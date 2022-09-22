Phản ứng "lạ" của Di Băng khi siêu xe bị con gái vẽ bậy

Thái độ của Đoàn Di Băng khi con gái vẽ lung tung lên chiếc xe Lamborghini độc nhất Việt Nam khiến netizen "ngỡ ngàng"

Mới đây, doanh nhân Quốc Vũ - chồng của "nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng đã đăng đàn "than trời" trên facebook khi xế hộp Lamborghini bị vẽ bậy lung tung.

Thủ phạm không ai khác chính là những cô con gái rượu của cặp vợ chồng giàu có này. Ông xã Đoàn Di Băng chia sẻ mình đã dặn vệ sĩ trông chừng con gái cưng nhưng lại quên mất việc dặn vệ sĩ "cứu" chiếc xe khỏi bọn trẻ.

Xế hộp của Đoàn Di Băng bị con gái vẽ bậy lung tung. Ảnh minh họa: Internet

Đáng nói hơn, không chỉ những cô con gái của vị doanh nhân này mà ngay cả Đoàn Di Băng cũng ra sức tô vẽ lên chiếc xe ... cho vui kèm với dòng chữ nhắn nhủ "Yêu tao không Vũ".

Đến ngay cả Di Băng cũng ra sức phụ hoa với những cô con gái. Ảnh minh họa: Internet

Những hình ảnh trên khiến netizen cũng phải "xót thay" cho chủ xe. Tuy nhiên Quốc Vũ vốn nổi tiếng là người chiều chuộng vợ con nên anh không có vấn đề gì lắm với những trò vui này. Vị doanh nhân này chia sẻ mình sẽ mang con xe đi tân trang lại sớm.

Doanh nhân Quốc Vũ vốn nổi tiếng là người chiều chuộng vợ con nên anh không có vấn đề gì lắm với những trò vui này. Ảnh minh họa: Internet

Được biết, xế hộp Lamborghini của cặp vợ chồng Đoàn Di Băng được xem là chiếc xe độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Chiếc siêu xe màu xanh lá sau khi được mua về đã được nâng cấp trở thành phiên bản duy nhất khiến cư dân mạng từng một phen "trầm trồ".

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