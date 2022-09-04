Bằng Kiều khoe khéo con trai út trên MXH, dung mạo ra sao mà khiến netizen cảm thấy trầm trồ khen ngợi hết lời

Hậu trường 04/09/2022 14:43

Có thể thấy nam ca sĩ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy cậu con trai út càng lớn càng giống mình.

Cách đây không lâu nam ca sĩ Bằng Kiều đã khiến cho hầu hết người hâm mộ phải cảm thấy vô cùng bất ngờ khi xác nhận có cậu con trai thứ 4. Đây là trái ngọt của chuyện tình giữa Bằng Kiều và bạn gái mới. Ở thời điểm hiện tại, giọng ca sinh năm 1973 đang ở Việt Nam để cùng bạn gái chăm sóc ''cậu út'' trong nhà và nam ca sĩ cũng cho biết sẽ sớm cho cậu bé gặp những người anh của mình. 

Bằng Kiều khoe khéo con trai út trên MXH, dung mạo ra sao mà khiến netizen cảm thấy trầm trồ khen ngợi hết lời - Ảnh 1
Bằng Kiều phấn khích khoe diện mạo của cậu con út lên trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Dù đang rất hạnh phúc khi có thêm một quý tử kháu khỉnh, đáng yêu nhưng nam ca sĩ "Trái tim bên lề" rất hạn chế khoe hình ảnh nhóc tỳ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây Bằng Kiều đã update hình ảnh cậu quý tử của mình lên MXH và tỏ ra vô cùng tự hào khi anh viết rằng: "Đẹp là một cái gì đó rất trừu tượng, nhưng đẹp trai thì rõ ràng là có thật". 

Bằng Kiều khoe khéo con trai út trên MXH, dung mạo ra sao mà khiến netizen cảm thấy trầm trồ khen ngợi hết lời - Ảnh 2

Bằng Kiều khoe khéo con trai út trên MXH, dung mạo ra sao mà khiến netizen cảm thấy trầm trồ khen ngợi hết lời - Ảnh 3
Cậu bé trông như phiên bản nhí của giọng ca 49 tuổi - Ảnh: Internet 

Qua ảnh, dễ dàng nhận thấy quý tử thứ 4 nhà nam ca sĩ có vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu. Cậu bé sở hữu làn da trắng mịn, đôi mắt to đen như biết nói, đôi môi chúm chím. Một số bộ phận netizen cho rằng nhìn cậu bé trông như một bản sao phiên bản nhí của Bằng Kiều vì từng đường nét trên khuôn mặt đều giống với người bố nổi tiếng của mình. 

Bằng Kiều khoe khéo con trai út trên MXH, dung mạo ra sao mà khiến netizen cảm thấy trầm trồ khen ngợi hết lời - Ảnh 4
Cả 4 cậu con trai của Bằng Kiều đang gọi điện cho nhau - Ảnh: Internet

Trước đó, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh có 3 con trai. Sau khi ly hôn, 3 con trai của nam ca sĩ sống với mẹ. Bằng Kiều và vợ cũ vẫn làm bạn để chia sẻ chuyện chăm sóc, dạy dỗ các con, hiện tại giọng ca 49 tuổi đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên cạnh câu con trai út và bạn gái mới của mình. 

Cường Đô La xứng danh 'ông bố quốc dân': Chi hẳn tới 700 triệu để làm quà cho bé Suchin

Cường Đô La xứng danh 'ông bố quốc dân': Chi hẳn tới 700 triệu để làm quà cho bé Suchin

Có lẽ nhiều người vẫn thường thấy hình ảnh những ông bố chiều chuộng con cái của mình nhưng xét về độ chịu chi có lẽ Cường Đô La là người nằm trong top đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Bằng Kiều ca sĩ Bằng Kiều Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh