Cách trị cảm cho mẹ bầu an toàn không cần uống thuốc!

Cảm lạnh vốn chỉ là bệnh thường gặp và không quá nguy hiểm nhưng với phụ nữ có thai thì lại khác. Cảm lạnh là một chứng bệnh dễ khiến sức khỏe của bà bầu sa sút, khiến tâm trạng mệt mỏi, không muốn ăn uống, thường xuyên bị sốt cao, hắt hơi, sổ mũi, đau đầu và đau rát cổ họng.

Khó chịu là vậy nhưng khi mang thai, vì đảm bảo sự an toàn cho bé, mẹ không được phép dùng các loại thuốc tây để trị dứt điểm tình trạng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu. Mẹ chỉ có thể sử dụng một số rất ít loại thuốc cảm cho bà bầu hoặc dùng các biện pháp từ tự nhiên an toàn để đẩy lùi dần dần các triệu chứng cảm cúm mà thôi. Vì vậy, tìm cách trị cảm cho mẹ bầu an toàn càng nhanh càng tốt là việc làm cần thiết để để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Lúc này, mẹ bầu sẽ thường cảm thấy uể oải, nóng lạnh thất thường, và tình trạng này cũng khiến cho em bé trong bụng không được khỏe theo. Ngoài ra, nếu mẹ bầu bị cảm cúm 3 tháng đầu với các biểu hiện sốt cao liên tục, khiến thân nhiệt tăng cao thì còn có thể làm tăng nguy cơ dị tật cho thai nhi nữa.

Vậy mẹ có thể áp dụng cách chữa cảm không cần thuốc nào? Câu trả lời ở ngay những biện pháp dưới đây nhé!

Cách trị cảm cho mẹ bầu an toàn, không cần thuốc

Không cần phải dùng thuốc Tây, khi xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, mẹ bầu có thể áp dụng ngay những biện pháp đơn giản và hiệu quả dưới đây nhé:

1. Uống nhiều nước ấm

Mẹ cần uống nhiều hơn lượng nước ấm trong những ngày bị cảm. Bình thường mẹ bầu cần khoảng hơn 2 lít nước thì hiện tại cần uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày. Có thể là nước lọc, nước trái cây, trà gừng, trà mật ong,… Việc uống nhiều nước này vừa ngăn tình trạng mất nước do sốt, vừa làm giảm triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, làm dịu tình trạng khô rát ở cổ họng và mũi cho mẹ.

Mẹ bầu nhớ uống thêm nhiều nước ấm vào những ngày bị cảm lạnh!

2. Thoa dầu tràm dưới mũi, xông tinh dầu tràm trong phòng

Sử dụng dầu tràm cũng là một cách trị cảm cho mẹ bầu theo dân gian rất hiệu quả. Những loại tinh dầu tự nhiên như dầu tràm, dầu bạc hà, dầu quế là những tinh dầu có thành phần có tác dụng ức chế và loại bỏ virus cúm hiệu quả. Khi mẹ bầu bị cảm lạnh, cảm cúm thì hãy bật đèn tinh dầu và bỏ một ít dầu tràm vào, chỉ một lúc thôi là phòng sẽ ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Không chỉ vậy, việc xoa một chút dầu tràm dưới mũi cũng giúp đường thở mở rộng, mũi thông thoáng hơn và giảm hẳn nghẹt mũi cho mẹ bầu.

3 Bổ sung thực phẩm chống cảm cúm

Vào những ngày cơ thể mệt morui và uể oải vì các biểu cảm của cảm cúm như này, mẹ cần chú ý bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng có công hiệu trị cảm, để cơ thể nhanh chóng lấy lại sức và đẩy lùi lại vị virut này nhé. Mẹ có thể tham khảo các loại thực phẩm sau:

- Tỏi: Tỏi không chỉ chứa loại kháng sinh tự nhiên allicin mà còn giúp tăng cường sức đề kháng chống lại virus gây bệnh. Đồng thời, tỏi cũng giàu vitamin và khoáng chất có lợi cho mẹ bầu. Mẹ có thể giã nát tỏi rồi cho thêm nước nóng để uống, hoặc có thể ăn một vài món xào có nhiều tỏi hoặc tỏi ngâm giấm. Nếu mẹ không ăn được tỏi, thì có thể sử dụng tinh dầu tỏi để xông phòng cũng được nhé.

- Cam, quýt: Các loại trái cây giàu vitamin C sẽ giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng rất tốt. Mẹ nên thường xuyên bổ sung các loại nước ép cam, quýt,.. để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Nước cam giúp bổ sung vitamin, tăng đề kháng cho mẹ bầu!

- Gừng: Một ly trà gừng ấm giúp cơ thể ấm lên, giảm bớt tình trạng đau rát khó chịu ở họng và còn có khả năng giải cảm rất tốt. Mẹ bầu chỉ cần rửa sạch, đập dập 1 củ gừng hoặc thái nhỏ ra, sau đó tiến hành đun với 200ml nước sôi trong khoảng 10-15 phút cho tinh dầu ngấm ra, rồi uống ngay khi còn nóng ấm là được nhé.

4. Súc miệng nước muối thường xuyên

Thường xuyên súc miệng với nước muối cũng là một cách hiệu quả giúp bà bầu cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ hãy làm ấm nước muối trước khi súc miệng, hoặc có thể thêm một chút nghệ giúp tăng cường hiệu quả chống viêm nhiễm.

Ngoài ra,mẹ cũng có thể pha muối với nước ấm để rửa mũi, thực hiện cách này thường xuyên sẽ giúp giảm tình trạng sổ mũi, nghẹt mũi và điều trị các bệnh viêm xoang hiệu quả.

5. Ăn cháo hành tía tô

Lá tía tô vốn được biết đến với công dụng chữa cảm cúm rất tốt. Khi bị cảm lạnh, cảm cúm, mẹ bầu chỉ cần bổ sung 1 bát cháo trứng nóng được cho thêm hành và lá tía tô mỗi ngày, sẽ giúp cơ thể toát ra mồ hôi, đào thải bớt các độc tố và virus ra bên ngoài, giúp bà bầu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Mặt khác, mỗi ngày, mẹ bầu có thể uống một ly nước lá tía tô để giảm tình trạng sốt và giúp nhanh chóng khỏi bệnh nhanh hơn nhé!

Cháo hành tía tô có công dụng giải cảm hiệu quả!

6. Xông hơi

Bà bầu bị cảm cúm có nên xông không? Hoàn toàn có thể nhé, nhưng mẹ chỉ xông hơi vùng mặt và mũi thôi nhé!

- Đầu tiên, mẹ hãy tìm những loại lá dân dã quen thuộc như lá bưởi, lá chanh, cây sả, cúc tần, hương nhu, tía tô, húng chanh,…

- Sau đó với mỗi loại lá, hãy lấy chừng một nắm nhỏ rồi đem rửa sạch, rồi cho chung vào một chiếc nồi lớn, đổ ngập nước và tiến hành đun sôi chừng 5-10 phút thì tắt bếp.

- Kế đó, bưng nồi nước đổ vào một chậu gỗ hoặc chậu inox sạch. Rồi mẹ bầu ngồi với khoảng cách an toàn và bắt đầu hít hơi từ nồi nước lá xông.

- Có thể dùng một chiếc khăn bông sạch trùm lên nhưng không nên trùm quá kín. Tránh ngồi gần quá hoặc trùm quá kín sẽ gây bỏng nhé.

7. Uống nước chanh đào ngâm mật ong hoặc quất ngâm mật ong

Uống nước chanh đào ngâm mật ong ấm hoặc nước quất ngâm mật ong sẽ giúp mẹ bầu giảm bớt tình trạng đau rát cổ họng, giảm đi triệu chứng ho, giúp long đờm, sạch phổi. Ngoài ra thì cũng giúp tăng cường sức đề kháng rất tốt cho mẹ bầu.

Nước chanh đào mật ong đường phèn giúp giảm ho, dịu đau cổ họng!

Những lưu ý khi mẹ bầu bị cảm

Cơ thể mẹ bầu rất nhạy cảm, sức đề kháng cũng kém hơn so với bình thường, nên khi bị cảm cần phải lưu ý một số những vấn đề sau:

- Nếu tình trạng cảm cúm không đỡ hơn sau khi áp dụng các biện pháp dân gian, đơn giản tại nhà thì mẹ bầu nên tới cơ sở y tế để được thăm khám. Bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp thích hợp và kê loại thuốc dành riêng cho mẹ bầu.

- Mẹ bầu không nên tự ý đi mua thuốc trị cảm cúm về uống khi thấy các dấu hiệu đau đầu, ho, sốt, nhức mỏi người. Các loại thuốc đều có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn cho thai nhi và chính bản thân mẹ bầu, nên cần được sự hướng dẫn của bác sĩ.

Tuyệt đối không tự ý mua và uống các loại thuốc khi chưa có sự chỉ dẫn của bác sĩ!

- Thận trọng khi áp dụng các biện pháp tự nhiên: Các bài thuốc dân gian, những cách trị cảm cho mẹ bầu tại nhà đa số là lành tính tuy nhiên nếu mẹ bầu thực hiện sai cách hoặc quá liều lượng thì có thể gây ra nguy hiểm. Khi có bất cứ điều gì bất thường, bạn hãy gọi điện cho bác sĩ để được tư vấn.

- Dù bị cảm rất mệt mỏi nhưng mẹ hãy cố gắng ăn uống nhé. Vì việc mẹ mệt mỏi bỏ ăn sẽ khiến bé yêu bị ảnh hưởng đấy.

- Chú ý giữ ấm, bảo vệ cơ thể, tránh xa những chỗ đông người để giảm nguy cơ mắc cảm cúm trong suốt thai kỳ mẹ nhé.

Trên đây là những cách trị cảm cho mẹ bầu không cần thuốc, đơn giản và an toàn tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ bầu sẽ chọn lựa được cho mình một biện pháp điều trị thích hợp nhất nhé! Chúc các mẹ mau chóng khỏi bệnh!