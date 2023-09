Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên - đừng xem nhẹ

Nhiễm trùng đường hô hấp trên có nguy hiểm không?

Nếu tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp trên ở trẻ, đặc biệt nhiễm trùng đường hô hấp trên ở trẻ sơ sinh không được xử trí đúng, kịp thời sẽ gây ra nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một trong những biến thể nguy hiểm của bệnh này chính là tử vong do bị đồng nhiễm với đường hô hấp dưới, tự làm nặng lẫn nhau.

Do vậy, dù là bệnh thông thường như cảm lạnh thì có thể dẫn đến viêm phổi ở trẻ nhỏ. Trường hợp viêm đường hô hấp trên ở thể nặng, do vi khuẩn gây ra sẽ dễ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như: viêm não, viêm cầu thận, thấp khớp cấp….

Cách phòng bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên

Giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh, đặc biệt khi đưa trẻ ra ngoài buổi tối hoặc vào buổi sáng sớm, nên giữ ấm những vùng quan trọng của cơ thể như bàn chân, ngực, đầu, cổ.

Cho trẻ bú sữa mẹ duy trì đến 2 tuổi

Cho bé ăn dặm đúng thời điểm, chế độ dinh dưỡng hợp lý

Cho bé uống nhiều nước, bổ sung đủ dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, hoa quả

Tiêm chủng đầy đủ cho bé

Giữ vệ sinh sạch sẽ, chú ý vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý

Không cho trẻ dùng thức ăn hay đồ uống quá lạnh

Không tiếp xúc với môi trường khói thuốc lá, bụi, giữ nhà luôn sạch sẽ, thông thoáng

Hạn chế cho bé đến nơi đông người, nhất là trong mùa dịch bệnh

Khi trẻ có biểu hiện của nhiễm khuẩn đường hô hấp trên nên đưa trẻ đến tư vấn bác sĩ kịp thời

Giữ vệ sinh sạch sẽ, chú ý vệ sinh mũi của trẻ - Ảnh minh hoạ: Internet

Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên

Điều trị cùng với thuốc

Nếu chọn phương pháp điều trị bằng thuốc sẽ chủ yếu sử dụng những loại thuốc giảm ho, chống viêm,... Bạn cần lưu ý không nên tự mua thuốc mà nên dùng thuốc theo tình trạng của bệnh và phải tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Với những trường hợp tìm ra căn nguyên gây bệnh là do virus gây ra thì sẽ điều trị những triệu chứng bằng các loại thuốc vừa kể trên. Còn trong trường hợp bị viêm đường hô hấp trên là do vi khuẩn gây nên, có thể dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm theo phác thảo của bác sĩ.

Điều trị không dùng thuốc

Với trẻ có biểu hiện bị ngạt, chảy nước mũi

Lau và làm thông thoáng vùng mũi bằng khăn mềm

Dùng loại nước muối sinh lý nhỏ vào 2 bên mũi, sau đó lấy dịch mũi bằng dụng cụ hút mũi (lưu ý không dùng miệng để hút vì miệng người lớn chứa nhiều vi khuẩn). Cuối cùng dùng tăm bông làm khô mũi.

Nên làm thông mũi của bé trước khi cho ăn hoặc bú, như thế mới tránh bé bị nôn khi ăn

Không lạm dụng nước muối sinh lý quá nhiều vì có thể dễ gây teo niêm mạc mũi

Đặt bé nằm cao đầu hay bế ở tư thế đứng song song với mẹ.

Giữ ấm cho bé vào mùa lạnh, vệ sinh sạch sẽ cho bé, tránh những nơi ẩm thấp.

Với trẻ có hiện tượng sốt cao

Nếu trẻ sốt ở nhiệt độ từ 37,5 - 38,5 độ C, hãy để bé nằm trong phòng mát, mặc quần áo thoáng mát và cho bé uống nhiều nước, lau mát vùng trán, bẹn, nách bằng nước ấm, liên tục đo nhiệt độ cơ thể của trẻ (cứ 30 phút đo 1 lần).

Với trẻ bị sốt trên 38.5 độ, tiếp tục lau mát vùng trán, bẹn, nách với nước ấm. Cho trẻ dùng thuốc hạ sốt. Cứ sau khoảng 4 - 6 tiếng có thể sử dụng tiếp thuốc hạ sốt nếu thấy nhiệt độ cơ thể trẻ vẫn nằm ở mức trên 38.5 độ C.

Có thể kết hợp cho trẻ tắm nước ấm để hạ nhiệt độ, tránh tình trạng co giật khi bị sốt quá cao. Kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bé liên tục (cứ 30 phút - 1h kiểm tra lại 1 lần).

Liên tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Với trẻ gặp các triệu chứng ho

Triệu chứng ho ở trẻ hầu hết là do nhiễm khuẩn hô hấp trên gây ra. Ho do nhiễm khuẩn chủ yếu là do tình trạng tăng tiết gây nhiều đờm hay co thắt đường hô hấp trên. Phụ huynh có thể dùng thuốc để giảm ho cho trẻ, tuy nhiên nên hỏi ý kiến của bác sĩ. Ngoài ra, bạn cũng có thể cho trẻ uống chút mật ong pha loãng hay quất hấp với đường kính và cho bé nhấp miệng cũng có tác dụng giảm ho rất hiệu quả. Ngoài ra, về chế độ dinh dưỡng của trẻ, phụ huynh chú ý nên bổ sung những loại thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ như: gạo, thịt nạc, trứng, đậu đỗ, rau xanh, cá hồi….

Có thể cho trẻ uống chút mật ong pha loãng để kháng viêm - Ảnh minh họa: Internet

Với trẻ có biểu hiện bị nôn

Khi bé có triệu chứng bị nôn, bạn hãy cho trẻ nằm nghiêng sang 1 bên, làm sạch những chất nôn nằm ở miệng, họng hoặc mũi. Nếu trẻ bị nôn có kèm theo nhiều biểu hiện khác như mắt trũng, mệt li bì thì nên đưa trẻ đến bác sĩ khám để có thể sớm tìm ra phương pháp chữa trị kịp thời cho bé.

Nên đưa trẻ đến bác sĩ khám nếu thấy có dấu hiệu bệnh nặng - Ảnh minh hoạ: Internet

Nhiều người trong chúng ta vẫn lo lắng nhiễm khuẩn đường hô hấp trên ở trẻ em liệu có nguy hiểm không? Như đã nói ở trên, đây là một trong những bệnh thông khá phổ biến và thường là lành tính. Tuy nhiên, cũng không nên xem nhẹ mà ngay khi thấy trẻ có những biểu hiện của bệnh thì nên xem xét tình trạng bệnh và sớm đưa đến các cơ sở y tế chữa trị cho bé trước khi bệnh chuyển sang những biến thể nguy hiểm hơn.