Khỏa thân nhưng không hề phản cảm, trái lại, những tấm hình của cô gái còn khiến người xem bị hút hồn "như có ma lực bí ẩn".
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Không chỉ khiến người yêu Yoga mê mẩn, nhóm các cô gái mang nghệ danh Nude Yoga Girl nổi tiếng trên Instargram còn thường xuyên khoe những bức ảnh nghệ thuật khoả thân trong các tư thế Yoga. Các khoảnh khắc khi được tài khoản này tung ra luôn khiến cộng đồng choáng ngợp bởi vẻ đẹp siêu thực xen lẫn sexy và thể hình "chuẩn không cần chỉnh" của mỹ nhân Yoga.
Được biết, với các góc chụp nghệ thuật, các khoảnh khắc mà Nude Yoga Girl "khoe" thường đã khéo léo che đi được những bộ phận nhạy cảm của cơ thể để không đem đến cảm giác tức mắt cho người xem. Xem những hình ảnh này, các cô nàng lười Yoga có thêm chút động lực nào không nhỉ?