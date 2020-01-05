Trẻ 11 tháng biết làm gì? Tìm hiểu thông tin liên quan đến trẻ 11 tháng tuổi

Trẻ 11 tháng biết làm gì, bé đã biết nói, biết đi chưa là những băn khoăn, thắc mắc của rất nhiều cha mẹ hiện nay.

Cha mẹ có con nhỏ sẽ hay quan tâm đến từng giai đoạn phát triển của con, đặc biệt là trẻ 11 tháng biết làm gì, mong ngóng nhìn thấy con phát triển từng ngày. Cùng tìm hiểu những thông tin về trẻ ở giai đoạn 11 tháng tuổi qua nội dung bài viết dưới đây. Trẻ 11 tháng biết làm gì? - Ảnh minh họa: Internet Đặc điểm của trẻ khi 11 tháng tuổi Ở tháng thứ 11, các trẻ có xu hướng tăng cân chậm hơn nhưng chiều cao lại phát triển nhanh hơn. Chiều cao trung bình là 72cm, cân nặng mức bình thường từ 8,5 – 10,5 kg. Các bé gái trong giai đoạn 11 tháng tuổi có chiều cao trung bình là 70cm, cân nặng mức bình thường từ 7,7 – 9,8 kg. Giai đoạn này giấc ngủ của bé cũng đã đều hơn, cha mẹ cũng dễ dàng ru bé vào giấc ngủ. Bé thường sẽ ngủ 2 giấc trong ngày.

Đặc điểm trẻ 11 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet Sự phát triển của trẻ trong giai đoạn 11 tháng tuổi Nhiều cha mẹ cảm thấy lo lắng khi thấy bé 11 tháng chưa biết đi hoặc bé 11 tháng chưa biết đứng thì hãy tham khảo kỹ phần nội dung này để có các thông tin bổ ích. Sự phát triển khả năng vận động: Trẻ 11 tháng tuổi bắt đầu tập đứng, có thể đứng vững và đi được vài bước đối với những bé phát triển nhanh. Vì vậy khi thấy trẻ 11 tháng biết đi thì cũng là một điều bình thường. Khi thấy con mình chưa đứng hay đi được thì không nên nghĩ rằng bé chậm phát triển. Trong giai đoạn này trẻ bắt đầu khám phá mọi thứ xung quanh, bé có thể tìm được các đồ vật xung quanh và cầm những đồ vật nhỏ lên tay. Bé 11 tháng biết đi - Ảnh minh họa: Internet Phát triển về tư duy: Giai đoạn 11 tháng tuổi là lúc não bộ của con phát triển mạnh, khả năng tư duy và tập trung của bé cũng cao hơn trước. Bé đã có thể hiểu được công dụng của những đồ sinh hoạt hàng ngày như thìa, bát, cốc… đồng thời biết lắng nghe những lời nói từ người khác.

Phát triển ngôn ngữ: Khi 11 tháng tuổi bé đã bắt đầu hiểu được những từ đơn giản, ví dụ khi bạn nói “không” với một hành động của bé thì bé sẽ ngừng lại hoặc có rút tay lại khi định lấy một đồ vật gì đó. Trẻ 11 tháng tuổi biết nói được một số từ đơn hoặc từ có 2 âm giống nhau. Việc nói nhiều hay ít còn tùy thuộc vào từng bé nên cha mẹ cũng đừng quá lo lắng về việc bé chưa biết nói trong giai đoạn này. Trẻ 11 tháng biết nói - Ảnh minh họa: Internet Phát triển tình cảm: Lúc này bé đã biết được giận hờn, buồn bã khi bạn la mắng hoặc bé cảm thấy sợ khi gần người lạ. Do đó, cha mẹ cần luôn bên con để vỗ về con, mang lại cảm giác yên tâm cho bé đồng thời dành nhiều thời gian để chơi đùa với con giúp tăng tình cảm và những cảm xúc tích cực cho bé. Qua đây chắc hẳn Cha Mẹ cũng đã có câu trả lời cho thắc mắc trẻ 11 tháng biết làm gì và cũng cảm thấy yên tâm khi con phát triển khỏe mạnh, bình thường.

Cách chăm sóc bé 11 tháng tuổi Dinh dưỡng: Giai đoạn 11 tháng tuổi là thời kỳ bé đang phát triển mạnh, nên cha mẹ cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho các bé. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ giúp bé bắt kịp sự phát triển mà trước đó đáng lẽ bé phải đạt được như biết nói, biết đi,…Ngoài cho trẻ bú sữa mẹ, bạn có thể chuẩn bị các bữa ăn dặm cho bé để giúp phát triển một cách toàn diện. Dinh dưỡng cho bé 11 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet Nếu các mẹ còn đang cho con bú thì không nên sử dụng các chất kích thích như cà phê, nước ngọt, trà,… Dạy con: Khi 11 tháng tuổi, bé sẽ muốn khám phá mọi thứ xung quanh và bắt chước theo. Bạn phải hướng dẫn con cách làm đúng để giúp con phát triển về nhận thức và tư duy. Ngoài ra, bạn nên kể cho bé những câu truyện cổ tích để bé bắt đầu hiểu hơn về các sự vật, hiện tượng xảy ra. Bạn nên thường xuyên chơi đùa cùng con, cũng là để mang đến cảm giác an toàn cho con. Bởi khi bạn ở quá xa thì bé sẽ lo lắng, thậm chí là khóc khi không nhìn thấy bạn. >>> Xem thêm: - Thực đơn ăn dặm cho bé 11 tháng để trẻ thông minh mau lớn Dạy bé khi 11 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet Hãy luôn đảm bảo môi trường xung quanh bé được sạch sẽ, vệ sinh, tuyệt đối không được hút thuốc trong không gian sinh hoạt của bé. Ngoài ra, khi cho bé ra bên ngoài, không nên cho các bé đi đến các khu vực ô nhiễm, bụi bẩn, môi trường khói bụi, độc hại…Cần mặc quần áo ấm, đội mũ cho bé khi cho bé ra ngoài trong thời tiết lạnh.

Cha mẹ cũng không nên hôn môi bé vì có hành động này có thể truyền các vi khuẩn sang cơ thể của bé, khiến con bị mắc bệnh. Trên đây là những nội dung tìm hiểu về trẻ trong giai đoạn 11 tháng tuổi, phần nào giúp bạn giải đáp thắc mắc trẻ 11 tháng biết làm gì. Đây là giai đoạn bé đang phát triển mạnh, tập đi và tập nói. Vì vậy, các cha mẹ cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho các con, đồng thời hãy dạy cho bé những bài học phù hợp với trẻ.

Trẻ 5 tháng tuổi biết làm gì và nặng bao nhiêu kg là đạt chuẩn? Mỗi ngày trôi qua của bé là một điều kỳ diệu đối với mẹ, dõi theo sự thay đổi của cơ thể bé theo từng giờ và đồng hành cùng con yêu khám phá thế giới này. Theo các mẹ, thì trẻ 5 tháng tuổi biết làm gì?

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