Cách lấy lại sữa mẹ đã mất đơn giản tại nhà

Việc bé bú lại sẽ kích thích tuyến sữa của mẹ tiết ra. Đa phần các con chỉ bú khoảng hơn 1 phút sẽ nhả ra do không thấy sữa. Để khắc phục tình trạng này, mẹ có thể mua bộ câu sữa gắn vào bầu vú, khi thấy sữa bé sẽ tiếp tục bú.

Lưu ý tư thế nằm bú và cách con ngậm núm vú. Nếu thấy đau tức bạn đã cho con bú sai cách.

Bước 2: Sử dụng máy hút sữa để kích lại sữa

Con bú càng nhiều thì sữa mẹ tiết ra càng nhiều. Do đó, trong thời gian mất sữa, mẹ nên dùng máy để hút nhẹ nhàng và thường xuyên ngay cả khi bầu ngực khó hoặc ít tiết sữa. Điều này sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ sữa tăng lên, từ đó tuyến sữa bị kích thích hoạt động trở lại, sữa nhanh về và nhiều hơn.

Sử dụng máy hút sữa để kích sữa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sử dụng thực phẩm và thức uống lợi sữa

Bên cạnh việc cho con bú để kích thích sữa, mẹ cũng cần đến chế độ ăn với các thực phẩm và viên uống lợi sữa để hỗ trợ quá trình gọi sữa về.

Thực phẩm lợi sữa: Các loại rau xanh đậm, đậu đỗ, trái cây, đặc biệt là đu đủ và cam, thịt bò, cá hồi, móng giò, sữa,... cực kỳ tốt cho mẹ bị mất sữa. Tuy nhiên, mẹ có thể ngán nếu cứ ăn mãi một món, hãy thay đổi thực đơn để mẹ ngon miệng hơn.

Các thức uống lợi sữa: Phổ biến nhất là nước lá đinh lăng, nước lá bồ công anh, nước gạo lứt. Bên cạnh đó, viên uống lợi sữa có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên cũng có thể giúp mẹ kích sữa.

Sử dụng viên uống lợi sữa làm tăng nguồn sữa cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo dân gian chữa mất sữa

Dưới đây là một số mẹo dân gian từ xa xưa giúp gọi sữa về.

Uống nước lá

Lá chè vằng: Lá chè vằng chứa glycosid vị đắng, có tác dụng kích thích vị giác của mẹ, giúp mẹ hấp thụ đầy đủ dưỡng chất để tiết sữa cho con bú. Cách sử dụng:

Đối với cao chè vằng: Pha với nước ấm để uống, khoảng 2 lít/ngày thay nước.

Lá chè vằng tươi: Dùng 20-30gr nấu với nước dùng để uống mỗi ngày.

Lá đinh lăng: Lá đinh lăng có khả năng làm tăng sức chịu đựng cho cơ thể, bổ máu, tăng trí nhớ và sức đề kháng, đồng thời giảm mệt mỏi cho người mẹ. Bên cạnh đó, cây đinh lăng còn giúp cơ thể bớt đau nhức hoặc phong thấp là các triệu chứng thường gặp phải sau sinh. Cách sử dụng: Rửa sạch lá đinh lăng, đun sôi với nước sau đó uống khi còn ấm. Lưu ý: Chỉ dùng đến khi đỡ bởi nếu lâu ngày có thể khiến căng tức và mất sữa.

Lá chè vằng giúp gọi sữa về - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp chườm nóng

Chườm nóng giúp sữa dễ về hơn. Các mẹ có thể dùng các thảo dược dưới đây để tăng hiệu quả:

Chườm nóng giúp sữa dễ về hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lá mít: Dùng 7 lá mít nếu bé trai, 9 lá mít nếu bé gái. Hơ nóng rồi áp lên bầu ngực. Sau đó, massage nhẹ nhàng lên xuống. Thực hiện liên tục mỗi ngày 2-3 lần đến khi nào thấy lượng sữa được cải thiện.

Lá đinh lăng và rau diếp cá: Phương pháp này phù hợp với mẹ bị tắc tia sữa, ngực căng tức. Cách thực hiện:

Chuẩn bị 100gr lá đinh lăng, 50gr lá diếp cá.

Nhặt bỏ rau sâu, vàng hay dập nát, rửa sạch rồi vẩy cho khô. Sau đó, cho chúng vào cối giã nhỏ.

Đắp hỗn hợp lá lên ngực, khoảng 15-20 sau thì lau đi.

Chườm nóng lá mít lên ngực giúp chữa mất sữa - Ảnh minh họa: Internet

Lá đu đủ non: Hơ nóng lá đu đủ non hoặc quả đu đủ non rồi áp lên ngực, kết hợp massage nhẹ nhàng.

Các món ăn chữa mất sữa theo dân gian

Dưới đây là 3 món ăn cực kỳ tốt cho mẹ mất sữa, giúp gọi sữa về nhanh chóng.

Cháo móng giò với lá đinh lăng: Móng giò vô cùng lợi sữa cho bà đẻ, còn lá đinh lăng giúp cân bằng cơ thể và cải thiện sức khỏe người mẹ để tăng tiết sữa.

Cháo bí ngô: Bí đỏ chứa nhiều vitamin A, C, E,... protein, tinh bột và các khoáng chất cần thiết lợi sữa như mangan, kẽm, canxi, sắt và chất xơ tốt cho mẹ sau sinh, nhất là những ai thiếu máu.

Nấu búp dứa: Lá dứa chứa nhiều vitamin B, vitamin C giúp bổ sung dinh dưỡng cho bà đẻ. Bạn chỉ cần uống 1-2 chén canh búp dứa, trong vòng nửa buổi sau khi dùng sẽ tiết được sữa.

Trên đây là những cách lấy lại sữa mẹ đã mất đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn thêm những thông tin bổ ích trong quá trình chăm sóc con nhỏ.