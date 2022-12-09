Học cách trang trí cây thông Noel hợp phong thủy để chào đón năm mới, khởi đầu vạn sự như ý

Tuy nhiên, nếu bạn tham lam và chọn quá nhiều đồ trang trí hay bóng đèn trang trí với những màu sắc khác nhau thì có thể khiến cho ngũ hành xung khắc, tác động xấu đến phong thủy trong nhà.

Việc trang trí cây thông Noel rất quan trọng. Màu sắc của cây thông sẽ ảnh hưởng không ít đến vận trình của gia chủ. Cây thông có màu xanh, là nền rất tốt để trang trí các màu sắc khác nổi bật hơn.

Cây thông Noel mang hành Mộc, thuộc về năng lượng Dương. Năng lượng Dương rất cần cho phòng khách, chính vì thế mà phòng khách trưng cây thông Noel sẽ giúp cho gia chủ đón cát khí, gặp nhiều điều may mắn.

Bạn có thể tham khảo các bức hình trang trí cây với màu trắng, màu vàng hay màu bạc… Nên thống nhất trong việc chọn màu sắc, tốt nhất là dùng 1 màu để tránh sự xung khắc. Bóng đèn trang trí nên dùng 1 màu thay vì nhiều màu để khỏi bị rối mắt. Đồ trang trí cũng nên dùng số lượng vừa phải để cân bằng phong thủy.

Tuy nhiên, Dương vượng quá cũng không tốt, nó sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây xáo trộn về phong thủy phòng khách. Ánh sáng cũng thuộc về yếu tố Dương, gia chủ cần cân nhắc khi lựa chọn bóng đèn trang trí. Nên sử dụng vừa phải, không nên lạm dụng, dùng quá nhiều bóng đèn trang trí, vừa khiến cho yếu tố Dương trở nên thừa thãi, vừa khiến cho người nhìn bị căng thẳng vì bị ánh sáng kích thích.

Ảnh minh họa: Internet

3. Đặt cây thông Noel đúng vị trí phong thủy

Thường thì cây thông Noel trang trí trong nhà sẽ có hình tam giác, tượng trưng cho hành Hỏa. Nó mang đến hơi ấm, sức sống trong nhà nhưng có thể sẽ gây căng thẳng, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, vị trí đặt cây thông không nên quá gần nơi gia đình thường trò chuyện, tụ tập.

Bạn có thể tham khảo những vị trí sau để chọn nơi đặt cây thông Noel chuẩn phong thủy cho nhà mình:

Hướng Chính Đông: tăng cường sức khỏe, gắn chặt sợi dây tình cảm giữa mọi người.

Hướng Đông Nam: Tài lộc ùn ùn đổ về nhà.

Hướng Chính Nam: Gặp nhiều may mắn về công danh, có vị trí cao trong xã hội.

Hướng Chính Bắc: Sự nghiệp thăng tiến, có thể trợ vận với những món đồ trang trí mang hành Thủy và Kim, có màu sắc xanh, xám, trắng, đen…

Hướng Đông Bắc, Tây Nam, chính giữa (Trung cung): Tăng vận tình duyên, nên dùng đồ trang trí thuộc hành Thổ và Hỏa, có màu đỏ, hồng, vàng...

Hướng Tây, Tây Bắc: Đầu óc minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, nên dùng đồ trang trí thuộc hành Thổ và Kim, có màu xám, trắng, vàng…

Ảnh minh họa: Internet

4. Lưu ý khi trang trí cây thông Noel ở công ty

Việc đặt cây thông Noel ở công ty, nơi làm việc không chỉ nhằm mục đích trang hoàng mà còn để thay đổi phong thủy, giúp các luồng khí được lưu thông, vận hành theo hướng khác, giúp cho việc kinh doanh thuận lợi hơn, tài lộc cũng phát đạt, sung túc hơn.

Nếu muốn trang trí nơi làm việc với cây thông Noel, tốt nhất hãy đặt cây ở phòng khách, tiền sảnh, vị trí đại diện cho chủ công ty. Hướng Đông thuộc hành Mộc là nơi thích hợp để đặt cây thông, bởi nó là phương vị tượng trưng cho sức sống dồi dào.

Những đồ trang trí trên cây thông cũng nên lựa chọn kĩ càng, bởi không chỉ để làm đẹp, nó còn có thể tăng sự may mắn, tăng sức sáng tạo và nhiệt tình với công việc của mọi người. Bạn nên chọn đồ trang trí màu đỏ, hồng… thuộc hành Hỏa sẽ tốt hơn.

Có thể dùng thêm bóng đèn màu và chậu hoa đặt xung quanh để tăng vượng khí. Số lượng bóng đèn, chậu hoa có thể là 30 – 50 cái, trùng vào quẻ Đỉnh, giúp cho sự nghiệp thăng tiến, có nền tảng vững chắc, tài lộc càng ngày càng dồi dào sung túc. Bạn cũng có thể treo 58 chiếc chuông, tượng trưng cho quẻ Đoài, giúp cho công ty làm ăn càng ngày càng phát đạt, lớn mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.