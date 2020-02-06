Cách vắt sữa mẹ bằng tay an toàn, không làm mất giá trị dinh dưỡng của sữa

Nuôi dạy con 06/02/2020 12:45

Trong những năm tháng đầu đời của trẻ nhỏ, việc chăm con bằng sữa mẹ là một trong những yếu tố đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, với việc bận rộn, mẹ đôi khi không thể túc trực bên con để có thể trực tiếp cho con bú. Chính vì thế, tích trữ sữa mẹ được xem là giải pháp tất yếu được nhiều mẹ áp dụng. Vậy cách vắt sữa mẹ bằng tay như thế nào là đúng cách? Và việc vắt sữa bằng tay có làm mất sữa?

Không chỉ cho bé hưởng những lợi ích có từ sữa mẹ, việc thường xuyên áp dụng cách vắt sữa mẹ bằng tay cũng giúp mẹ hạn chế được tình trạng căng sữa, tắt tia sữa gây khó chịu. Hiện nay, với sự ra đời của hàng loạt loại máy hút sữa, việc vắt sữa không còn là điều quá khó khăn với mẹ. Tuy vậy, nếu mẹ mẹ vẫn thích phương pháp truyền thống, mẹ có thể thử cách vắt sữa mẹ bằng tay theo hướng dẫn dưới đây.

Nguyên tắc vắt sữa mẹ

Là một trong những nguồn cung cấp dinh dưỡng chính cho trẻ trong những năm tháng đầu đời. Sữa mẹ là thức ăn dinh dưỡng cho trẻ từ khi ra đời cho đến hết 1 tuổi. Chính vì vậy, cách vắt sữa mẹ bằng tay và bảo quản sữa là một trong những vấn đề quan trọng là mẹ cần phải lưu ý để đảm bảo sữa khi đi ra môi trường ngoài vẫn vẹn nguyên giá trị dinh dưỡng.

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Sữa mẹ là nguồn cung cấp dinh dưỡng chính cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch dụng cụ

Để vắt sữa mẹ, bạn cần chuẩn bị trước bình sữa đã được làm sạch, tiệt trùng sơ qua với nước sôi. Sau khi rửa sạch bình, mẹ lấy khăn lau thấm bớt lượng nước thừa hoặc để ráo tự nhiên. Chuẩn bị thêm một túi đựng sữa chuyên dụng để đảm bảo sữa được bảo quản tốt ở môi trường bên ngoài. Dùng khăn mềm và thấm cùng với nước ấm để lau qua bầu vú trước khi thực hiện vắt sữa. Trước khi vắt sữa có thể massage quanh bầu vú nhẹ nhàng, đây chính là cách kích sữa bằng tay để dễ vắt hơn.

Hướng dẫn cách vắt sữa mẹ bằng tay

  • Hãy chọn cho mình tư thế thoải mái nhất, mẹ có thể đứng hoặc ngồi miễn sao cảm thấy có thể vắt sữa dễ dàng là được. Đặt bình sữa nằm gần với ngực.
  • Dùng tay nâng bầu vú đảm bảo sao cho ngón trỏ được đặt ở dưới bầu vú và gần quầng vú. Ngón cái nằm vị trí trên bầu vú và đối diện ngón trỏ.
  • Điều chỉnh lại vị trí của tay sao cho phù hợp. Với những trường hợp mẹ có quầng vú rộng, có thể để tay lùi trong quầng vú một chút. Ngược lại, các ngón tay nên đặt ở bên ngoài.
  • Tiếp tục ấn nhẹ các đầu ngón tay vào bầu ngực, dùng ngón trỏ, ngón cái ép xuôi quầng vú hướng về phía trước, đẩy sữa khỏi các túi sữa, tràn ra đầu vú.
  • Nới lỏng lực tay, tiếp tục làm lại các thao tác trên thêm một lần nữa sau đó chuyển sang bên ngực còn lại nếu thấy dòng sữa có xu hướng chảy ra chậm lại. Thông thường, thời gian cho một bên ngực là khoảng từ 3-5 phút.
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Để vắt sữa mẹ, bạn cần chuẩn bị trước bình sữa đã được làm sạch - Ảnh minh họa: Internet

Sữa mẹ bảo quản được bao lâu?

Nhiều mẹ thắc mắc liệu rằng sau khi áp dụng cách vắt sữa mẹ bằng tay thì “Sức bền” của sữa mẹ sẽ được bao lâu. Trên thực tế, thời gian bảo quản sữa mẹ có thể khiến bạn bất ngờ. Việc bảo quản sữa mẹ không chỉ giúp phục vụ cho việc mở rộng “kho” dự trữ thức ăn cho con mà còn giúp đảm bảo sức khỏe cho bé khi thưởng thức sữa. Để giữ được sữa mẹ lâu trong môi trường bên ngoài, mẹ có thể áp dụng theo các cách dưới đây.

Giữ trong môi trường lạnh

Thông thường, sữa mẹ không còn tươi ngon nếu để vài giờ trong môi trường nhiệt độ thường. Trong khi đó, sữa mẹ có thể giữ nguyên độ an toàn tận 6 giờ sau khi vắt ra. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ cao, tốt hơn hết, mẹ nên bảo quản lạnh sữa càng sớm càng tốt, tốt nhất trong 4 giờ sau khi vắt.

Ngay cả khi du lịch, không thể chở theo tủ lạnh cồng kềnh, bạn có thể trữ sữa trong túi cách nhiệt, bỏ vào đó một túi chứa gel làm lạnh. Sữa mẹ có thể sử dụng được trong 24 giờ nếu như được bảo quản theo phương pháp này. Một khi được để lạnh, sữa mẹ sẽ vẫn ngon đến tận 2-3 ngày sau. Và mẹ có thể để sữa đông đá để giúp giữ được chất lượng lâu hơn, thậm chí là kéo dài đến 2-3 tuần.

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Khi được để lạnh, sữa mẹ sẽ vẫn ngon đến tận 2-3 ngày sau - Ảnh minh họa: Internet

Đặt sữa đúng vị trí

Thời gian bảo quản sữa mẹ sẽ được tăng lên nếu như sữa mẹ được đặt ở vị trí sâu phía trong tủ lạnh thay vì để ngay nơi cánh cửa. Đối với những loại tủ lạnh chỉ có 1 cánh cửa chung cả ngăn đá lẫn các ngăn còn lại, sữa mẹ bảo quản đông lạnh sẽ giữ được độ tươi cho đến 2-3 tuần. Nếu gia đình bạn sử dụng chiếc tủ lạnh 2 cánh, có cửa riêng cho ngăn đá và ngăn lạnh thông thường, sữa mẹ thậm chí được bảo quản lâu lên đến 3 tới 6 tháng. Còn nếu sữa được dự trữ trong một chiếc tủ kem, hạn sử dụng có thể tăng lên 6 đến 12 tháng.

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Thời gian bảo quản sữa mẹ sẽ được tăng lên nếu như sữa mẹ được đặt ở vị trí - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi vắt sữa bằng tay

Trong quá trình áp dụng cách vắt sữa mẹ bằng tay, để sữa có thể chạy ra nhanh và không làm tắt ti sữa hay khiến mẹ cảm thấy đau đớn, hãy lưu ý những vấn đề như:

  • Chỉ dùng tay ấn nhẹ ở bầu ngực khi vắt sữa, tránh dùng lực quá mạnh như bóp, hoặc lấy tay vuốt mạnh bầu ngực để khiến sữa chảy ra nhanh hơn. Việc này không chỉ không mang lại tác dụng mà còn có thể làm tổn thương các mô quanh ngực.
  • Di chuyển các đầu ngón tay xung quanh bầu vú khi vắt sữa để bảo đảm rằng sẽ không có tuyến sữa nào bị “bỏ rơi.”
  • Vệ sinh sạch sẽ bàn tay, bầu vú trước khi thực hiện vắt sữa
  • Sữa mẹ sau khi đã vắt xong nên trữ lạnh ngay, sữa có thể giữ từ 2-3 ngày.
  • Nếu sữa mẹ bảo quản trong tủ đông, trước khi lấy ra cho bé uống, mẹ nên rã đông bằng cách đặt bình sữa vào trong nước ấm, giúp làm tăng nhiệt độ sữa. Lắc đều sữa mẹ trước khi cho trẻ uống để phân bố lượng chất béo có chứa trong sữa. Sữa sau khi đã được rã đông, nếu thấy trẻ dùng không hết, cũng không nên dùng lại.
  • Không dùng lò vi sóng hâm nóng sữa vì có thể lò vi sóng sẽ làm mất đi lớp kháng thể có chứa trong sữa.
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Massage ở bầu ngực khi vắt sữa - Ảnh minh họa: Internet

Nặn sữa bằng tay có ảnh hưởng gì không

Ngày nay, với sự ra đời của nhiều sản phẩm máy vắt sữa, vừa nhanh chóng, vừa tiện lợi, nhiều mẹ không dùng cách vắt sữa truyền thống nữa vì cho rằng vắt sữa bằng máy nhanh chóng, vệ sinh hơn. Tuy nhiên, đừng so sánh vắt sữa bằng tay hay máy tốt hơn vì trên thực tế việc cả hai cách lấy sữa này đều mang kết quả như nhau. Ngoài ra, việc vắt sữa mẹ bằng tay còn đem đến nhiều lợi ích cho cả mẹ lẫn bé:

  • Giảm sự khó chịu cho bà mẹ nhờ vào việc giảm bớt căng tức sữa, tắt ống dẫn sữa
  • Không tốn kém, dễ làm và không phải làm nhiều lần
  • Tiết kiệm thời gian khử trùng các thiết bị cho con bú.
  • Thuận tiện, không cần phải xách theo các dụng cụ vắt sữa nặng nề mỗi khi đi du lịch, không cần sử dụng đến điện
  • Giảm cảm giác bị khó chịu mỗi khi vắt sữa bằng máy
  • Phương pháp này giúp kích thích, đẩy nhanh phản xạ sữa xuống
  • Ngoài ra, cách vắt sữa mẹ bằng tay thường xuyên còn giúp làm giảm các triệu chứng cương tức ngực, tắc tia sữa, rỉ sữa, viêm tuyến vú...ở mẹ
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Vắt sữa mẹ bằng tay mang đến nhiều lợi ích cho mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Hi vọng, với những thông tin về cách vắt sữa mẹ bằng tay, những nguyên tắc trong quá trình vắt sữa sẽ giúp mẹ có được phương pháp vắt sữa đúng cách, tránh việc tổn thương các mô mỏng manh quanh bầu vú của mẹ trong quá trình thực hiện vắt sữa cho bé.

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