Bằng Kiều khoe khéo con trai út trên MXH, dung mạo ra sao mà khiến netizen cảm thấy trầm trồ khen ngợi hết lời

Cách đây không lâu nam ca sĩ Bằng Kiều đã khiến cho hầu hết người hâm mộ phải cảm thấy vô cùng bất ngờ khi xác nhận có cậu con trai thứ 4. Đây là trái ngọt của chuyện tình giữa Bằng Kiều và bạn gái mới. Ở thời điểm hiện tại, giọng ca sinh năm 1973 đang ở Việt Nam để cùng bạn gái chăm sóc ''cậu út'' trong nhà và nam ca sĩ cũng cho biết sẽ sớm cho cậu bé gặp những người anh của mình.

Bằng Kiều phấn khích khoe diện mạo của cậu con út lên trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Dù đang rất hạnh phúc khi có thêm một quý tử kháu khỉnh, đáng yêu nhưng nam ca sĩ "Trái tim bên lề" rất hạn chế khoe hình ảnh nhóc tỳ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây Bằng Kiều đã update hình ảnh cậu quý tử của mình lên MXH và tỏ ra vô cùng tự hào khi anh viết rằng: "Đẹp là một cái gì đó rất trừu tượng, nhưng đẹp trai thì rõ ràng là có thật".