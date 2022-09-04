Bằng Kiều khoe khéo con trai út trên MXH, dung mạo ra sao mà khiến netizen cảm thấy trầm trồ khen ngợi hết lời

Có thể thấy nam ca sĩ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy cậu con trai út càng lớn càng giống mình.
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Cách đây không lâu nam ca sĩ Bằng Kiều đã khiến cho hầu hết người hâm mộ phải cảm thấy vô cùng bất ngờ khi xác nhận có cậu con trai thứ 4. Đây là trái ngọt của chuyện tình giữa Bằng Kiều và bạn gái mới. Ở thời điểm hiện tại, giọng ca sinh năm 1973 đang ở Việt Nam để cùng bạn gái chăm sóc ''cậu út'' trong nhà và nam ca sĩ cũng cho biết sẽ sớm cho cậu bé gặp những người anh của mình.
Dù đang rất hạnh phúc khi có thêm một quý tử kháu khỉnh, đáng yêu nhưng nam ca sĩ "Trái tim bên lề" rất hạn chế khoe hình ảnh nhóc tỳ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây Bằng Kiều đã update hình ảnh cậu quý tử của mình lên MXH và tỏ ra vô cùng tự hào khi anh viết rằng: "Đẹp là một cái gì đó rất trừu tượng, nhưng đẹp trai thì rõ ràng là có thật".
Qua ảnh, dễ dàng nhận thấy quý tử thứ 4 nhà nam ca sĩ có vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu. Cậu bé sở hữu làn da trắng mịn, đôi mắt to đen như biết nói, đôi môi chúm chím. Một số bộ phận netizen cho rằng nhìn cậu bé trông như một bản sao phiên bản nhí của Bằng Kiều vì từng đường nét trên khuôn mặt đều giống với người bố nổi tiếng của mình.
Trước đó, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh có 3 con trai. Sau khi ly hôn, 3 con trai của nam ca sĩ sống với mẹ. Bằng Kiều và vợ cũ vẫn làm bạn để chia sẻ chuyện chăm sóc, dạy dỗ các con, hiện tại giọng ca 49 tuổi đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên cạnh câu con trai út và bạn gái mới của mình.