Khỏa thân nhưng không hề phản cảm, trái lại, những tấm hình của cô gái còn khiến người xem bị hút hồn "như có ma lực bí ẩn".

Không chỉ khiến người yêu Yoga mê mẩn, nhóm các cô gái mang nghệ danh Nude Yoga Girl nổi tiếng trên Instargram còn thường xuyên khoe những bức ảnh nghệ thuật khoả thân trong các tư thế Yoga. Các khoảnh khắc khi được tài khoản này tung ra luôn khiến cộng đồng choáng ngợp bởi vẻ đẹp siêu thực xen lẫn sexy và thể hình "chuẩn không cần chỉnh" của mỹ nhân Yoga.

Những tư thế khó cộng với những góc chụp siêu đẹp khiến cộng đồng mạng 'lác mắt' bởi hội mỹ nhân yêu Yoga

Từ góc vườn...

...hồ bơi...

...dưới tuyết trắng...

... bên hồ nước đều là những nguồn cảm hứng bất tận cho mỹ nữ Yoga thể hiện những tư thế pose ảnh nghệ thuật cùng bộ môn thể thao ngàn năm

Không chỉ có những bức ảnh 'nghiêm túc' với Yoga, cô nàng còn có những tấm hình khác cũng tinh nghịch, màu sắc không kém

Một khoảnh khắc nghệ thuật khác của cô nàng Nude Yoga nổi tiếng

Tư thế 'ngoắt ngoéo' này ắt hẳn khiến tín đồ Yoga lâu năm cũng phải 'bó phép'

Được biết, với các góc chụp nghệ thuật, các khoảnh khắc mà Nude Yoga Girl "khoe" thường đã khéo léo che đi được những bộ phận nhạy cảm của cơ thể để không đem đến cảm giác tức mắt cho người xem. Xem những hình ảnh này, các cô nàng lười Yoga có thêm chút động lực nào không nhỉ?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nu-yoga-noi-tieng-khap-mxh-voi-nhung-man-khoa-than-nghe-thuat-sieu-thuc-dep-khong-goc-chet-409349.html