Các món ăn giúp mẹ có nhiều sữa chị em nên biết

Với những chị em mới lần đầu làm mẹ có thể sẽ không biết nhiều các món ăn giúp mẹ có nhiều sữa. Những câu hỏi như ăn gì để có nhiều sữa mà không tăng cân, uống gì để có nhiều sữa cho con bú luôn khiến các mẹ phải đau đầu và có khá nhiều bài viết trên mạng khiến bạn bị loãng thông tin. Dưới đây là những món ăn cho mẹ sau sinh giúp lợi sữa.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ sơ sinh. Nuôi con bằng sữa mẹ là phương pháp tự nhiên và tốt nhất. Nhìn thấy con bú ngon là niềm hạnh phúc của tất cả những người làm mẹ. Do đó, ai cũng muốn có nhiều sữa, sữa chất lượng cho con bú. Cùng tìm hiểu các món ăn giúp mẹ có nhiều sữa trong bài viết sau.

Trong các món ăn thức uống lợi sữa, nước là thành phần thiết yếu để tăng sữa mẹ được sản xuất. Theo các nghiên cứu, các mẹ bầu cần uống 8 ly nước mỗi ngày để gọi sữa về nhanh nhất. Trong giai đoạn đầu sau sinh, các mẹ luôn phải có dụng cụ dự trữ nước ấm bên cạnh để uống thường xuyên. Trước khi cho con bú, hãy uống một ly nước ấm để sữa mau về và tránh tình trạng khát nước ở mẹ.

Nước là một thành phần cần thiết với mẹ cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nước còn giúp thải độc cơ thể qua tuyến mồ hôi và nước tiểu. Bạn có thể uống sữa nóng, nước ép trái cây, rau củ, sinh tố bên cạnh uống nước để bổ sung vitamin.

Thịt nạc

Thịt nạc được xem là thành phần chính trong bữa ăn hàng ngày của mẹ cho con bú. Đây là nguồn dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng cơ thể người mẹ tốt nhất. Nên lựa chọn các loại thịt như: thịt gà, thịt lợn, tránh thịt từ gia súc chăn thả tự nhiên, cá đánh bắt tự nhiên.

Rau xanh

Các loại rau có lá màu xanh đậm như cải xoăn, cải bó xôi, cải xoong chứa nhiều canxi, sắt, vitamin A, vitamin K bổ sung chất lượng cao cho sữa mẹ. Đặc biệt, cơ thể người mẹ cần bổ sung nhiều chất khoáng và dễ dàng hấp thụ canxi từ rau.

Các loại rau xanh giúp lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

Hạt dinh dưỡng

Hạt dinh dưỡng là thức ăn vặt trong các bữa phụ cho mẹ, khi mẹ buồn miệng, có tác dụng tăng lượng sữa mẹ sau sinh. Các loại hạt dinh dưỡng tốt như hạt điều, hạnh nhân, macca được nhiều chị em ưa chuộng vì chúng cực kỳ tốt cho sữa mẹ nhờ tính chống oxy hóa và chất béo có lợi. Lựa chọn hạt nguyên chất thay vì thực phẩm đã được chế biến có tẩm muối hoặc đường.

Trái cây tươi và rau củ

Trái cây tươi và rau củ được biết đến với nguồn vitamin và khoáng chất vô cùng dồi dào. Đặc biệt, các mẹ bỉm sữa nên ăn các loại trái cây, rau củ nhiều màu sắc như bắp cải tím, khoai lang, cherry, táo xanh. Tuy nhiên, bạn cũng nên quan sát lượng ăn vào, nhất là các loại cây họ cải, vì chúng cũng có thể khiến bé bị đầy hơi.

Các loại trái cây, rau củ tốt cho mẹ cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Chất béo tốt

Chất béo giúp cơ thể người mẹ hấp thu vitamin và chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại chất béo đều tốt. Các mẹ nên chọn các loại thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa như axit omega-3 từ cá nước lạnh, bơ, hạt chia, hạt óc chó, dừa, dầu mè,... Tránh xa chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa vì chúng đều làm tăng cholesterol xấu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cháo yến mạch

Yến mạch giúp giảm cholesterol, điều hòa huyết áp, tăng lượng sữa mẹ và duy trì nguồn sữa. Các mẹ có thể ăn một bát cháo yến mạch nóng, rắc thêm chút trái cây như dâu, nho,... quả óc chó, hạnh nhân,... nữa thì vô cùng tuyệt vời.

Cháo yến mạch tốt cho mẹ cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Thành phần Beta-caroten có trong cà rốt vô cùng cần thiết đối với sữa mẹ. Bên cạnh đó, cà rốt còn giúp bổ sung cho cơ thể người mẹ các carbohydrate lành mạnh và hàm lượng kali.

Thì là

Thì là là một loại rau gia vị giúp tăng quá trình sản xuất sữa mẹ, bạn có thể thêm vào món canh hoặc xào. Đặc biệt với những người bị đầy bụng, thì là có công dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa và giúp bạn thoải mái hơn.

Đu đủ xanh

Đu đủ xanh là một món ăn truyền thống mà các mẹ bầu thường ăn sau sinh. Đu đủ hầm chân giò, hầm xương giúp tăng tiết sữa mẹ.

Canh đu đủ xanh hầm chân giò cực kỳ tốt cho mẹ cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Hạt mè

Hạt mè không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn chứa hàm lượng canxi vô cùng dồi dào, giúp tăng lượng sữa mẹ sau sinh. Các món ăn với mè mà bạn có thể làm đó là sữa mè đen, cháo mè đen, súp.

Các món canh nhiều sữa

Bên cạnh các nhóm thức ăn lợi sữa cho mẹ sau sinh được kể trên. Bạn có thể tham khảo các món canh cực kỳ tốt đối với mẹ đang cho con bú như:

Canh đu đủ: Đu đủ ương 100g, đuôi heo (xương, chân giò) 100g làm sạch, hành, gừng và các loại gia vị khác. Ninh nhừ để ăn.

Canh mướp: 1 quả mướp hương 200g thát lát vừa ăn, 100g đậu phộng (lạc) 100g giã nát dùng để nấu canh ăn.

Canh móng giò heo: 100g móng giò heo, 100g hạt ngô non, 50g mít ương, hành, gừng, gia vị. Hầm để ăn.

Trên đây là các món ăn giúp mẹ có nhiều sữa cũng như danh sách các loại thực phẩm mà mẹ bầu có thể áp dụng để tăng tiết sữa sau sinh, duy trì chất lượng sữa lâu dài trong thời kỳ cho con bú.