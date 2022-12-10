5 kiểu nhà có phong thủy cực xấu, đừng dại mà mua vì vừa mất tiền vừa mất luôn cả lộc!

Nhà đẹp 10/12/2022 13:09

Mách bạn những kiểu nhà có lỗi phong thủy cực nặng, càng ở lâu càng không tích tụ được tài lộc, ảnh hưởng đến sự nghiệp và đường học hành.

Nhà bị khuyết góc

Khi mua đất, xây nhà người ta thường chuộng những nơi vuông vắn để gia đạo yên ấm, hạnh phúc, ấm no. Nhà bị khuyết góc là một đại kỵ phong thủy, một lỗi "chí mạng" mà nhiều người muốn tránh. Nhà bị khuyết góc thường do nhiều nguyên nhân, trong dó, chủ yếu là do diện tích đất chật hẹp. Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do người thiết kế khiến ngôi nhà bị khuyết một góc nào đó. Để biết nhà có bị khuyết góc hay không, bạn có thể quan sát trên bản vẽ thiết kết. Chỗ bị khuyết trên bản vẽ lớn hơn 10% tổng diện tích căn nhà thì được coi là bị khuyết góc.

Nhà khuyết hướng Bắc sẽ ảnh hưởng đến nam gia chủ, nhà khuyết hướng Tây làm tổn hại đến người phụ nữ trong gia đình; nhà khuyết hướng Tây Bắc sẽ khiến công danh sự nghiệp không thuận lợi.

5 kiểu nhà có phong thủy cực xấu, đừng dại mà mua vì vừa mất tiền vừa mất luôn cả lộc! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà có đường chính đâm thẳng vào cửa

Một căn nhà nằm ở mặt đường lớn có giá trị rất cao. Tuy nhiên, xét về yếu tố phong thủy, nhà có đường chính đâm thẳng vào cửa sẽ mang luồng xung sát mạnh vào nhà, không có lợi cho sức khỏe của gia đình.

Khi cổng nhà/cửa nhà con đường đâm vào, đường càng lớn càng dài thì càng gặp nguy hiểm, tai họa càng nhiều.

Nhà nhiều cửa sổ

Trong thiết kế nhà cửa, chức năng của cửa sổ chính là thông gió và lấy ánh sáng từ bên ngoài, giúp không khí trong lành ở bên ngoài tràn vào. Để tăng nguồn ánh sáng, nhiều gia đình đã thiết kế nhiều cửa sổ giúp không gian trong nhà thoáng đãng và sáng sủa hơn.

Tuy nhiên, trong phong thủy thổ cư, nếu trong nhà có nhiều cửa sổ sẽ dễ khiến nội khí trong nhà bị thất thoát ra ngoài, khí hôi từ bên ngoài sẽ tràn vào, gây bất lợi cho tài lộc của gia chủ.

Đồng thời, việc thiết kế quá nhiều cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của linh khí trong nhà, khiến người sống trong nhà trở nên khó chịu, dễ xảy ra cãi vã trong quá trình hòa hợp, gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có.

5 kiểu nhà có phong thủy cực xấu, đừng dại mà mua vì vừa mất tiền vừa mất luôn cả lộc! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phía trước nhà bị chắn ánh sáng

Một ngôi nhà ở phía trước có công trình lớn, cây lớn cản hết ánh sáng được coi là phong thủy xấu. Ngoài ra, nếu quanh nhà có cột điện, góc ngọn hoặc đường lớn đâm thẳng vào sẽ mắc ám tiến sát.

Những dấu hiệu này đều cho thấy ngôi nhà có phong thủy không tốt, ở lâu tinh thần sa sút, gặp nhiều chuyện không may.

Để hóa giải, gia chủ nên tìm cách tăng thêm ánh sáng cho ngôi nhà, tăng cường dương khí.

Nhà có nhiều góc cạnh

Những công trình được thiết kế và xây dựng cầu kỳ với nhiều góc cạnh thường chỉ phù hợp để làm nơi sử dụng công cộng giúp tỏa luồng khi vượng cho người sử dụng khi ở trong môi trường đó. Kiểu nhà này không thích hợp để làm không gian sinh hoạt cho gia đình với số lượng thành viên không quá lớn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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