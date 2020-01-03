Tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa ho cho bé khi ngủ cấp tốc mà mẹ nên tham khảo

Nuôi dạy con 03/01/2020 16:26

Cách trị ho cho bé khi ngủ như thế nào nhanh chóng và hiệu quả nhất? Mẹ xem ngay các nguyên nhân của tình trạng ho ban đêm và bí quyết chữa trị dưới đây.

Tình trạng ho về đêm là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng bé khó ngủ, mất ngủ, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bé. Đặc biệt là vào những ngày trời lạnh, nhiệt độ ban đêm hạ thấp, bé rất hay bị ho khi ngủ. Vậy cách chữa ho cho bé khi ngủ như thế nào là nhanh chóng và hiệu quả nhất? Mẹ xem ngay các nguyên nhân của tình trạng ho ban đêm và bí quyết dưới đây để giúp bé ngủ ngon giấc hơn.

Cach chua ho cho be khi ngu
Cách chữa ho cho bé khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên nhân của tình trạng bé ho vào ban đêm khi ngủ

Trẻ cứ nằm ngủ là ho, nếu mẹ không biết nguyên nhân tại sao thì hãy xem các nguyên nhân cơ bản dưới đây:

  • Trẻ bị viêm phế quản: nếu trẻ bị ho mà kèm theo bị khó thở, thở hổn hển thì rất có thể là triệu chứng của bệnh này.
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Trẻ bị viêm phế quản dẫn tới ho nhiều vào ban đêm - Ảnh minh họa: Internet.
  • Viêm xoang: cùng là một nguyên nhân phổ biến, xoang viêm dẫn tới họng bị tắc nghẽn, dẫn tới viêm họng, ngứa cổ họng và trẻ sẽ bị ho.
  • Trào ngược dạ dày: nếu như trẻ bị trào ngược dịch dạ dày, khi trẻ nằm ngủ, dịch sẽ trào lên và khiến trẻ khó thở dẫn tới bị ho.
  • Vấn đề về tim: nhiều trường hợp bé nô đùa quá nhiều, tim đập nhanh và không thở kịp dẫn tới hiện tượng mất nước, ho hen về đêm. Tình trạng này còn có thể xảy ra ở một số trẻ bị bệnh về tim như thấp tim, suy tim.
  • Bệnh hen suyễn: những trẻ bị hen suyễn thường cảm thấy khó thở, đặc biệt khi ngủ áp lực của lồng ngực khiến trẻ khó chịu và dẫn tới tình trạng kho khan, thở dốc.
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Trẻ bị hen suyễn, khó thở dễ dẫn tới ho nhiều vào ban đêm - Ảnh minh họa: Internet.
  • Dị ứng cổ họng: Tình trạng họng của bé bị dị ứng do các nguyên nhân như sợi vải, lông thú hoặc bụi, trẻ hít phải khi ngủ sẽ dẫn tới bị ho.

Cách chữa ho cho bé khi ngủ

Làm gì khi trẻ ho nhiều? Nếu bạn mới phát hiện trẻ bị ho và tình trạng ở mức độ nhẹ, bạn có thể áp dụng một số cách trị ho vào ban đêm cho trẻ như sau để khắc phục:

Cho bé gối đầu cao hơn

Tư thế ngủ sai lệch là một trong các nguyên nhân dẫn tới tình trạng trẻ cứ nằm ngủ là ho. Đặc biệt là khi mẹ cho bé gối đầu thấp, bé bị đờm hoặc dịch mũi sẽ ứ đọng ở cổ họng, khiến bé khó thở và phản ứng đầu tiên là ho. Ngoài ra, trào ngược dạ dày cũng xảy ra do mẹ cho bé ngủ ở tư thế đầu thấp hơn người.

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Mẹ nên cho bé gối đầu cao hơn để thở dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet.

Vì vậy, cách chữa ho cho bé khi ngủ đơn giản nhất là mẹ nên gối đầu cho bé khoảng 15cm-20cm để đầu ở độ cao vừa đủ, tạo đường hô hấp thông thoáng, bé dễ thở khi ngủ và sẽ ngủ ngon hơn. Mẹ cũng không nên gối đầu quá cao khiến trẻ bị đau cổ và vai gáy sau khi thức dậy.

Nhờ sự hỗ trợ của máy tạo ẩm, phun sương

Một trong những nguyên nhân gây ho cho bé về đêm là tình trạng sử dụng điều hòa khiến không khí trong phòng bị lạnh và khô. Các căn bệnh về phế quản, tai, mũi, họng dễ xảy ra do không cung cấp đủ độ ẩm cho cơ thể bé. Đặc biệt là nếu trẻ đã bị ho, không khí càng khô thì tình trạng ho càng trầm trọng hơn.

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Sử dụng máy tạo ẩm để bé không bị khô họng - Ảnh minh họa: Internet.

Do vậy, mẹ có thể sử dụng thêm máy tạo ẩm hoặc máy phun sương trong phòng để cải thiện. Ngoài ra, mẹ có thể sử dụng một số loại tinh dầu trong quá trình tạo ẩm để tạo hương thơm dễ chịu, giúp bé ngon giấc, ngủ sâu hơn, ví dụ tinh dầu bạc hà, oải hương, chanh sả,...

Cách trị ho cho trẻ em bằng nước mật ong ấm

Đây là cách chữa ho hen cho trẻ rất tốt và an toàn, mật ong có tính nhiệt, giúp làm ấm cơ thể của bé hữu hiệu. Vậy nên nếu mẹ cho bé uống một chút nước ấm pha mật ong, cơ thể bé sẽ không bị lạnh khi ban đêm nhiệt độ thấp. Ngoài ra, mật ong còn có tính kháng khuẩn, giúp diệt vi khuẩn gây các bệnh viêm đường hô hấp. Tuy nhiên, mẹ lưu ý, chỉ những trẻ trên một tuổi mới được sử dụng cách chữa ho cho bé khi ngủ bằng nước mật ong vì ở độ tuổi nhỏ hơn, hệ tiêu hóa của bé rất yếu.

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Sử dụng nước mật ong cho bé trên 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet.

Xoa dầu nóng vào lòng bàn chân trẻ

Trong đông y, phần gan bàn chân có rất nhiều dây thần kinh ảnh hưởng đến thân nhiệt của cơ thể. Vì vậy, nếu chân lạnh, thân nhiệt của bé cũng sẽ dễ bị hạ xuống, dẫn tới cảm lạnh và ho. Khi ngủ mẹ có thể xoa một chút dầu nóng vào lòng bàn chân bé để giữ ấm. Ngoài ra, mẹ nên đi tất cho bé để phòng tránh khi về đêm, trời trở lạnh và nhiệt độ hạ thấp đột ngột.

Vệ sinh mũi và họng cho bé

Mũi và họng không được vệ sinh sạch sẽ dễ dẫn tới các bệnh viêm đường hô hấp và gây ho nhiều về đêm. Mẹ cần lưu ý rửa mũi, thông mũi bằng nước muối sinh lý và cho bé súc miệng trước khi ngủ. Cách trị ho vào ban đêm cho trẻ này cũng giúp mũi và họng bé thông thoáng, dễ thở hơn khi ngủ.

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Rửa mũi cho bé sạch sẽ, tránh viêm nhiễm - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là một số thông tin về nguyên nhân và cách chữa ho cho bé khi ngủ. Mẹ cần lưu ý các lý do khiến trẻ bị ho nhiều về đêm để lựa chọn phương pháp chữa trị cho bé kịp thời, giúp bé có giấc ngủ ngon giấc, ngủ sâu và đảm bảo sức khỏe.

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