5 kiểu nhà có phong thủy cực xấu, đừng dại mà mua vì vừa mất tiền vừa mất luôn cả lộc!

Nhà bị khuyết góc

Khi mua đất, xây nhà người ta thường chuộng những nơi vuông vắn để gia đạo yên ấm, hạnh phúc, ấm no. Nhà bị khuyết góc là một đại kỵ phong thủy, một lỗi "chí mạng" mà nhiều người muốn tránh. Nhà bị khuyết góc thường do nhiều nguyên nhân, trong dó, chủ yếu là do diện tích đất chật hẹp. Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do người thiết kế khiến ngôi nhà bị khuyết một góc nào đó. Để biết nhà có bị khuyết góc hay không, bạn có thể quan sát trên bản vẽ thiết kết. Chỗ bị khuyết trên bản vẽ lớn hơn 10% tổng diện tích căn nhà thì được coi là bị khuyết góc.