Trẻ 8 tháng bị ho phải làm sao?

Ho là một hiện tượng phản xạ có điều kiện của trẻ để bảo vệ cơ thể khỏi các dị vật, bụi bẩn… có trong đường hô hấp. Mặc dù, tình trạng ho ở trẻ sơ sinh khá phổ biến nhưng có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nguy hiểm, do đó cha mẹ cần chú ý theo dõi bé để có những biện pháp xử lý phù hợp.

Hệ hô hấp của trẻ sơ sinh còn chưa hoàn thiện và khá nhạy cảm, do đó trẻ dễ bị ho, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ với bạn đọc một số thông tin về tình trạng trẻ 8 tháng bị ho và cách chữa trị đơn giản ngay tại nhà.

Một số nguyên liệu tự nhiên đơn giản tại nhà như muối, gừng, chanh, mật ong,... có thể giúp trị ho hiệu quả và cực kỳ an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Trẻ 8 tháng bị ho thường có các triệu chứng sau:

Rửa mũi bằng nước muối loãng

Sử dụng nước muối loãng để trị ho cho trẻ dưới 1 tuổi là cách an toàn nhất. Nếu bé bị ho khan hoặc do dị ứng, các bố mẹ nên áp dụng mẹo khác thích hợp hơn.

Rửa mũi bằng nước muối loãng cho trẻ 8 tháng bị ho - Ảnh minh họa: Internet

Khi mũi bé tiết ra nhiều dịch nhầy, bé sẽ bị nghẹt mũi và khó thở. Chất dịch dần dần tràn xuống đường hô hấp khiến trẻ bị ho, thở khò khè. Bố mẹ hãy dùng nước muối loãng nhỏ vài giọt vào mũi bé giúp làm thông thoáng đường thở và giảm chất nhầy. Từ đó, bé bớt ho, nghẹt mũi và dần khỏi bệnh.

Bên cạnh đó, các mẹ có thể dùng dụng cụ hút dịch ở mũi, sau đó sử dụng nước muối loãng để làm sạch mũi cho con. Khá nhiều gia đình sử dụng biện pháp trị ho này cho trẻ dưới 1 tuổi.

Cho bé uống nhiều nước

Nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong cơ thể con người. Do đó, khi trẻ ốm hoặc không khỏe, việc bổ sung nước nhiều hơn bình thường là điều cần thiết.

Cho trẻ uống nhiều nước để nhanh khỏi ho - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung nước giúp làm tăng độ ẩm của màng chất nhầy và làm loãng chất nhầy, từ đó bé sẽ bớt ho hơn. Đồng thời, khi trẻ ho nhiều sẽ bị đau họng, việc uống nước sẽ khiến cổ họng bé dễ chịu hơn.

Cho trẻ bú sữa mẹ nhiều hơn

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho trẻ. Các kháng thể có trong sữa mẹ sẽ giúp làm tan đờm và hạn chế hiện tượng ho dai dẳng ở bé, giúp bé nhanh khỏi bệnh.

Cho trẻ bú sữa mẹ nhiều hơn để tăng sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, việc bú sữa mẹ giúp bổ sung thêm nước khi bé ho nhiều mất nước. Thật sự đây là một phương pháp quá đơn giản nhưng lại trị ho hiệu quả cho trẻ sơ sinh.

Tắm bé trong nước gừng ấm

Gừng là một vị thuốc có vị cay, tính ôn. Tắm nước gừng giúp cơ thể bé ấm lên, hạn chế tình trạng ho.

Cách thực hiện: Gừng đem rửa sạch, để nguyên vỏ và nướng đến khi cháy xém. Sau đó, để nguội rồi lột vỏ gừng, thái thành từng lát mỏng rồi cho vào thau nước ấm, chờ tinh chất trong gừng tan ra thì tắm cho bé. Khi tắm, bé cũng hít được hơi nước gừng khiến cho cổ họng dễ chịu và sảng khoái, hít thở đều hơn.

Tắm nước gừng cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mẹ có thể dùng tinh dầu bạc hà để thay thế cho gừng để trị ho cho trẻ sơ sinh an toàn tại nhà.

Lưu ý: Khi tắm cho trẻ, mẹ nên cho ngực và lưng con ngập nước. Không nên tắm cho trẻ quá lâu và phòng tắm phải kín gió, tránh bé bị cảm lạnh. Sau khi tắm xong, dùng khăn sạch lau khô cho bé rồi mặc áo quần thoáng mát cho trẻ.

Súp dinh dưỡng cũng là một cách trị ho cho trẻ dưới 1 tuổi

Với những trẻ từ 6-8 tháng tuổi, mẹ có thể bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng chế độ ăn dặm. Trẻ ho lâu sẽ bị đau họng nên có xu hướng bỏ bữa. Do đó, mẹ nên nấu các món mềm, dễ nuốt như cháo, súp dinh dưỡng. Mặc dù chúng không phải là thuốc trị ho nhưng các chất dinh dưỡng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và giúp bé nhanh khỏi bệnh.

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Bổ sung súp dinh dưỡng cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nâng cao gối khi trẻ ngủ

Việc nâng cao gối giúp đầu bé kê cao hơn so với ngực, khiến hệ hô hấp được lưu thông dễ dàng và bé bớt ho hơn.

Nâng cao gối cho trẻ khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý khi trẻ bị ho có đờm

Trẻ 8 tháng bị ho có đờm, ho khò khè, âm ỉ là một dấu hiệu của bệnh nguy hiểm, nhất là viêm phổi. Do đó, khi thấy bé có những triệu chứng bất thường, cần đưa trẻ tới các cơ sở y tế gần nhất hoặc bệnh viện để thăm khám, xác định rõ nguyên nhân và có các biện pháp xử lý kịp thời.

Nếu thấy trẻ có biểu hiện ho khò khè có đờm, kèm theo khó thở, người tím tái, vật vã và ngủ li bì…. cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay.

Nếu hiện tượng ho khò khè kéo dài trên 4 tuần cần đến bác sĩ chuyên khoa và xét nghiệm chuyên sâu như siêu âm, chụp X-quang, chụp CT lồng ngực và nội soi hô hấp.

Hy vọng với những kiến thức chia sẻ trên đây về trẻ 8 tháng bị ho sẽ giúp bạn có thêm những bí quyết chăm sóc con. Chúc bé nhà bạn luôn khỏe mạnh.