Tung điểm tốt nghiệp cấp 3, Di Băng bị ông xã doanh nhân bóc phốt ‘học dốt truyền kiếp’

Tiết lộ điểm thi tốt nghiệp cấp 3 của bà xã Đoàn Di Băng và nhận về nhiều bình luận quan tâm, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ có màn “đáp trả” ấn tượng.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Đoàn Di Băng còn được biết đến là nữ đại gia khét tiếng ở Sài Gòn với sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm thành công. Không những vậy, cô nàng còn có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ. Cặp vợ chồng này thời gian qua đã liên tục phủ sóng bởi những chia sẻ về cuộc sống giàu sang tột độ, hết có nhà 200 tỷ, Đoàn Di Băng lại khoe được ông xã tặng đồng hồ 6 tỷ với lý do “thích là có”. Cuộc sống sang chảnh của Đoàn Di Băng - Ảnh: Internet Mới đây, doanh nhân họ Nguyễn tiếp tục gây sốt khi đăng tải thông tin bóc phốt điểm thi tốt nghiệp THPT của vợ mình lên mạng xã hội, cụ thể anh viết:

“Có thể các em chưa biết. 14 năm về trước, chị Băng của các em thi tốt nghiệp cấp 3 với số điểm toán 10, văn 9,5 và anh văn 4.” Bên cạnh đó, ông xã Đoàn Di Băng không quên đính kèm hình ảnh cô nàng trong bộ đồ học sinh, đeo mắt kính và khăn quàng đỏ ngồi trên xe đạp vô cùng đáng yêu.

Bài 'phốt' vợ của Nguyễn Quốc Vũ - Ảnh: Internet Đáng chú ý nhất là dưới bài viết, vị doanh nhân nói thêm: “Bả dốt anh văn truyền kiếp nha”. Có bình luận khen rằng Đoàn Di Băng giỏi quá, Nguyễn Quốc Vũ liền “đáp trả”: “4 điểm mà giỏi”. Những bình luận khác của anh như “Chả bù anh giỏi đúng môn anh văn còn lại là dốt đều, 2 đứa đúng bù trừ lẫn nhau”, “Hình này lúc anh mới cua bả”,... cũng được dân mạng bày tỏ cảm xúc nhiệt tình. Những bình luận hài hước của doanh nhân khiến dân mạng thích thú - Ảnh: Internet Nguyễn Quốc Vũ 'đáp trả cực gắt' với bình luận khen vợ mình - Ảnh: Internet Qua bài “phốt” bà xã của Quốc Vũ, cư dân mạng nhận xét vị doanh nhân này không những giàu có mà còn “mặn mà”. Với đà này có lẽ sắp tới sẽ có nhiều bài bóc phốt vợ nữa đến từ vị trí đại gia Nguyễn Quốc Vũ. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của 'cặp đại gia' - Ảnh: Internet

Nữ sinh tình nguyện có 'đôi mắt biết nói' gây bão trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua Dù bịt khẩu trang kín mít nhưng vẻ ngoài của nữ sinh tình nguyện Phạm Hiền Trang vẫn khiến dân tình "lụi tim" bởi đôi mắt trong veo của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-diem-tot-nghiep-cap-3-di-bang-bi-ong-xa-doanh-nhan-boc-phot-hoc-dot-truyen-kiep-411992.html