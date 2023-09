Xử trí thế nào khi trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh

Nhiệt độ cơ thể trẻ từ 38,5 độ C thì lúc này là trẻ sốt cao - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy cơ thể trẻ nóng, khi đo nhiệt kế báo hiệu nhiệt độ cơ thể trẻ từ 38,5 độ C thì lúc này là trẻ sốt cao, cần phải có sự can thiệp bằng những biện pháp hạ sốt hoặc là dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ. Quá trình sốt sẽ khiến cho nhiệt độ cơ thể trẻ tăng lên đột ngột, dẫn đến việc hệ thần kinh trung ương sẽ điều khiển khiến cho nhiệt độ thoát ra ngoài và đi qua da. Từ đó, gây ra hiện tượng sốt ở trẻ nhỏ. Đó là lý do khiến cho trẻ bị sốt, đầu nóng nhưng tay chân lại bị lạnh.

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh

Đa phần các trường hợp trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh đều là do tấn công từ các loại vi-rút, vi khuẩn gây ra bệnh ở trẻ em như: thuỷ đậu, sốt xuất huyết, siêu vi gây bệnh cúm, bệnh chân tay miệng… Một số trẻ sốt do hiện tượng mọc răng, bị cảm nắng hoặc cơ thể nóng sốt sau tiêm phòng.