Đỡ "hao tài tốn của" nhờ không phạm phải 4 vị trí đặt tủ lạnh đại kỵ phong thủy

Đặt tủ lạnh đối diện cửa ra vào thì tiền tài dễ tiêu hao, chảy ra ngoài hết, ảnh hưởng xấu đến chủ nhà. Không nên đặt tủ lạnh hướng chính Tây hoặc chính Đông, hướng dễ bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm ảnh hưởng đến thiết bị điện từ và quá trình làm lạnh của tủ lạnh. Hướng Đông Nam và hướng Bắc được coi là hướng tốt lành, do đó nên để tủ lạnh theo 2 hướng này. Có thể đặt tủ lạnh trong phòng khách nhưng cũng cần tránh 2 hướng Đông, Tây và hướng cửa ra vào.

Nếu đặt tủ lạnh ở vị trí đối diện nhà vệ sinh sẽ khiến tài khố bị thủy cuốn trôi, làm ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn. Gia chủ có thể gặp phải trắc trở khiến cho tiền tài tiêu tan và gặp cảnh nghèo khó. Hơn nữa, nhà vệ sinh cũng là nơi chứa nhiều vi khuẩn. Nếu đặt tủ lạnh ở gần có thể gây ảnh hưởng đến thức ăn được cất trữ, ảnh hưởng đến sức khoẻ các thành viên trong gia đình.

Xét về ngũ hành tủ lạnh chủ yếu thuộc hành Kim, trong khi bếp nấu lại chủ về hành hành Hỏa.

Khi tủ lạnh đặt sát hay đối diện bếp nấu sẽ tạo ra cách cục Hỏa khắc Kim. Phạm thế kỵ này, nam -nữ chủ nhân hay các thành viên trong gia đình rất dễ nảy sinh khắc khẩu hay mâu thuẫn khó dung hòa.

Do đó, tốt nhất chúng ta nên đặt chéo nha hoặc chếch nhau, bếp và tủ lạnh nên đặt cách nhau từ 2-3 mét.

Với không gian nhỏ, không có chỗ đặt thì bạn nên bố trí sao cho cánh cửa tủ lạnh mở tạo thành một vách ngăn với bếp, điều này sẽ hạn chế được luồng khí từ bế xả vào bên trong tủ lạnh mỗi khi mở, vừa hóa giải thể sát, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Không đặt gần vòi nước

Tủ lạnh là đồ điện tử nên nếu xét về khoa học, khi bạn đặt ở gần vòi nước, tuổi thọ của tủ lạnh đương nhiên sẽ bị giảm.

Ngoài ra, khi bạn đặt tủ lạnh gần nước, tủ lạnh sẽ sản sinh ra nhiệt trong lúc hoạt động, còn nước làm ảnh hưởng tới nhiệt lượng tủ lạnh. Chúng tiêu diệt lẫn nhau dẫn tới điều cấm kỵ về phong thủy. Chính vì vậy, nếu bạn đặt chúng gần nhau, chắc chắn trong nhà sẽ nảy sinh nhiều chuyện không hay.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt tủ lạnh dưới chân cầu thang

Tủ lạnh được ví như “tài khố” (kho của cải của gia đình) nên được đặt ở những nơi rộng rãi, thông thoáng, vừa tốt cho quá trình vận hành, vừa tốt cho phong thủy của gia chủ.

Vị trí gầm cầu thang, vừa chật hẹp, thiếu ánh sáng, lại rất dễ gây mất vệ dinh do quá trình mọi người di chuyển.

Đặt tủ lạnh ở đây do vậy là thế bất lợi, không tốt chút nào cho sức khỏe và tài vận của gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.