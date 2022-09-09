Ái nữ đến 6 tuổi vẫn còn bú bình, đại gia nhà 200 tỷ Đoàn Di Băng nói không dám cai vì sợ điều này

Hậu trường 09/09/2022 19:13

Không ít người tỏ ra ngạc nhiên, khi con gái nhà Đoàn Di Băng đã lớn nhưng vẫn chưa cai bú bình.

Sau khi về chung nhà cùng đại gia bất động sản Nguyễn Quốc Vũ vào năm 2012, Đoàn Di Băng hạnh phúc chào đón "ái nữ" đầu lòng. Cô công chúa nhỏ tên là Linh Đan, ở nhà hay thường gọi là Hana.

Sau đó 4 năm, Di Băng tiếp tục hạ sinh con gái thứ hai tên An Nhiên, biệt danh thân mật là Yuki. Và cô út Bing Bing cũng chào đời trong nhung lụa vào năm 2020. Cả 3 nhóc tỳ đều sở hữu ngoại hình vô cùng xinh xắn, đáng yêu và hoạt bát.

Ái nữ đến 6 tuổi vẫn còn bú bình, đại gia nhà 200 tỷ Đoàn Di Băng nói không dám cai vì sợ điều này - Ảnh 1
Vợ chồng Đoàn Di Băng bên 3 cô công chúa nhỏ. Ảnh: FBNV

Vì "sinh ra ở vạch đích" nên các con gái của Đoàn Di Băng luôn được bố mẹ đầu tư cho phát triển trong môi trường tốt nhất. Không chỉ đầu tư cho con có cuộc sống đủ đầy, mà vợ chồng Đoàn Di Bằng còn rất nuông chiều sở thích của con, không bắt buộc con phải thay đổi những thứ mà bé không thoải mái.

Chẳng hạn như việc cai bú bình cho cô con gái thứ hai năm nay đã lên 6 tuổi. Vợ chồng Đoàn Di Băng không buộc con phải nghỉ bú bình như những đứa trẻ khác. Theo đó, cả hai vẫn để con thoải mái làm những điều mà bé muốn. Tâm sự về điều này, Đoàn Di Băng cho biết có nỗi lòng riêng.

Ái nữ đến 6 tuổi vẫn còn bú bình, đại gia nhà 200 tỷ Đoàn Di Băng nói không dám cai vì sợ điều này - Ảnh 2
Ái nữ đến 6 tuổi vẫn còn bú bình, đại gia nhà 200 tỷ Đoàn Di Băng nói không dám cai vì sợ điều này - Ảnh 3
Con gái 6 tuổi của Đoàn Di Băng gây bất ngờ khi đến nay vẫn còn bú bình. Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Đoàn Di Băng chia sẻ đoạn clip hai mẹ con nằm tâm sự trước giờ ngủ. Nữ đại gia liên tục hỏi con gái: "Hết giận chưa" vì trước đó cô vừa phạt đòn Yuki. Cô bé khóc thút thít: "Mẹ xin lỗi con", "Mẹ đánh con đau", "Đừng đánh con nữa", "Con không muốn làm huề với mẹ đâu",... Vậy mà chỉ ít phút sau, cô bé đã ôm cổ mẹ vô cùng tình cảm. Đáng chú ý hơn, Đoàn Di Băng đưa cho con bình sữa rất lớn để cô bé uống trước giờ ngủ.

Nhiều người tò mò: "Yuki lớn như vậy mà vẫn bú bình hả chị", "Yuki vẫn còn bú bình kìa",... Đáp lại, Đoàn Di Băng cho biết cô không ép con bỏ bình bú vì sợ cô bé bỏ uống sữa như chị gái. Cặp đôi đại gia tin rằng khi bé đủ lớn và biết xấu hổ thì sẽ tự động bỏ bú sữa. Được biết, con gái thứ của Đoàn Di Băng sinh năm 2016. Năm nay cô bé đã được 6 tuổi và bắt đầu học cấp 1. So với nhiều bạn nhỏ, Yuki duy trì bú bình khá lâu. 

Ái nữ đến 6 tuổi vẫn còn bú bình, đại gia nhà 200 tỷ Đoàn Di Băng nói không dám cai vì sợ điều này - Ảnh 4
"Đại gia quận 7" cho biết, sợ con gái thứ 2 bỏ uống sữa như chị cả mà không cai bú bình. Ảnh: FBNV

Có thể nói, 3 cô con gái nhà Đoàn Di Băng được bố mẹ yêu thương và bảo bọc như những "tiểu thư cành vàng lá ngọc". Đối với đại gia Nguyễn Quốc Vũ - ông xã của Đoàn Di Băng việc được sở hữu "3 bình rượu mơ" quý giá lại là một trải nghiệm đáng thú vị hơn nữa.

Nam doanh nhân từng có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân của mình. Anh tâm sự: "Khi vợ tui chỉ đẻ toàn con gái: Tôi cảm thấy mình như được trở thành siêu nhân. Chỉ cần 1 trong 4 mẹ con ba ơi một cái thì dù có đang làm gì, ở đâu tự khắc muốn bay về che chở ngay. Đơn giản vì không tôi còn ai. Người đàn ông duy nhất trong gia đình.

Tôi sẽ trở thành chuyên gia thấu hiểu chị em phụ nữ mọi lứa tuổi. Vì chỉ cần thấu hiểu 4 mẹ con mỗi ngày là cả 1 trời kinh nghiệm. Tôi học được cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn vì nếu không khéo thì 4 bả sẽ tủi thân và khóc ngay. Và hơn hết, tôi không dám làm gì sai. Bởi, con gái nhờ đức cha cả. Tôi muốn bọn trẻ phải tự hào khi giới thiệu với mọi người: Ba tôi đó". 

 

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