Mách mẹ cách chữa căng sữa khi cai sữa hiệu quả

Khi cho con bú sữa mẹ, mẹ đã quen với cơ chế sản xuất sữa đều đặn mỗi ngày. Vì vậy, khi cai cai sữa tình trạng căng sữa sẽ xảy ra. Cách chữa căng sữa khi cai sữa thế nào cho hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay!

Đối với một số chị em, quá trình cai sữa thực sự gian nan và vất vả, đặc biệt thường phải đối mặt với tình trạng bầu sữa căng tức. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cách chữa căng sữa khi cai sữa hiệu quả trong bài viết dưới đây. Cách chữa căng sữa khi cai sữa - Ảnh minh họa: Internet Vì sao khi cai sữa mẹ lại bị căng sữa? Trước khi tìm hiểu về cách chữa căng sữa khi cai sữa hay cách làm hết căng tức sữa khi cai sữa, bạn cần biết nguyên nhân căng sữa là do đâu. Thực chất, đây là hiện tượng rất phổ biến khi cai sữa do cơ thể mẹ không thể ngay lập tức ngừng sản xuất sữa, cần phải có thời gian thích nghi dần dần.

Ngoài dấu hiệu căng sữa, mẹ có thể thấy đau tức ngực, ngứa sưng, hai ngực bị căng và khó chịu bởi mô tuyến sữa bị phù nề. Nhiều mẹ còn có khả năng bị mệt mỏi, sốt cao. Mẹ không cần quá lo lắng vì tình trạng này sẽ hết sau một thời gian cai sữa, nhưng nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của mẹ. Các mẹ sẽ áp dụng những biện pháp khác nhau để giảm bớt đau. Tuy vậy, cũng có nhiều mẹ sẽ chủ động chịu đau mà không dùng những biện pháp can thiệp. Mẹ nên lưu ý đến trường hợp sữa bị ứ đọng, gây ách tắc trong hệ thống ống dẫn. Điều này sẽ khiến ngực mẹ càng ngày càng đau hơn do bầu vú bị sưng tấy, viêm tắc tia sữa, thậm chí là bị áp xe vú.

Trước khi dừng vắt sữa, mẹ có thể tích trữ một ít sữa để tủ bảo quản cho trẻ dùng dần hoặc tìm kiếm một loại sữa ngoài phù hợp - Ảnh minh họa: Internet Cách chữa căng tức sữa an toàn và hiệu quả Phần lớn chị em khi cai sữa đều bị căng tức là do cách cai quá đột ngột. Mẹ nên bắt đầu thực hiện chậm và từ từ để cơ thể cả mẹ và bé cũng có thời gian thích nghi. Chị em nên lưu ý một số điểm sau: Mức độ căng sữa và lượng sữa được sản xuất ra sẽ giảm dần đi khi nhu cầu ít dần.

Đây là một vấn đề mà hầu như mẹ nào cũng phải gặp khi cai sữa nên mẹ không cần phải đến bệnh viện thăm khám nếu không ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ của mẹ và ít những biến chứng nghiêm trọng.

Tình trạng căng ngực sẽ chỉ diễn ra lâu nhất trong 1 tuần, sau đó lượng sữa tiết ra sẽ giảm dần dần. Do đó, mẹ cứ yên tâm thư thái. Những cách giúp giảm đau khi cai sữa cho mẹ bị căng sữa Bạn đặt một chiếc khăn lạnh hoặc gel lạnh chườm lên bầu ngực để yên trong vòng vài phút. Một ngày làm như vậy vài lần, tình trạng sẽ được cải thiện đáng kể.

Dùng một lớp lá bắp cải đắp lên bầu ngực rồi mặc áo lót bên ngoài, phương pháp này sử dụng được kể cả khi đi ngủ. Mỗi chiếc lá dùng được từ 24 - 48 giờ. Dùng lá cải bắp giúp đỡ căng sữa hơn - Ảnh minh họa: Internet Những món ăn chứa lá lốt rất tốt cho việc bị căng sữa. Ngoài ra, bổ sung thêm các món ăn đảm bảo đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng

Bạn hãy cố gắng ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi và thư giãn vào mỗi tối bằng việc làm bất cứ việc gì mà bạn thích.

Hãy chủ động trò chuyện hay tâm sự với người thân thiết. Đây là cách đơn giản giúp bạn cải thiện và nâng cao tinh thần của mẹ. Bổ sung các chất dinh dưỡng cho trẻ khi đã không uống sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet Nếu quá đau tức ngực, bạn hãy sử dụng một số loạn thuốc giảm đau như paracetamol. Để chắc chắn hãy nghe theo chỉ định của bác sĩ.

Mẹ hãy giữ tâm lý thoải mái, đừng quá căng thẳng kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và em bé, thậm chí rất nguy hiểm.

Tìm kiếm thêm loại sữa phù hợp để đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ phát triển sau khi cai sữa. Bổ sung nhiều chất xơ và các loại dinh dưỡng khác trong quá trình cai sữa - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, mẹ cần phải lưu ý tránh một số việc sau: Mẹ không nên chườm nóng sẽ kích thích sữa tiết ra nhiều hơn. Tuy vậy, mẹ có thể ngâm mình trong bồn nước tắm ấm thì không sao bởi nó sẽ giúp mẹ thư giãn và giải tỏa căng thẳng tốt hơn.

Bạn hãy chủ động vệ sinh sạch sẽ vùng vú, không nên mặc những chiếc áo lót bó chặt.

Bạn không nên che giấu hoặc chủ quan với bất cứ vấn đề bất thường nào, ví dụ như: bầu ngực sưng đỏ, có mùi hôi lạ hay đau ngực quá mức, sốt,… Nếu bạn có những vấn đề này, hãy đi khám để phòng trừ việc bị viêm tuyến sữa hoặc bệnh nào đó. Đau ngực quá mức bạn cần đi khám để biết tình trạng thực tế - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những cách chữa căng sữa khi cai sữa để giúp cho các mẹ sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn trong giai đoạn khó khăn này. Hãy luôn để tinh thần vui vẻ, sảng khoái, điều này giúp cho việc cai sữa trở nên dễ dàng và kết thúc nhanh chóng. Hy vọng những kiến thức trong bài đã giúp đỡ cho mẹ phần nào trong quá trình nuôi con.

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