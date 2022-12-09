Đỡ "hao tài tốn của" nhờ không phạm phải 4 vị trí đặt tủ lạnh đại kỵ phong thủy

Nhà đẹp 09/12/2022 05:12

Tủ lạnh không nên đặt ở những vị trí này vì nó sẽ khiến cho tiền tài tiêu tan, gia chủ gặp cảnh nghèo khó, làm ăn thua lỗ.

Đại kỵ đặt đối diện cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh

Đặt tủ lạnh đối diện cửa ra vào thì tiền tài dễ tiêu hao, chảy ra ngoài hết, ảnh hưởng xấu đến chủ nhà. Không nên đặt tủ lạnh hướng chính Tây hoặc chính Đông, hướng dễ bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm ảnh hưởng đến thiết bị điện từ và quá trình làm lạnh của tủ lạnh. Hướng Đông Nam và hướng Bắc được coi là hướng tốt lành, do đó nên để tủ lạnh theo 2 hướng này. Có thể đặt tủ lạnh trong phòng khách nhưng cũng cần tránh 2 hướng Đông, Tây và hướng cửa ra vào.

Nếu đặt tủ lạnh ở vị trí đối diện nhà vệ sinh sẽ khiến tài khố bị thủy cuốn trôi, làm ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn. Gia chủ có thể gặp phải trắc trở khiến cho tiền tài tiêu tan và gặp cảnh nghèo khó. Hơn nữa, nhà vệ sinh cũng là nơi chứa nhiều vi khuẩn. Nếu đặt tủ lạnh ở gần có thể gây ảnh hưởng đến thức ăn được cất trữ, ảnh hưởng đến sức khoẻ các thành viên trong gia đình.

Không nên đặt tủ lạnh đối diện hay sát bếp nấu

Xét về ngũ hành tủ lạnh chủ yếu thuộc hành Kim, trong khi bếp nấu lại chủ về hành hành Hỏa.

Khi tủ lạnh đặt sát hay đối diện bếp nấu sẽ tạo ra cách cục Hỏa khắc Kim. Phạm thế kỵ này, nam -nữ chủ nhân hay các thành viên trong gia đình rất dễ nảy sinh khắc khẩu hay mâu thuẫn khó dung hòa.

Do đó, tốt nhất chúng ta nên đặt chéo nha hoặc chếch nhau, bếp và tủ lạnh nên đặt cách nhau từ 2-3 mét.

Với không gian nhỏ, không có chỗ đặt thì bạn nên bố trí sao cho cánh cửa tủ lạnh mở tạo thành một vách ngăn với bếp, điều này sẽ hạn chế được luồng khí từ bế xả vào bên trong tủ lạnh mỗi khi mở, vừa hóa giải thể sát, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đỡ 'hao tài tốn của' nhờ không phạm phải 4 vị trí đặt tủ lạnh đại kỵ phong thủy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không đặt gần vòi nước

Tủ lạnh là đồ điện tử nên nếu xét về khoa học, khi bạn đặt ở gần vòi nước, tuổi thọ của tủ lạnh đương nhiên sẽ bị giảm.

Ngoài ra, khi bạn đặt tủ lạnh gần nước, tủ lạnh sẽ sản sinh ra nhiệt trong lúc hoạt động, còn nước làm ảnh hưởng tới nhiệt lượng tủ lạnh. Chúng tiêu diệt lẫn nhau dẫn tới điều cấm kỵ về phong thủy. Chính vì vậy, nếu bạn đặt chúng gần nhau, chắc chắn trong nhà sẽ nảy sinh nhiều chuyện không hay.

Đỡ 'hao tài tốn của' nhờ không phạm phải 4 vị trí đặt tủ lạnh đại kỵ phong thủy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt tủ lạnh dưới chân cầu thang

Tủ lạnh được ví như “tài khố” (kho của cải của gia đình) nên được đặt ở những nơi rộng rãi, thông thoáng, vừa tốt cho quá trình vận hành, vừa tốt cho phong thủy của gia chủ.

Vị trí gầm cầu thang, vừa chật hẹp, thiếu ánh sáng, lại rất dễ gây mất vệ dinh do quá trình mọi người di chuyển.

Đặt tủ lạnh ở đây do vậy là thế bất lợi, không tốt chút nào cho sức khỏe và tài vận của gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

4 việc làm giúp xua đuổi vận xui đeo bám, đón năm mới bình an tài lộc ngập tràn

4 việc làm giúp xua đuổi vận xui đeo bám, đón năm mới bình an tài lộc ngập tràn

Chỉ còn vỏn vẹn vài tuần nữa là bước qua năm mới, những việc làm dưới đây có thể giúp cho gia đình gột sạch xui xẻo của năm cũ, chuẩn bị đón năm 2023 với nhiều điều tốt đẹp hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở vị trí không nên đặt tủ lạnh

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 7 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 7 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành