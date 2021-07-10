Tung điểm tốt nghiệp cấp 3, Di Băng bị ông xã doanh nhân bóc phốt ‘học dốt truyền kiếp’

Nhịp sống trẻ 10/07/2021 15:17

Tiết lộ điểm thi tốt nghiệp cấp 3 của bà xã Đoàn Di Băng và nhận về nhiều bình luận quan tâm, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ có màn “đáp trả” ấn tượng.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Đoàn Di Băng còn được biết đến là nữ đại gia khét tiếng ở Sài Gòn với sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm thành công. Không những vậy, cô nàng còn có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ. Cặp vợ chồng này thời gian qua đã liên tục phủ sóng bởi những chia sẻ về cuộc sống giàu sang tột độ, hết có nhà 200 tỷ, Đoàn Di Băng lại khoe được ông xã tặng đồng hồ 6 tỷ với lý do “thích là có”.

Tung điểm tốt nghiệp cấp 3, Di Băng bị ông xã doanh nhân bóc phốt ‘học dốt truyền kiếp’ - Ảnh 1
Cuộc sống sang chảnh của Đoàn Di Băng - Ảnh: Internet

Mới đây, doanh nhân họ Nguyễn tiếp tục gây sốt khi đăng tải thông tin bóc phốt điểm thi tốt nghiệp THPT của vợ mình lên mạng xã hội, cụ thể anh viết:

“Có thể các em chưa biết. 14 năm về trước, chị Băng của các em thi tốt nghiệp cấp 3 với số điểm toán 10, văn 9,5 và anh văn 4.” 

Bên cạnh đó, ông xã Đoàn Di Băng không quên đính kèm hình ảnh cô nàng trong bộ đồ học sinh, đeo mắt kính và khăn quàng đỏ ngồi trên xe đạp vô cùng đáng yêu.

Tung điểm tốt nghiệp cấp 3, Di Băng bị ông xã doanh nhân bóc phốt ‘học dốt truyền kiếp’ - Ảnh 2
Bài 'phốt' vợ của Nguyễn Quốc Vũ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất là dưới bài viết, vị doanh nhân nói thêm: “Bả dốt anh văn truyền kiếp nha”. Có bình luận khen rằng Đoàn Di Băng giỏi quá, Nguyễn Quốc Vũ liền “đáp trả”: “4 điểm mà giỏi”. Những bình luận khác của anh như “Chả bù anh giỏi đúng môn anh văn còn lại là dốt đều, 2 đứa đúng bù trừ lẫn nhau”, “Hình này lúc anh mới cua bả”,... cũng được dân mạng bày tỏ cảm xúc nhiệt tình. 

Tung điểm tốt nghiệp cấp 3, Di Băng bị ông xã doanh nhân bóc phốt ‘học dốt truyền kiếp’ - Ảnh 3
Những bình luận hài hước của doanh nhân khiến dân mạng thích thú - Ảnh: Internet
Tung điểm tốt nghiệp cấp 3, Di Băng bị ông xã doanh nhân bóc phốt ‘học dốt truyền kiếp’ - Ảnh 4
Nguyễn Quốc Vũ 'đáp trả cực gắt' với bình luận khen vợ mình - Ảnh: Internet

Qua bài “phốt” bà xã của Quốc Vũ, cư dân mạng nhận xét vị doanh nhân này không những giàu có mà còn “mặn mà”. Với đà này có lẽ sắp tới sẽ có nhiều bài bóc phốt vợ nữa đến từ vị trí đại gia Nguyễn Quốc Vũ.

Tung điểm tốt nghiệp cấp 3, Di Băng bị ông xã doanh nhân bóc phốt ‘học dốt truyền kiếp’ - Ảnh 5
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của 'cặp đại gia' - Ảnh: Internet
Nữ sinh tình nguyện có 'đôi mắt biết nói' gây bão trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua

Nữ sinh tình nguyện có 'đôi mắt biết nói' gây bão trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua

Dù bịt khẩu trang kín mít nhưng vẻ ngoài của nữ sinh tình nguyện Phạm Hiền Trang vẫn khiến dân tình "lụi tim" bởi đôi mắt trong veo của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Đoàn Di Băng và chồng bóc phốt điểm thi THPT doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'