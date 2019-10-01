Làm thế nào khi trẻ bị tiểu són

Sống khỏe 01/10/2019 11:13

Trẻ bị tiểu són không phải là tình trạng hiếm gặp và có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này ở trẻ. Nếu bé bị tiểu són ở mức độ nghiêm trọng, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ở các bệnh viện để chữa trị kịp thời. Trường hợp nhẹ có thể khắc phục tại nhà.

Tại sao trẻ bị tiểu són

Biểu hiện trẻ bị tiểu són

Tiểu són là bệnh lý rối loạn tiểu tiện, tiểu không tự chủ. Nước tiểu thường tự trào ra khỏi cơ quan sinh dục khi người bệnh có bất kì tác động nhẹ nào trên cơ thể như ho, hắt hơi hay chưa kịp di chuyển vào nhà vệ sinh.

Đừng xem thường nếu thấy trẻ có hiện tượng són tiểu
Đừng xem thường nếu thấy trẻ có hiện tượng tiểu són - Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện tượng tiểu són thường xảy ra nhiều ở trẻ nhỏ, tuy trẻ sơ sinh bị són tiểu không phải là căn bệnh quá nguy hiểm nhưng ba mẹ cũng không nên xem thường khi thấy bé bị tiểu buốt hay bí tiểu ở trẻ em, nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân để từ đó có cách khắc phục và điều trị hợp lý. Trẻ bị tiểu són sẽ có những biểu hiện sau:

  • Nước tiểu rỉ ra ngoài khi ho, hắt hơi hay tập thể dục
  • Nước tiểu nhỏ ra ngoài thường xuyên, không kiềm lại được
  • Buồn tiểu đột ngột không kịp đến nhà vệ sinh đã tiểu ra ngoài

Nguyên nhân tiểu són ở trẻ 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ sơ sinh bị tiểu dắt hay són tiểu thường là do:

Cơ quan niệu đạo yếu hoặc tổn thương

Ở trẻ nhỏ, hệ thống cơ quan nội tạng vẫn còn chưa hoàn thiện, trong đó cơ quanh niệu đạo còn yếu sẽ không thể kiểm soát được nước tiểu, làm cho nước tiểu bị thoát ra ngoài dù bàng quang không có hiện tượng co thắt.

Ở trẻ nhỏ, hệ thống cơ quan nội tạng vẫn còn chưa hoàn thiện
Ở trẻ nhỏ, hệ thống cơ quan nội tạng vẫn còn chưa hoàn thiện - Ảnh minh họa: Internet

 

Đi tiểu vẫn chưa hết

Nếu thấy các bé gái, bé trai bị rỉ nước tiểu có thể là do tiểu chưa hết, nước tiểu vẫn còn một ít trong bàng quang, khi đó bàng quang sẽ nhanh đầy nước trở lại, nước tiểu tự thoát ra ngoài.

Trẻ nhỏ bị mắc chứng ho

Khi trẻ bị ho vài ngày, các cơ kiểm soát nước tiểu ở vùng niệu đạo bị suy yếu đi, không đủ sức khỏe giữ nước tiểu, gây nên hiện tượng trẻ bị tiểu són.

Cách chữa đi tiểu dắt ở trẻ nhỏ

Khi thấy trẻ có hiện tượng đi tiểu dắt thường xuyên, các bậc phụ huynh nên nhanh chóng đưa con đến những cơ sở y tế để thăm khám bác sĩ và có những biện pháp điều trị hợp lý. Nếu trẻ có biểu hiện nhẹ, bạn có thể áp dụng một số mẹo chữa trẻ đi tiểu nhiều cách điều trị dưới đây:

Chữa trẻ bị tiểu són bằng phương pháp dân gian

Cùng với việc điều trị trẻ bị tiểu són theo như phác đồ của bác sĩ, phụ huynh cũng có thể tham khảo và áp dụng các biện pháp dân gian sau:

Râu ngô

Râu ngô có tính hàn, mát, thương được sử dụng làm nước uống, đặc biệt là trong mùa hè. Ngoài ra, râu ngô cũng được dùng làm phương pháp giúp chữa trị tiểu són ở trẻ em được khá nhiều người áp dụng. Chữa trẻ bị són tiểu bằng phương pháp dân gian với râu ngô khá đơn giản. Bạn chọn râu ngô còn tươi, bông mã đề và ngọn tre non mỗi thứ một ít và phơi khô, sau đó đem đun với nước, để nguội và cho trẻ uống hàng ngày.

Rau má

Giống như tâu ngô, rau má cũng tính mát, nhờ đó có tác dụng tốt trong việc thanh nhiệt giải độc và lợi tiểu, là một trong những cách chữa tiểu són ở trẻ em rất an toàn, lành tính. Bạn có thể lấy một ít lá rau má và rửa sạch, sau đó xay và lọc lấy nước cho bé uống mỗi ngày.

có tác dụng tốt trong việc thanh nhiệt giải độc và lợi tiểu
Rau má tác dụng tốt trong việc chữa tiểu són - Ảnh minh họa: Internet

 

Bột sắn dây

Sắn dây là thực phẩm bổ dưỡng không chỉ với người lớn mà cũng rất tốt cho trẻ nhỏ. Sắn dây vị ngọt và tính mát, giúp thanh nhiệt và giải độc, thông đường tiết niệu. Để chữa tiểu dắt ở trẻ, bạn lấy củ sắn dây là đem rửa sạch, sau đó thái thành lát mỏng rồi đem phơi khô, nghiền thành bột mịn. Mỗi ngày, dùng bột sắn dây pha cho bé uống 10g cùng với nước ấm để giúp cải thiện tình trạng tiểu rắt.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi vị chua ngọt, tính hàn, giúp nhuận tràng, thanh nhiệt cơ thể và giải độc. Lấy một ít lá mồng tơi tươi và rửa sạch, sau đó đem đun với nước cho trẻ uống hoặc chế biến thành những món ăn khác. Lưu ý, không nên dùng nếu trẻ bị lạnh bụng hoặc bị tiêu chảy.

Bí xanh

Bí xanh ngọt, mát, giúp chữa trẻ bị tiểu són rất tốt. Chọn quả bí xanh còn tươi, gọt vỏ và xay lọc lấy nước, hòa cùng một chút muối cho dễ uống. Hoặc cũng có thể ăn sống bí xanh hoặc chế biến thành món ăn trong 10 ngày để tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt thuyên giảm. Hoặc có thể luộc bí xanh ăn hàng ngày và uống cả nước luộc càng tốt.

Bí xanh ngọt, mát, giúp chữa trẻ bị són tiểu rất tốt
Bí xanh ngọt, mát, giúp chữa trẻ bị tiểu són rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

 

Giá đỗ

Giá đỗ là loại thực phẩm rất quen thuộc, được dùng chế biến với nhiều món ăn, giá đỗ rất giàu dinh dưỡng, tác dụng tốt cho sức khỏe như: Thanh nhiệt, chống viêm, giải độc, kháng khuẩn…phụ huynh có thể nấu những món ăn từ giá đỗ cho bé ăn hoặc nấu nước giá đỗ cho trẻ em uống mỗi ngày sẽ có tác dụng hỗ trợ rất tốt, giảm hiện tượng trẻ bị tiểu són.

Đậu đỏ

Khi bé gặp tình trạng đi tiểu nhiều lần, bạn có thể hạn chế tình trạng này bằng cách một ít đậu đỏ, đem đi hầm chín nhừ cùng với mề gà, cho trẻ ăn hàng ngày. Áp dụng phương pháp này trong vài ngày sẽ thấy hiệu quả mang lại rất khả quan.

đậu đỏ, đem đi hầm chín nhừ cùng với mề gà, cho trẻ ăn hàng ngày
Nấu đậu đỏ hầm chín nhừ cùng mề gà, cho trẻ ăn giúp chữa tiểu són - Ảnh minh họa: Internet

 

Chữa trẻ bị tiểu són bằng thuốc tây

Những phương pháp dân gian giúp chữa hiện tượng tiểu són của trẻ chỉ có tác dụng hỗ trợ chứng tiểu dắt sinh lý và thường không mang lại hiệu quả nếu trẻ gặp tình trạng tiểu rắt do ảnh hưởng bệnh lý. Nếu chứng tiểu rắt ở trẻ kéo dài và có kèm theo những triệu chứng như: sốt, bị đau bụng, nước tiểu có lẫn máu và có mủ lợn cợn, đi tiểu buốt… thì nên nhanh chóng tìm biện pháp điều trị như:

  • Dùng kháng sinh, kháng viêm nếu trong trường hợp trẻ bị mắc viêm bàng quang, hay bị nhiễm khuẩn ở đường tiết niệu.
  • Phẫu thuật nếu trường hợp bé trai đi tiểu bị đau do bị hẹp hoặc dài bao quy đầu.

Trong quá trình điều trị, phụ huynh cần đặc biệt đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa về những loại thực phẩm nên và không nên dùng cho trẻ. Có thể bổ sung trong thực đơn những thực phẩm có tính mát và tăng cường bổ sung rau củ quả.

Những lưu ý để phòng ngừa tiểu són ở trẻ

Hiện tượng tiểu són gây ra ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt thường ngày của trẻ em. Để có thể phòng tránh, hạn chế tình trạng này cho trẻ, cha mẹ cần thực hiện những biện pháp dưới đây:

Tập cho trẻ em đi tiểu hết nước trong bàng quang

Tập cho trẻ em đi tiểu hết nước trong bàng quang - Ảnh minh họa: Internet

 

  • Cho trẻ uống nước đầy đủ mỗi ngày
  • Hình thành cho bé thói quen đi bộ, tập thể dục mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe và tăng sức đề kháng
  • Tập cho trẻ em đi tiểu hết nước trong bàng quang
  • Xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé
  • Tránh nấu thức ăn quá mặn, cay nóng, ăn nhiều thức ăn có chứa dầu mỡ
  • Hạn chế việc cho trẻ sử dụng nước ngọt, nước uống có gas,… vì sẽ làm kích thích bàng quang, gây són tiểu
  • Vệ sinh sạch sẽ vùng kín của trẻ mỗi ngày, tránh bị nhiễm trùng;
  • Cho trẻ tiếp xúc với các trò chơi vừa sức, an toàn tránh để trẻ bị tổn thương vùng kín, cột sống,…
  • Không cho trẻ em tiếp cận với văn hóa xấu, tiêu cực, dễ gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ
  • Hướng dẫn trẻ chủ động đi tiểu khi cơ thể có nhu cầu, không nhịn tiểu
Cách nấu cháo gà cho bé ăn dặm thơm ngon bổ dưỡng

Cách nấu cháo gà cho bé ăn dặm thơm ngon bổ dưỡng

Thịt gà là thực phẩm lý tưởng dùng để nấu cháo ăn dặm cho trẻ, tốt cho sự phát thể chất và trí não. Vì thế, mẹ hãy tham khảo các cách nấu cháo gà cho bé sau đây, bổ sung đủ chất mà không bị ngán. 

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