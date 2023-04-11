Thúc vượng DÒNG CHẢY TÀI LỘC nhờ vào vài thay đổi nhỏ trong phòng tắm nhà bạn

- Ngũ hành Thổ: Màu cát, màu vàng sáng

Những màu sắc này có thể kết hợp với nhau hài hòa thông qua màu sơn tường, tranh ảnh nghệ thuật hoặc phụ kiện trang trí.

2. Thay mới các thiết bị quá cũ

Phòng tắm nhìn quá cũ cũng ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Ngoài việc lau dọn giữ gìn các thiết bị vệ sinh luôn sáng bóng chúng ta cũng nên cân nhắc thay mới các thiết bị vệ sinh khi dùng đến chục năm và có dấu hiệu như lavabo hoặc toilet ố vàng, cặn canxi nhiều làm mờ lớp inox của sen cây, sen vòi; gương không còn thấy rõ,… Thay mới thiết bị phòng tắm. Ảnh minh họa: Internet

3. Đặt chậu cây Thất dụ

Cây phất dụ, còn gọi là cây tre may mắn. Đặc điểm loài cây này là có 8 đốt, được coi là biểu tượng phong thủy của sự giàu có và thịnh vượng. Do đó, gia chủ nên đặt một chậu cây này trong phòng tắm để luôn nhắc nhở bạn về tài lộc.

Đặt chậu cây thất dụ trong nhà tắm. Ảnh minh họa: Internet

4. Sử dụng đá phong thủy

Đá phong thủy được sử dụng đúng cách sẽ kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, bồi đắp dòng chảy của sự giàu có. Vì thế, trong phòng tắm, bạn có thể đặt một chiếc bát đựng đầy đá phong thủy. Bạn có thể trộn lẫn một số loại đá phong thủy phổ biến như đá citrine, pyrit, thạch anh tím, ngọc bích... và sử dụng nhiều màu sắc khác nhau để tạo ra giải pháp phong thủy phù hợp. Đặt đá phong thủy trong nhà tắm. Ảnh minh họa: Internet

5. Treo tranh ảnh

Gia chủ có thể sử dụng một vài bức ảnh, hình ảnh tượng trưng cho sự giàu có, phù hợp với môi trường phòng tắm. Đó có thể là những bức ảnh nhiều màu sắc, một loạt tấm poster nghệ thuật hoặc những bức tranh về thiên nhiên.

Treo tranh ảnh trong nhà tắm. Ảnh minh họa: Internet

6. Nguồn không khí và ánh sáng

Giữ cho không gian phòng tắm luôn sạch sẽ và gọn gàng, có tổ chức. Đảm bảo phòng tắm có chất lượng không khí tốt và ánh sáng tốt vì đây là hai yếu tố nền tảng tạo nên và nuôi dưỡng năng lượng phong thủy tốt.

Ánh sáng trong nhà tắm tốt. Ảnh minh họa: Internet

7. Lưu ý đến nắp bồn cầu

Bồn cầu chứa nhiều xú uế. Thường xuyên đậy nắp bồn cầu khi không sử dụng là cách tốt hạn chế xú uế phát tán ra ngoài, ảnh hưởng sức khỏe. Đồng thời, việc làm này giúp giảm thiểu sự thất thoát của tiền bạc qua đường ống nước thải trong nhà.

Đậy nắp bồn cầu khi không sử dụng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.