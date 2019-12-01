Xử trí thế nào khi trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh

Không phải tất cả những trường hợp trẻ bị sốt đầu nóng chân tay lạnh đều đáng lo. Hiện tượng nóng sốt đôi khi là biểu hiện mà cơ thể đang chống lại những tác nhân gây bệnh. Khi có các tác nhân lạ xâm nhập vào trong cơ thể, hệ thống miễn dịch của trẻ sẽ ngay lập tức tạo ra những kháng thể nhằm ngăn chặn sự xâm nhập này. Đồng thời với đó, trung tâm điều khiển nhiệt thuộc hệ thần kinh trung ương cũng sẽ ra tín hiệu để cho cơ thể giải thoát được lượng nhiệt ra ngoài và bằng phản ứng sốt.

Có rất nhiều trường hợp trẻ sốt nhưng bàn chân, tay lạnh cóng. Khi thấy con sốt, nhiều bố mẹ cố gắng làm ấm cơ thể cho trẻ bằng cách đắp nhiều chăn lên người của trẻ hoặc băn khoăn liệu trẻ sốt chân tay lạnh có nên đi tất để giữ ấm cho trẻ. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nếu trẻ bị sốt chân tay lạnh đầu nóng thì cách này chẳng những không thể giúp trẻ khỏe hơn mà còn có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bé cưng, làm cho bệnh thêm nặng hơn. Vậy trường hợp trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh thì phụ huynh phải xử trí như thế nào? chăm sóc thế nào để trẻ mau hạ sốt?

Đa phần các trường hợp trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh đều là do tấn công từ các loại vi-rút, vi khuẩn gây ra bệnh ở trẻ em như: thuỷ đậu, sốt xuất huyết, siêu vi gây bệnh cúm, bệnh chân tay miệng… Một số trẻ sốt do hiện tượng mọc răng, bị cảm nắng hoặc cơ thể nóng sốt sau tiêm phòng.

Nếu thấy cơ thể trẻ nóng, khi đo nhiệt kế báo hiệu nhiệt độ cơ thể trẻ từ 38,5 độ C thì lúc này là trẻ sốt cao, cần phải có sự can thiệp bằng những biện pháp hạ sốt hoặc là dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ. Quá trình sốt sẽ khiến cho nhiệt độ cơ thể trẻ tăng lên đột ngột, dẫn đến việc hệ thần kinh trung ương sẽ điều khiển khiến cho nhiệt độ thoát ra ngoài và đi qua da. Từ đó, gây ra hiện tượng sốt ở trẻ nhỏ. Đó là lý do khiến cho trẻ bị sốt, đầu nóng nhưng tay chân lại bị lạnh.

Tình trạng bé sốt tay chân lạnh tím tái kéo dài cũng có thể gây ra các biến chứng vô cùng nguy hiểm đến sức khoẻ của trẻ như bị co giật, mất nước, chứng rối loạn hô hấp, nếu nặng hơn còn có thể để lại những di chứng ở não và thậm chí là dẫn đến tử vong.

Dấu hiệu trẻ bị sốt tay chân lạnh

Ngoài các triệu chứng thông thường, đặc trưng của một cơn sốt gồm: người lừ đừ, thiếu sức lực, cơ thể đổ mồ hôi nhiều, trẻ quấy khóc, sờ thấy nóng ở vùng trán, bụng…, phụ huynh cũng sẽ nhận thấy ở tay chân của trẻ sờ vào lạnh toát. Theo chuyên gia về y tế, nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh phần lớn là do ảnh hưởng của vi-rút tấn công vào các mao mạch, gây ra rối loạn hệ vận động mạch, dẫn tới hạ nhiệt độ đột ngột ở tứ chi. Những biểu hiện cho thấy triệu chứng bệnh ở trẻ đang rơi vào tình trạng nguy hiểm có thể kể đến như:

Môi, má ửng đỏ, nóng

Bé liên tục quấy khóc, mặt mũi có biểu hiện tím tái, đổ mồ hôi trộm nhiều

Tay chân lạnh trong nhiều giờ

Nóng sốt liên tục từ 38,5 đến 39 độ và không có dấu hiệu thuyên giảm dù áp dụng rất nhiều biện pháp chữa trị tạm thời

Trẻ có dấu hiệu ngưng quấy khóc, người trở nên lừ đừ, ngủ nhiều và cơ thể mềm, mỏi

Bé liên tục quấy khóc, mặt mũi có biểu hiện tím tái - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh có nguy hiểm?

Hiện tượng trẻ sơ sinh bị sốt lạnh chân tay có thể lý giải là do cơ thể bị bệnh, hệ miễn dịch của cơ thể trẻ sẽ sản sinh ra những kháng thể ngăn lại xâm nhập của vi khuẩn hay virus. Quá trình sản sinh kháng thể khiến cho cơ thể bắt đầu sản sinh ra các năng lượng, làm cho nhiệt độ cơ thể dần tăng lên. Kèm theo đó là các thần kinh trung ương chỉ huy cơ thể phải thoát nhiệt ra ngoài. Do đó, một số trẻ dù nóng đầu nhưng tay chân lạnh.

Trẻ khi bị sốt chân tay lạnh sẽ có lợi là thân nhiệt sẽ được hạ xuống, từ đó giúp cho trẻ hạ cơn sốt nhanh. Tuy vậy, nó lại khiến cho trẻ có cảm giác mệt mỏi, mất ngủ, kém ăn. Nếu trẻ không được đưa điều trị sớm, kịp thời và đúng cách có thể gây ra những tổn thương ở não bộ, hệ vận động trở nên khó khăn, thậm chí là dẫn tới tử vong…

Trẻ khi bị sốt chân tay lạnh sẽ có lợi là thân nhiệt sẽ được hạ xuống - Ảnh minh họa: Internet

Phụ huynh cần làm gì khắc phục tình trạng sốt ở trẻ

Khi trẻ sơ sinh có biểu hiện bị sốt chân tay lạnh, phụ huynh cần bình tĩnh và làm những việc sau để giúp cho trẻ giảm đi triệu chứng bệnh và cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn:

Đưa trẻ đến những nơi có không khí dễ chịu, thoáng mát. Mẹ nên cho trẻ mặc những bộ quần áo rộng, mềm mại, có độ co giãn và thấm hút mồ hôi tốt, nới lỏng quần áo.

Lau, làm sạch người cho trẻ với khăn ấm.

Cho trẻ uống nhiều nước giúp hạn chế tình trạng mất nước và giảm thân nhiệt.

Theo dõi thường xuyên nhiệt độ cơ thể trẻ để có những biện pháp chữa và xử lý kịp thời. Nếu thấy trẻ sốt dưới 38 độ C thì chỉ cần áp dụng các biện pháp trên để giúp hạ nhiệt. Nhưng nếu thấy trẻ có dấu hiệu sốt cao hơn 38 độ thì bên cạnh việc sử dụng các biện pháp trên, phụ huynh nên sử dụng thêm những loại thuốc hạ sốt theo chỉ định, liều lượng và có sự tư vấn từ bác sĩ.

Theo dõi thường xuyên nhiệt độ cơ thể trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chăm sóc trẻ sơ sinh bị sốt

Khi trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh, tuyệt đối không được cho trẻ mặc nhiều quần áo hoặc quấn nhiều lớp chăn cho trẻ vì sợ trẻ bị lạnh.

Bố mẹ không dùng nước lạnh lau người cho trẻ bởi sẽ dễ làm trẻ bị bỏng lạnh. Do khi sốt, nhiệt độ từ cơ thể bé đang cao, nếu gặp lạnh đột ngột sẽ làm làn da vốn mỏng manh của trẻ bị bỏng, gây ảnh hưởng đường hô hấp.

Không lạm dụng thuốc hạ sốt, chú ý không được cho trẻ dùng thuốc hạ sốt quá liều.

Không được pha rượu, cồn , giấm vào trong nước cho trẻ tắm.

Trường hợp nếu trẻ bị sốt sau khi uống thuốc 2 tiếng mà không thấy trẻ có biểu hiện hạ sốt kèm theo đó những dấu hiệu như mệt mỏi, ngủ li bì và kém ăn… Bố mẹ nên cho bé đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được chuẩn đoán, điều trị kịp thời.

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Bố mẹ không dùng nước lạnh lau người cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp phòng ngừa trẻ bị sốt chân tay lạnh

Hiện tượng nóng, sốt, lạnh chân tay ở trẻ sơ sinh là một trong những tình khá phổ biến ở trẻ nhỏ do đường hô hấp và hệ miễn dịch của bé đang trong giai đoạn hoàn thiện để thích ứng với môi trường sống mới. Do đó, để có thể phòng ngừa và hạn chế tình trạng này, phụ huynh có thể phòng ngừa cho trẻ bằng cách:

Cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ phát triển tốt, tăng cường sức đề kháng cơ thể.

Đảm bảo cho trẻ ngủ đủ giấc, hợp lý để cơ thể cũng như sức đề kháng phát triển tốt.

Lựa chọn quần áo phù hợp cho trẻ, đảm bảo về mùa đông ấm áp và thoáng mát mùa hè.

Giữ gìn môi trường sống của trẻ sạch sẽ, trong lành, không khí thoáng đãng.

Vệ sinh cơ thể trẻ sạch sẽ để trẻ luôn cảm thấy dễ chịu.

Hạn chế để trẻ đến nơi đông người. Khi ra ngoài, nên cho bé đeo khẩu trang.

Cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ phát triển tốt - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, khi trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh, phụ huynh nên bình tĩnh và theo dõi nhiệt độ, diễn biến bệnh của trẻ. Từ đó, có các biện pháp xử lý, tránh xảy ra biến chứng nguy hiểm. Hi vọng, những thông tin trên có thể giúp ít cho phụ huynh trong việc chăm sóc trẻ nhỏ trong gia đình.