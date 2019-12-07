Bà bầu ăn lá lốt được không? Cách chế biến một số món ăn từ lá lốt

Lá lốt là một loại cây thuộc họ nhà hồ tiêu. Tên khoa học của loại cây này là Piper lolot C.DC. Đây vừa là một loại thảo dược dùng làm thuốc vừa là một loại thực phẩm sử dụng trong bữa ăn hằng ngày.

Mang thai là thời kỳ vô cùng nhạy cảm của phụ nữ. Có những loại thực phẩm trước đó là sở thích của bạn nhưng thời kỳ này bạn không nên ăn vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, mẹ hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin xem thực phẩm nào ăn được và không ăn được để giúp mẹ có được kiến thức tốt nhất. Lá lốt với hương vị đặc trưng, có thể chế biến thành những món ăn khoái khẩu, được nhiều người yêu thích. B à bầu ăn lá lốt được không? Có lẽ là câu hỏi của nhiều người. Vậy thì hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay sau đây.

Lá lốt có tính ấm, vị hơi cay và nồng, có mùi thơm đặc trưng. Chúng có rất nhiều công dụng như: trừ lạnh, giúp ấm bụng, giảm đau nhức. đầy hơi, khó tiêu… Lá được dùng để chế biến được thành nhiều món khác nhau rất dễ ăn như: chiên, xào, om, chả, nấu canh, rang…

Cây lá lốt ưa ẩm và rất dễ mọc. Thân cây bò dưới đất với chiều dài khoảng từ 20 đến 40 cm. Trên thân có lông và phồng lên ở các mấu. Lá loại đơn nguyên có hình trái tim. Bề mặt nhẵn và rộng. Mép lá hơi uốn lượn và mọc so le trên thân. Hoa đơn độc từng bông xen kẽ vào với các lá.

Lá lốt có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu có ăn được lá lốt không?

Lá lốt là loại lá được khuyến khích ăn trong thời kỳ bạn đang mang thai. Tất cả nhờ vào những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho mẹ bầu là: cải thiện tiêu hóa, kích thích thèm ăn, lợi sữa.

Trong thời kỳ mang thai hạn chế dùng thuốc vì vậy các bài thuốc dân gian. Mẹo trị bệnh bằng phương thức tự nhiên sẽ rất được ưa thích sử dụng. Và trong trường hợp mẹ bầu bị ho, chảy máu chân răng, nôn mửa, đầy hơi, táo bón, đau lưng và nhức đầu có thể dùng lá lốt để điều trị rất hiệu quả.

Bà bầu 3 tháng đầu ăn lá lốt được không? Câu trả lời là có. Bạn có thể ăn trung bình 1 đến 2 bữa 1 tuần để vừa đảm bảo ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều dù đây có là món khoái khẩu của bạn vì có thể dẫn đến tụ nhiệt và gây khó chịu cho cơ thể.

Bà bầu ăn lá lốt rất tốt cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Một số món ăn được chế biến từ lá lốt dành cho bà bầu

Canh thịt bò lá lốt

Đây là món ăn rất dễ làm và dễ ăn mà mẹ bầu có thể thực hiện. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm: lá lốt, thịt bò, cà chua và các loại gia vị.

Để làm món canh thịt bò lá lốt bạn thực hiện theo cách bước sau:

Sơ chế các loại thực phẩm: lá lốt rửa sạch và thái nhỏ vừa ăn. Thịt bò rửa sạch sau đó thái ngang thớ. Phần cà chua cắt theo hình múi cam.

Bắc nồi lên bếp, phi thơm hành khô cùng với dầu nóng. Sau đó cho thịt bò vào đảo đều tay đến khi chín tái. Hãy nhớ xào trên lửa lớn như vậy thịt sẽ không bị dai. Thịt đã chín bạn hãy múc ra bát.

Tiếp tục vẫn trên nồi đó, bạn cho cà chua vào xào cho chín nhừ. Tiếp theo cho nước vào đun sôi. Khi nước đã sôi, hãy cho thịt bò vào nồi rồi nêm nếm gia vị vừa miệng. Cho lá lốt thái nhỏ vào và tắt bếp để lá không bị nát và giữ được vị thơm.

Canh lá lốt - Ảnh minh họa: Internet

Chả lá lốt

Đây chắc chắn là món ăn không chỉ được mẹ bầu yêu thích mà cũng khiến cả nhà mê tít. Món chả lá lốt có thể được làm cùng với thịt bò hoặc thịt lợn tùy theo sở thích của từng gia đình. Phổ biến nhất vẫn là chả lá lốt với thịt lợn băm nhỏ. Đối với thịt bò, bạn có thể băm nhỏ hoặc cắt miếng thịt dài và nướng cùng.

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Chả lá lốt - Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện món chả lá lốt bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: lá lốt, thịt lợn, hành khô, hành lá và các loại gia vị. Các bước để làm món chả lá lốt:

Sơ chế các loại nguyên liệu: Lá lốt rửa sạch sau đó để ráo nước như vậy khi rán sẽ không bị bắn, nổ. Thịt lợn rửa sạch và băm nhỏ hoặc bạn có thể mua sẵn thịt xay ở chợ. Hãy chọn phần thịt có cả mỡ như vậy khi rán miếng chả sẽ không bị khô và trở nên hấp dẫn hơn. Hành khô bóc vỏ và băm nhỏ, hành lá thái nhỏ cho vào thịt.

Ướp gia vị vào thịt lợn và để trong khoảng 10 phút cho ngấm đều. Sau đó xếp lá lốt ra và cuốn thịt. Hãy để mặt sau lá lên, úp phần xanh xuống dưới. Như vậy bạn sẽ dễ cuốn hơn và miếng chả sau khi rán cũng đẹp hơn. Gấp hai mép lá hai bên vào sau đó cho một lượng thịt vừa phải lên trên lá sau đó cuốn chặt tay. Nếu lá nhỏ, thịt nhiều dễ bị bung, bạn có thể lấy tăm xiên cố định miếng chả. Hoặc nếu bạn muốn nướng chả trên bếp than có thể xiên chúng vào thanh tre cố định.

Sau khi đã cuốn xông, bạn cho dầu vào chảo và bật bếp rồi cho lần lượt từng miếng chả vào rán chín hai mặt.

Những miếng chả được nước trên than mang đến sự hấp dẫn cho người ăn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy câu hỏi bà bầu ăn lá lốt được không đã có câu trả lời. Hãy lựa chọn những món ăn được làm từ lá lốt vào thực đơn hằng ngày để có những món ăn hấp dẫn, bổ dưỡng cho thời kỳ mang thai.