm giảm lượng hồng cầu và oxy trong tử cung và gây ra tình trạng đau.

Đau bụng kinh khiến nhiều chị em khổ sở, mệt mỏi!

Thông thường, đa số phụ nữ chỉ gặp phải tình trạng đau bụng kinh chỉ âm ỉ và thỉnh thoảng có nhói lên theo từng đợt. Tuy nhiên ở một số người, triệu chứng đau bụng kinh lại có mức độ dữ dội và nghiêm trọng, khiến họ thậm chí phải dùng thuốc giảm đau mới có thể làm dịu cơn đau của mình.